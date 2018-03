Prăjitură cu dulceaţă de coacaze Mod de preparare Prajitura cu dulceata de coacaze Se pregateste un blat din 7 albusuri batute spuma tare cu un praf de sare si zaharul turnat in ploaie. Se mixeaza galnenusurile cu uleiul apoi se incorporeaza in albusuri,se toarna si esenta si pesmetul alb ,turnat in ploaie,Se coace blatul in tava tapetata cu hartie pentru copt,cca 20 minte ,pana se rumeneste usor pe mqargine,apoi se scoate tava si blatul de pe hartie ajutandu-ne de lama unui cutit dupa care il taiem in 2 jumatati egale. Se mixeaza frisca pana se intareste si se mixeaza in continuare cu jumatate din dulceata de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- Se toarna gelatina fierbinte (nu fiarta!) in fir subtire in timp ce blendam piureul din fructe. Se obtine un piure aerat si cremos care se toarna peste blatul de biscuiti si se da la rece 15 -20 minute. Se prepara al 2 lea strat de piure din miezul de avocado si miezul a 5-6 fructe de kiwi…

- Mod de preparare Prajitura Paradise Fanny (fara coacere) Se maruntesc piscoturile apoi se amesteca cu mierea de albine si untul moale apoi se intinde intr-un strat uniform,se preseaza bine cu o lingura, intr-o forma circulara cu inel detasabil,se aseaza pe marginea formei biscuitii si se da…

- Se dau la blender biscuitii apoi se framanta cu untul si ciocolata topite.Se intinde aluatul obtinut intr-un strat uniform intr-o forma cu inel detasabil (diametrul de20 cm) Se prepara nectarul din morcovii curatati de coaja,taiati cubulete si fierti cca 30 de minute,la foc doml cu zaharul,apa,anasonul…

- Drob de miel: un drob cremos, aromat, nu este inecacios, ci suculent si aromat, are o dulceata aparte. Am cateva trucuri pe care vi le spun cu mare drag. Orice roman care se respecta are pe masa de Craciun sau Pasti, pe langa multe alte bunatati traditionale, si un drob. Se poate face din organe de…

- Lapte de pasare in cuiburi de biscuiti Mod de preparare Lapte de pasare in cuiburi de biscuitiSe prepara cosuletele cu o seara inante,sa stea in forma peste noapte la frigider din 200 g biscuiti maruntiti la robot care se framanta cu untul topit si mierea de albine. Se pune compozitie in forme…

- Mod de preparare Paste chinezesti (noodles) cu pui si legume Se taie fideluța (julienne) ceapa, morcovul, ardeiul verde/rosu si pieptul de pui.Intr-o tigaie wok se incinge uleiul si se calesc in ordine pieptul de pui dupa care (cand este aproape gata)se adauga legumele taiate fideluta.…

- De ce ai nevoie pentru prajitura cu ciocolata și foi de napolitana 4 foi de napolitana 125 ml frișca lichida 250 g frișca batuta 250 g ciocolata neagra 50 g ciocolata alba Cum se prepara prajitura cu ciocolata și foi de napolitana Incalzești frișca lichida,…

- Cu o seara inainte de a prepara fasolea o vom pune la inmuiat intr-o oala cu apa pana dimineta. Fasolea inmuiata se pune intr-o oala cu apa impreuna cu scarita afumata,morcovul,jumatate de ceapa taiata marunt si ardelul kapia. Separat calim cealalta jumatate de ceapa pana devine sticloasa,adaugam…

- Mod de preparare Prajitura cu piure din dovleac si aroma de anason 1. Se preapara blatul mixand bine albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul,pana se intaresc.Se freaca un pic galbenusurile cu leiul apoi se incorporeaza in albusuri,se adauga si coaja rasa de lamaie si faina turnata in…

- Primavara iși intra in drepturi. Nu numai prin temperaturile tot mai ridicate, ci și prin varietatea de verdețuri care au inceput deja sa abunde in piețe și gradini. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 393, ediția print Leurda, urzica, papadia, ștevia și untișorul, cele mai timpurii verdețuri,…

- Mod de preparare Tort cu sarlota si ciocolata 1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare, apoi cu galbenusurile zdrobite, cu faina turnata in ploaie si, la sfarsit, esenta. Se unge cu un strop de ulei si se tapeteaza cu hartie pentru copt o forma cu margine detasabila, se toarna…

- Despre prajitura aceasta tot se aude printre gospodine. Pastreaza gustul retetelor romanesti de odinioara, dar simplifica munca in bucatarie. Ingredientele nu-s scumpe, tehnologia de preparare nu da...

