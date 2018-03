Prăjitură cu piure din dovleac şi aromă de anason Mod de preparare Prajitura cu piure din dovleac si aroma de anason 1. Se preapara blatul mixand bine albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul,pana se intaresc.Se freaca un pic galbenusurile cu leiul apoi se incorporeaza in albusuri,se adauga si coaja rasa de lamaie si faina turnata in ploaie.

Se coace blatul in tava tapetata cu hartie pentru copt,cca.20 min. la foc potrivit.Se scoate se desprinde de pe hartie apoi se taie in doua bucati egale. 2. Se prepara crema amestecand smantana bine cu zaharul pudra.Din miezul de dovleac copt in cuptor,se opreste cam o mana de cubulete… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Iata ce implica regimul de infrumusețare coreean: Pasul 1: Curațarea Demachierea și spalarea pe fața sunt esențiale pentru o piele curata. Folosește un produs pe curațare pe baza de ulei și aplica-l pe toata fața și pe gat. Șterge cu o discheta demachianta machiajul de pe tegument, apoi clatește…

- Mod de preparare Tort cu sarlota si ciocolata 1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare, apoi cu galbenusurile zdrobite, cu faina turnata in ploaie si, la sfarsit, esenta. Se unge cu un strop de ulei si se tapeteaza cu hartie pentru copt o forma cu margine detasabila, se toarna…

- Despre prajitura aceasta tot se aude printre gospodine. Pastreaza gustul retetelor romanesti de odinioara, dar simplifica munca in bucatarie. Ingredientele nu-s scumpe, tehnologia de preparare nu da...

- Incredibil, dar adevarat! ACESTE PRAJITURI pot devenit un desert foarte, foarte simplu de facut.Nu trebuie sa folosesti cuptorul sau aragazul ca sa faci niste eclere cremoase si vanilate, care pastreaza savoarea mult mai complicatei retete clasice. Trebuie doar sa tii cont ca prajitura trebuie sa petreaca…

- Ingrediente blat:o cana cola (250 ml),o cana zahar (250 g),2 linguri miere lichida (60 g),6 linguri ulei (90 ml),o lingurita bicabonat de sodiu stins cu o lingura zeama de lamaie,o cana nuci macinate (120 g),2 cani de faina (280 g),2 linguri cacao,2 linguri esenta rom. Ingrediente sirop:150 g zahar,150…

- Mod de preparare Prajitura cu mure ciocolata si crema mascarponePentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu,pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare.…

- Mod de pregatire Mucenici moldovenesti (Sfintisori) Intr-un bol mic adaugam drojdia si 3 linguri de lapte caldut, amestecam bine pana cand drojdia se dizolva, adaugam 3 lingurite de zahar si 2 linguri cu varf de faina, amestecam bine si lasam la dospit pentru 20 minutele la loc cald. Aceasta…

- Indiferent ca vrei sa urmezi un regim alimentar de durata sau vrei doar sa scapi de cateva kilograme in plus, modul in care slabesti trebuie sa fie unul sanatos. Dietele minune care promit silueta ideala intr-un timp record nu numai ca nu exista, insa adoptarea unor principii gresite de slabit iti poate…

- Prajitura cu ciocolata si crema caramel – Ingrediente (1 tava) Pentru blat200 g unt4 linguri zahar pudra200 g alune500 g biscuiti simpli1 1/2 cana lapte3 linguri cacao Pentru crema caramel:200 g zahar3 oua200 ml lapte dulce3 linguri…

- Mod de preparare Briose cu dulceata de capsuni Topesti untul pe baie de aburi, apoi il lasi sa se raceasca.Mixezi ouale spuma cu zaharul, pe care il pui treptat, pana toate cristalele se topesc. Incorporezi untul topit si esenta. Adaugi si laptele usor.La final pui faina cernuta…

- Mod de preparare Cheesecake aperitiv cu topping de rosii Pentru aluat, separi albusul de galbenus apoi freci galbenusul cu ulei, smantana, sare si 2 linguri de sos de rosii. Adaugi faina cernuta cu praful de copt. Separat bati albusul spuma tare si il incorporezi in primul amestec. Torni aluatul…

