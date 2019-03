Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare iepure cu sos de rosii: Se toaca usturoiul, ceapa, prazul, ardei gras; morcovul se taie rondele. Se pune o tigaie mai inalta la foc, se toarna uleiul de masline si se pune treptat usturoiul, se amesteca putin, apoi ceapa, prazul, ardeiul si morcovul. Se lasa la calit…

- Municipalitatile din Turcia vor incepe sa vanda alimente la preturi reduse pentru a concura cu preturile in crestere rapida din supermarketuri si magazinele mai mici, a anuntat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, tintind presupusii speculanti, relateaza DPA. "Daca unii oameni…

- Ingrediente briose cu inima calda (15 buc) 2 oua, 225 g faina, 75 g amidon porumb, 2 lingurite rase de bicarbonat, 150 g zahar pudra, 3 linguri de unt (sau margarina) moale, la temperatura camerei, 4 linguri de lapte, 250 g iaurt, zahar pudra pentru presarat, 8 trufe de ciocolata, bombonele…

- Ingrediente: Pentru blat: 7 oua, 1 cana zahar, 1 cana faina, 7 linguri ulei, 1 lamaie mare. Pentru crema: 1 l frisca lichida, 4 pliculete gelatina, 500 ml suc de ananas (din compot), 100 g zahar, 2 lamai. Mod de ...

- Aceasta prajitura cu multa bezea, frisca si banane se pare ca indeplineste destul de multe conditii pentru a purta titulatura de cea mai buna prajitura din lume. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Ingrediente 10 linguri unt moale 330 grame zahar 160 grame faina 1 lingurita praf…

- Tot ce ne dorim de la o rețeta de prajitura este sa aiba gust delicios și aspect placut, iar rețeta Negresa cu vișine și biluțe de cocos, pe langa cele doua calitați, mai este și ușor de facut.

- Cred ca toata lumea a auzit de Chef Toma. Bucatarul albaiulian a ales sa promoveze Cetatea Alba Carolina și tradițiile culinare din județul Alba…. atlfel. Intr-un mod cu totul inedit. Dupa ce cu multa truda a adunat peste 500 de rețete tradiționale din mai multe sate din județ, Chef Toma a realizat…

- Vasilopita este o prajitura greceasca asemanatoare unui chec si se face in ajunul Anului Nou, pentru a fi servita chiar in prima zi din an, atunci cand este sarbatorit Sfantul Vasile. Exista foarte multe retete ale acestei prajituri, in functie de zona Greciei, aceasta poate lua forma unei paini, a…