- Ingrediente blat:o cana cola (250 ml),o cana zahar (250 g),2 linguri miere lichida (60 g),6 linguri ulei (90 ml),o lingurita bicabonat de sodiu stins cu o lingura zeama de lamaie,o cana nuci macinate (120 g),2 cani de faina (280 g),2 linguri cacao,2 linguri esenta rom. Ingrediente sirop:150 g zahar,150…

- Mod de preparare Prajitura cu mure ciocolata si crema mascarponePentru blat pui cacaoa intr-un vas si torni apa clocotita, amestecand continuu,pana la omogenizare, apoi lasi la racit. Strecori compozitia pentru a nu ramane cocoloase de cacao. Bati albusurile spuma tare cu un praf de sare.…

- Mod de preparare Briose cu dulceata de capsuni Topesti untul pe baie de aburi, apoi il lasi sa se raceasca.Mixezi ouale spuma cu zaharul, pe care il pui treptat, pana toate cristalele se topesc. Incorporezi untul topit si esenta. Adaugi si laptele usor.La final pui faina cernuta…

- Mod de preparare Varza dulce cu carne de porc (afumata) Se curata verzele de foile de deasupra (care nu sunt sanatoase si nici frumoase), se taie in jumatati si se toaca fideluta, inlaturand cotorul. Frecam varza cu 1-2 lingurite de sare, sa se inmoaie.Carnea se opareste cateva minute…

- Mod de preparare Briose cu inima calda Se amesteca si se cern faina, amidonul si bicarbonatul.Separat, in alt bol se amesteca ouale cu zaharul, cu laptele, uleiul si iaurtul. Acest amestec se toarna peste ingredientele uscate si se amesteca repede pentru a se combina; compozitia trebuie…

- Mod de preparare Fursecuri cu gem de afine (fara ou) Se bate cu mixerul untul moale, la temperatura camerei cu zaharul pana se obtine o crema pufoasa, se adauga esenta si faina amestecata cu amidonul si cernuta. Din aluatul obtinut se modeleaza mici bilute, cu palmele, de marimea unei nuci…

- Mod de preparare Placinte cu branza dulce si stafide Pregatim din timp toate ingredientele, sa fie la temperatura camerei. Intr-un bol, se desface drojdia cu o furculita (sau cu mana), se amesteca cu o lingura de zahar si 2 linguri de lapte. Lasam maiaua sa se activeze (vor aparea bule mici…

- MOD DE PREPARARE Supa tailandeza de pui cu lapte de cocos si lime Punem carnea de pui la fiert in supa de pui, alaturi de usturoiul curatat.Nu uitati : focul este la maxim.Acoperiti oala cu capac si lasam sa fiarba carnea 15-20 de minute, depinde de carne, apoi spumam supa.Curatatm…

- Mod de preparare Prajitura cu gem de caise si nuciMixezi untul cu zaharul, galbenusurile, sarea, smantana si esenta de lamaie. Adaugi faina cernuta impreuna cu praful de copt si framanti pana obtii un aluat moale, care nu se mai lipeste de peretii vasului. Intinzi aluatul intr-un dreptunghi,…

- 1. Se cerne faina intr-un castronel, se face o gaura in mijlocul ei si adaugam ouale batute cu un praf de sare apoi amestecam cu furculita pana nu se mai poate roti in aluat,apoi se framanta cu mana pana nu se mai lipeste de degete.Se pudreaza cu faina o planseta apoi se intind foi subtiri,ca de…