- MOD DE PREPARARE Prajitura cu trei blaturi si crema de lamaie Incepem prepararea blatului 1 :mixam spuma albusurile cu un praf de sare, apoi adaugam zaharul praf, tot odata si mixam din nou pina se intareste spuma. Adaugam treptat amidonul amestecat cu praful de copt si apoi nuca de cocos.Intr-o…

- Mod de preparare Briose cu inima calda Se amesteca si se cern faina, amidonul si bicarbonatul.Separat, in alt bol se amesteca ouale cu zaharul, cu laptele, uleiul si iaurtul. Acest amestec se toarna peste ingredientele uscate si se amesteca repede pentru a se combina; compozitia trebuie…

- Mod de preparare Minitarte cu ananas si menta Intr-un castron pui faina, margarina rece taiata cubulete, oul batut, zaharul macinat si sarea. Faci un aluat pe care-l lasi la frigider timp de 30 de minute. Intinzi o foaie de aluat pe care o decupezi cu ajutorul unui vas rotund si asezi aluatul…

- MOD DE PREPARARE Supa tailandeza de pui cu lapte de cocos si lime Punem carnea de pui la fiert in supa de pui, alaturi de usturoiul curatat.Nu uitati : focul este la maxim.Acoperiti oala cu capac si lasam sa fiarba carnea 15-20 de minute, depinde de carne, apoi spumam supa.Curatatm…

- Mod de preparare Prajitura cu gem de caise si nuciMixezi untul cu zaharul, galbenusurile, sarea, smantana si esenta de lamaie. Adaugi faina cernuta impreuna cu praful de copt si framanti pana obtii un aluat moale, care nu se mai lipeste de peretii vasului. Intinzi aluatul intr-un dreptunghi,…

- 1. Se cerne faina intr-un castronel, se face o gaura in mijlocul ei si adaugam ouale batute cu un praf de sare apoi amestecam cu furculita pana nu se mai poate roti in aluat,apoi se framanta cu mana pana nu se mai lipeste de degete.Se pudreaza cu faina o planseta apoi se intind foi subtiri,ca de…

- Este gata cand cuburile de dovleac sunt moi si intra usor furculita in ele. Scurgi dovleacul de apa in care a fiert si il pasezi cu blenderul vertical. Il lasi sa se raceasca apoi adaugi branza, zaharul pudra si scortisoara si omogenizezi. Pentru blat, incalzesti cuptorul la 180 grade C. Rupi…

- Intre timp, pregatesti crema de vanilie. Mixezi galbenusurile cu zaharul pana se albesc, apoi adaugi amidonul. Separat pui laptele la fiert si cand este fierbinte adaugi putin lapte peste crema de galbenusuri si continui sa amesteci cat sa obtii o pasta fina fara cocoloase, apoi adaugi treptat tot…

- Aperitiv Trifoi delicios Mod de preparare Aperitiv Trifoi delicios1 Se amesteca cu telul galbenusurile cu un praf de sare si uleiul de masline apoi se incorporeaza si piureul de spanac. Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare apoi se incorporeaza in galbenusuri si se adauga si faina…

- Fructele de padure se pot folosi atat congelate, cat și proaspete. Reprezinta o importanta sursa de antioxidanți și vitamine. Incearca și tu 3 rețete cu fructe de padure. Tarta cu mure Ingrediente: pentru aluat: 250 g faina, 125 g zahar, 135 g unt, un ou, un galbenuș, coaja rasa de la o lamaie, un…

- Chiftelute din somn Mod de preparare Chiftelute din somn 1. Se scoate carnea de pe os cu un cutit ascutit, apoi se da de 2 ori prin masina de tocat cu sita marunta.Painea veche se inmoaie in apa rece apoi se preseaza in maini pana eliminam pe cat posibil apa.Mararul se taie marunt,…

- Supa crema de legume si ardei copt Mod de preparare Supa crema de legume si ardei coptSe curata cartofii, se spala si se taie in cubulete, morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel se curata de coaja, se spala si se taie rondele, usturoiul se curata si se feliaza, se acopera cu apa si se…

