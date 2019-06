Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca este piața plina de fructe și vrem sa profitam din plin de gustul și proprietațile acestora, sa le includem și in delicioasele deserturi. Și ce poate fi mai simplu și mai bun decat o placinta cu branza și vișine, dulce-acrișoara!

- O noua editie a Street Food In The Park Summer Edition debuteaza vineri, timp de trei zile, in ParkLake Shopping Center, bucurestenii fiind invitati sa sarbatoreasca vara intr-o atmosfera relaxata si colorata, cu muzica live de calitate a unora dintre cei mai indragiti artisti ai momentului si cu…

- A venit vara, asa ca e momentul sa ne bucuram de tot ce ne ofera ea: soare, vacanta si cele mai delicioase fructe. Bucura-te de beneficiile cireselor si de gustul lor pregatind o prajitura pufoasa! Iti propunem cea mai simpla reteta de prajitura cu cirese.

- Preparatul este unul de traditie in Oltenia, dar se serveste destul de des si in alte zone ale tarii. Secretul gustului sau apetisant sta in ordinea in care sunt adaugate ingredientele si in modul in care sunt preparate termic acestea, in special legumele.

- Primaria Cluj-Napoca va redeschide sâmbata, 11.05.2019, piața volanta de pe platoul Salii Sporturilor ,,Horia Demian”. Clujenii vor avea din posibilitatea sa-si achizitioneze legume si fructe proaspete, de sezon, direct de la producatori. Piața volanta va fi deschisa în perioada…

- Delicioasa “joffra”, prajitura pe care o savuram din cateva inghițituri și a carei rețeta este atat de simpla, are o istorie aparte. Deși are nume franțuzesc, a fost creata in Romania, de celebra Casa Capșa din București, in cinstea unui mareșal francez, rețeta inventata de frații Capșa. desertul mai…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a verificat, de la inceputul lunii aprilie, peste 670 de operatori economici care comercializeaza legume si fructe, 78 la suta dintre acestia fiind sanctionati. S-au verificat aproape cinci sute de tone de produse, iar 60 de tone nu se incadrau…

- Loturi mari de legume si fructe provenite din Serbia sau Macedonia, cum ar fi varza, merele, morcovii, ceapa uscata, patrunjelul, salata verde se descarca in Romania, iar pe facturi nu se inscrie originea produselor, au descoperit inspectorii MADR si ai ...