- Aperitiv Trifoi delicios Mod de preparare Aperitiv Trifoi delicios1 Se amesteca cu telul galbenusurile cu un praf de sare si uleiul de masline apoi se incorporeaza si piureul de spanac. Albusurile se bat spuma tare cu un praf de sare apoi se incorporeaza in galbenusuri si se adauga si faina…

- Chiftelute din somn Mod de preparare Chiftelute din somn 1. Se scoate carnea de pe os cu un cutit ascutit, apoi se da de 2 ori prin masina de tocat cu sita marunta.Painea veche se inmoaie in apa rece apoi se preseaza in maini pana eliminam pe cat posibil apa.Mararul se taie marunt,…

- Supa crema de legume si ardei copt Mod de preparare Supa crema de legume si ardei coptSe curata cartofii, se spala si se taie in cubulete, morcovul, pastarnacul si radacina de patrunjel se curata de coaja, se spala si se taie rondele, usturoiul se curata si se feliaza, se acopera cu apa si se…

- Se curata zarzavatul de coaja apoi ceapa se taie marunt,dovleacul,morcovul si radacina de patrunjel se taie in cubulete mici,la fel si cartoful. Se incinge bine uleiul apoi se adauga zarzavatul sa se caleasca um pic. Se adauga o ceasca de apa, un praf de sare si se acopera cu un capac sa fiarba innabusit…

- Barcute cu legume, la cuptor Mod de preparare Barcute cu legume, la cuptorDovleceii spalati se sterg apoi li se indeparteaza capetele,se taie pe lung in jumatati egale..Cu o lingurita se curata de miez fara a ajunge la capete,asemenea unor barcuteSe pune intr-o craticioara apa cu sare sa fiarba.Cand…

- Brioșele cu pudra de roșcove, curmale și sirop de agave sunt nu doar gustoase, ci și potrivite pentru vegetarieni. Rețeta este oferita de Marilena Banu, care iși posteaza creațiile culinare pe blogul briosedeacasa.ro . Iata de ce ai nevoie pentru a pregati și tu brioșe vegetariene. Ingrediente: 250…

- Se curata broccoli in buchetele, se spala apoi se pune la fiert in apa cu sare cca 10-15 minute,apoi se scot din apa clocotita si se trec pe sub jet de apa rece pentru a ramane de un verde crud. Se iau cate 2 felii de bacon afumat si se ruleaza usor(nu foarte strans)pe jumatati de bete de…

- 1. Pestele se curata de intestine, de solzi, se cresteaza in partea de sus unde carnea este mai groasa, se spala, se scurge bine si se indulceste cu un praf de sare grunjoasa.Dupa ce au stat ceva timp la sare(cateva minute sau se poate indulci cu sare de seara pentru a doua zi),se frig pe gratarul…

- Se curata si se toaca ceapa si usturoiul, iar ardeiul gras se taie in cubulete. Se toaca rosiile, apoi se aleg frunzele de maghiran si se toaca. Intr-o cratita mare se toarna ulei si se soteaza putin ceapa, usturoiul si ardeiul gras, pana se inmoaie, dupa care se adauga carnea de strut si…

- Retete de prajituri fara coacere: Prajitura cu zmeura si biscuitiIngrediente Prajitura cu zmeura si biscuitiblat 1: 200 g biscuiti macinati marunt, 75 g unt topit, 2 linguri miere de albinecrema: 200 ml frisca lichida, 4 linguri de dulceata de zmeura, 10 g gelatina (un plic)…

- Mod de preparare Prajitura cu mere, crema de vanilie si bezea Dai biscuitii prin masina de tocat si apoi ii amesteci cu untul topit si ii intinzi in tava tapetata cu hartie de copt.Merele curatate de coaja si samburi le tai felii si le pui in tava peste biscuiti si le stropesti cu zeama…

- Mod de preparare Rulada din carne de strut cu legume Cureti morcovul si il tai betisoare pe care le pui la fiert pentru 5-7 minute. (Jumatate de morcov l-am folosit la rulada si jumatate l-am folosit la garnitura.) Speli broccoli si desfaci buchetele mici, iar ardeiul il speli si il tai betisoare.…