- Se curata zarzavatul de coaja apoi ceapa se taie marunt,dovleacul,morcovul si radacina de patrunjel se taie in cubulete mici,la fel si cartoful. Se incinge bine uleiul apoi se adauga zarzavatul sa se caleasca um pic. Se adauga o ceasca de apa, un praf de sare si se acopera cu un capac sa fiarba innabusit…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Pentru prima reteta prezentata, cea a farmacistului american John Pemberton, ingredientele necesare sunt: apa – 1900 ml, alcool (etanol pur sau vodca de buna calitate)– 40 ml, suc de lamaie – 190 ml, extract de vanilie – 2,6 ml, ulei de lamaie – 0,125 ml, ulei de nucsoara – 0,05 ml, ulei de coriandru…

- Brioșele cu pudra de roșcove, curmale și sirop de agave sunt nu doar gustoase, ci și potrivite pentru vegetarieni. Rețeta este oferita de Marilena Banu, care iși posteaza creațiile culinare pe blogul briosedeacasa.ro . Iata de ce ai nevoie pentru a pregati și tu brioșe vegetariene. Ingrediente: 250…

- Se curata broccoli in buchetele, se spala apoi se pune la fiert in apa cu sare cca 10-15 minute,apoi se scot din apa clocotita si se trec pe sub jet de apa rece pentru a ramane de un verde crud. Se iau cate 2 felii de bacon afumat si se ruleaza usor(nu foarte strans)pe jumatati de bete de…

- 1. Pestele se curata de intestine, de solzi, se cresteaza in partea de sus unde carnea este mai groasa, se spala, se scurge bine si se indulceste cu un praf de sare grunjoasa.Dupa ce au stat ceva timp la sare(cateva minute sau se poate indulci cu sare de seara pentru a doua zi),se frig pe gratarul…

- Rețeta Red Velvet Cupcakes este oferita de Ioana Romanescu, proprietara businessului Cupcake Philosophy, care iți garanteaza ca vei obține niște prajiturele minunate daca vei respecta intocmai indicațiile de preparare. Ingrediente Blat (pentru 24 cupcakes): 170 g unt; 160 g lapte; 5 ml oțet; 15 ml suc…

- Se curata si se toaca ceapa si usturoiul, iar ardeiul gras se taie in cubulete. Se toaca rosiile, apoi se aleg frunzele de maghiran si se toaca. Intr-o cratita mare se toarna ulei si se soteaza putin ceapa, usturoiul si ardeiul gras, pana se inmoaie, dupa care se adauga carnea de strut si…

- Mod de preparare Prajitura cu mere, crema de vanilie si bezea Dai biscuitii prin masina de tocat si apoi ii amesteci cu untul topit si ii intinzi in tava tapetata cu hartie de copt.Merele curatate de coaja si samburi le tai felii si le pui in tava peste biscuiti si le stropesti cu zeama…

- Mod de preparare Prajitura cu urda si cireseSpeli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita. Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita…

- Ingrediente Tort cu portocale blat: 7 oua, un praf de sare, 7 linguri de zahar, 7 linguri de faina, 2 lingurite de coaja rasa de portocaleCrema alba: 500 g smantana grasa, 250 g crema de branza de vaci, 150 g zahar pudra, zahar pudra vanilat, 2 plicute de gelatina, stafide, coaja de portocala…

- Mod de preparare Mini tarte cu struguriAluat Intr-un bol punem 300 g faina, zaharul, zaharul vanilat, sare, facem o gaura in mijloc adaugam galbenusurile, untura la temperatura camerei si incepem sa framantam un aluat omogen (daca este nevoie mai adaugam faina) invelim in folie alimentara…

- Ceaiul de albastrele, indicat in litiaza renala Cei cu litiaza renala pot incerca infuzia combinata de albastrele. Ai nevoie de: 1 lingurița și jumate de flori de albastrele uscate, 1 lingura de frunze de mesteacan, 1 de merișor și 1 de cozi de cireșe. Pune amestecul intr-un bol, toarna 250…

- Mod de preparareMacinam biscuitii, apoi adaugam zaharul cacaoa si laptele cald. Amestecam sa obtinem o compozitie pe care apoi impartim in 2 parti si o intindem pe o folile alimentara in strat uniform.Untul se freaca pane se face spuma impreuna cu zaharul si apoi adaugam nuca macinata si…

- Mod de preparare Tort cu mere si crema de zahar ars Intr-o cratita cu peretii inalti se pune la topit zaharul. Dupa ce s-a topit bine se imbraca peretii in zahar si se lasa sa se raceasca. Laptele, ouale, zaharul si esenta de vanilie se amesteca bine si se toarna peste merele taiate felii,…

