Prajitura cu foi din miere si crema de gris cu lamaie

Se pun la fiert intr-o craticioara,laptele cu uleiul si zaharul,se lasa sa dea in cateva clocote,amestecand usor cu lingura ,apoi adaugam mierea de albine.Lasam sa dea in 2-3 clocote,adaugam si bicarbonatul,amestecand continuu si dam cratita de pe foc.Lasam 5 mute sa se racoreasca un pic apoi adaugam ouale batute si faina si framantam usor pe o planseta pudrata cu un pic de faina.Facem un sul de aluat care imparte in 4 bucati egale.Fiecare bucata,calduta cum este,se intinde pe dosul unei tavi si se coc in cuptorul incins,cca 3 minute apoi se scoate si se rastoarna imediat,pe o planseta sau…