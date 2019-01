Prajitura cu mere rase si glazura de cacao Ingrediente Prajitura cu mere rase si glazura de cacao



5 oua, o cana cu mere rase,2 cani zahar,2 cani faina,1 lingurita amoniac,scortisoara



glazura:7 linguri cu zahar, 2 linguri cu apa, 3 linguri cu cacao,250 g margarina



Mod de preparare Prajitura cu mere rase si glazura de cacao



Bati ouale cu zaharul adaugi merele rase, faina, aromele, amoniacul; torni compozitia in tava tapetata cu faina. Cand e gata, crescuta frumos si rumenita, se inteapa cu furculita si o glazuram cu glazura de cacao.



Afla aici cum se prepara cea mai cautata reteta de Sarbatori… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