- Nici o femeie nu scapa de vergeturi. Fie ca acestea apar dupa naștere sau din cauza pierderii sau creșterii in greutate intr-un timp foarte scurt, vergeturile fa parte din viața fiecarei femei. Ele nu sunt neaparat un defect pentru ca arata faptul ca ceva s-a schimbat in corpul tau. De cele…

- Se prepara pasta: se pun toate ingredientele intr-un robot mic si se mixeaza pana se obtine o pasta omogena sau se piseaza totul intr-un mojar.Intr-o oala se calesc ceapa tocata marunt si morcovii rondele pana cand ceapa se inmoaie bine. Se adauga pasta de mai sus si se caleste inca 3-4 minute,…

- Batem ouale cu zaharul pana se topeste zaharul. Adaugam faina si cacao si mixam pana se omogenizeaza. Turnam in forma tapetata cu hartie de copt (diametru forma 24 cm) si dam la cuptor circa 40 minute la foc mic.Incercam cu un scobitor si cand nu ramane deloc aluat pe el blatul este copt.Taiem…

- Mod de preparare Prajitura rapida Se curata merele de coaja si se rad. Se amesteca zaharul, faina si grisul intr-un castron, rezultand un praf. Se tapeteaza o tava cu hartie de copt (dimensiuni tava 25*35) si se pune un rand de praf, iar deasupra se presara unt. Daca aveti la…

- Mod de preparare Crema de zahar arsIntr-o cratita de 2 l zaharul se caramelizeaza. Dupa ce s-a format putina spuma la suprafata, cratita se ia de pe foc si se invarteste in asa fel incat sa se tapeteze pana la jumatatea ei cu zaharul ars care curge, se lasa sa se raceasca. Intr-un castron…

- Coji:Se pune la fiert apa cu uleiul si sarea, iar cand da in clocot se adauga faina si se amesteca. Se lasa sa se raceasca se adauga ouale pe rand pana se incorporeaza toate. Din aceasta compozitie formam inimioarele care se coc pana au o culoare aurie. Tot din aceasta compozitie formam si gaturile…

- Mod de preparare Briose cu spuma de caramel Intr-un bol mixam ouale cu un praf de sare, adaugam zaharul treptat si mixam pana se topeste, adaugam uleiul ca la maioneza, iaurtul, amestecam faina cu praful de copt si cacao, o cernem deasupra oualor, adaugam esenta si omogenizam cu miscari de…

- Ingrediente Tort inteligent cu jeleu de fructe (pentru o forma de tort cu diametrul de 25 cm)4 oua,125 g unt,100 g zahar,100g faina,40 g amidon de porumb (2 linguri varfuite),500 ml lapte caldut,un praf de sare,o pastaie de vanilie sau esenta vanilie.Crema200…

- Ingrediente Prajitura cu ciocolata si crema de vanilie-Pentru blat:50 g cacao neagra150 ml apa6 oua200 g zahar 120 ml ulei280 g faina1 lingurita praf de coptesenta de rom-pentru crema:6 galbenusuri80 g zahar80g amidon500 ml lapteextract…

- Aluatul: zahar 200 g, faina 200 g, oua 6 bucati, praf de copt l plic, coaja de lamaie rasa. Crema: lapte 250 ml, gris l lingura, margarina 200 g, zahar pudra 100 g, l lamaie. Se bat albusurile spuma, se adauga zaharul, treptat, apoi galbenusurile, unul cate unul, amestecand usor. Cand compozitia a devenit…

- Daca dorim sa facem "in doi timpi și trei mișcari" o prajitura foarte gustoasa din foile banale din comerț, aceasta rețeta este perfecta. Se pregatește in 30 de minute, se potrivește la orice fel de foi și prajitura poate fi taiata dupa doar o ora. Nu este o crema grasa, prajitura ...

- Prajitura cu crema de vanilie si visine, un desert simplu si rapid Prajitura cu crema de vanilie si visine detaliu Prajitura cu crema de vanilie si visine, reteta de sarbatori simpla si rapida.Prajitura cu crema de vanilie si visine imi aminteste cu drag si dor de zilele reci de iarna din copilarie…