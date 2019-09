Prajitura cu mac, visine si coacaze rosii Ingrediente Prajitura cu mac, visine si coacaze rosii – 8 oua de tara

– 6 linguri indulcitor natural Green Sugar (sau zahar)

– 6 linguri faina

– 3 linguri cacao

– 3 linguri mac

– 1/ 2 plic praf copt

– 400 gr fructe (visine, coacaze negre, alte fructe)

– 200 gr ciocolata neagra – 1 cana mica lapte

– 1 praf de sare Mod de preparare Prajitura cu mac, visine si coacaze rosii Pastram ingredientele 2 ore la temperatura camerei.

Pregatim o tava cu hartie de copt. Pornim cuptorul.

Spalam ouale. Separam galbenusurile de albusuri. Intr-un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