- Mod de preparare Friptura (cotlet) de porc copt in zeama de varza (moare) Cotletul intreg il punem intr-o oala, turnam peste el zeama de varza (moarea), acoperim cu capac oala si lasam sa fiarba 40-45 de minute. Dupa 30 de minute il intoarcem pe cealalta parte. Scoatem carnea din moare…

- Mod de preparare Prajitura cu urda si cireseSpeli ciresele si le scoti samburii, apoi le lasi la scurs intr-o sita. Untul moale, la temperatura camerei, il mixezi cu zaharul pana cand devine cremos. Adaugi ouale unul cate unul si mixezi bine dupa fiecare adaugare. Adaugi si urda maruntita…

- Ingrediente Tort cu portocale blat: 7 oua, un praf de sare, 7 linguri de zahar, 7 linguri de faina, 2 lingurite de coaja rasa de portocaleCrema alba: 500 g smantana grasa, 250 g crema de branza de vaci, 150 g zahar pudra, zahar pudra vanilat, 2 plicute de gelatina, stafide, coaja de portocala…

- Ingredientele iti intaresc sistemul imunitar, iti scad tensiunea si reduc nivelul de colesterol "rau" din corp. Amelioreaza simptomele racelilor si infectiilor si durerile provocate de artrita sau guta. Dupa ce il prepari amesteca bine in fiecare zi. Adauga doua lingurite de sirop intr-un…

- Mod de preparare Tochitura moldoveneascaSe spala carnea, se taie cubulete suficient de mari si se pun intr-un vas, peste carne adaugam condimentele, piperul macinat, maggi secretul gustului, ceapa taiata felii, cateii de usturoi, uleiul, foile de dafin, adaugam 100 ml. apa, punem capac si fierbem…

- Mod de preparare aluat Minitarte cu branza de burduf Amestecam ingredientele uscate faina, drojdia, sarea si semintele de in cu cele lichide, apa si uleiul si framantam un aluat elastic si nelipicios. Lasam la crescut 15 minute.Mod de preparare umplutura Minitarte cu branza de burdufAmestecam…

- De ce ai nevoie pentru prajitura Matase Franțuzeasca Pentru blat 170 g unt 300 g zahar 1 lingurița esența de vanilie 2 oua 90 g faina 40 g cacao ½ lingurița sare Pentru crema de ciocolata 120 g ciocolata 250 g frișca…

- Iata aici secretul celor mai deliciosi ardei umpluti dezvaluit de maestri bucatari celebri si pasionatii de gastronomie. Ardei umpluti # Reteta 1Reteta de la viorica:Ingrediente Ardei umpluticarne tocata din piept de pui cu porc-500g,ceapa-2buc,aredei-7buc,bulion-1…

- Se prepara pasta: se pun toate ingredientele intr-un robot mic si se mixeaza pana se obtine o pasta omogena sau se piseaza totul intr-un mojar.Intr-o oala se calesc ceapa tocata marunt si morcovii rondele pana cand ceapa se inmoaie bine. Se adauga pasta de mai sus si se caleste inca 3-4 minute,…

- Batem ouale cu zaharul pana se topeste zaharul. Adaugam faina si cacao si mixam pana se omogenizeaza. Turnam in forma tapetata cu hartie de copt (diametru forma 24 cm) si dam la cuptor circa 40 minute la foc mic.Incercam cu un scobitor si cand nu ramane deloc aluat pe el blatul este copt.Taiem…

- Mod de preparare Prajitura rapida Se curata merele de coaja si se rad. Se amesteca zaharul, faina si grisul intr-un castron, rezultand un praf. Se tapeteaza o tava cu hartie de copt (dimensiuni tava 25*35) si se pune un rand de praf, iar deasupra se presara unt. Daca aveti la…

- Mod de preparare Placinta de dovleac Se asaza o foaie de placinta pe masa de lucru, se unge cu ulei, se acopera cu alta foaie. Se asaza dovleacul ras pe 3/4 din suprafata foii de placinta se presara zahar tos (aproximativ 2 linguri), se unge capatul foii unde nu am pus dovleac, cu ulei, se…

