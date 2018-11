Prajitură cu ciocolată şi nucă Mod de preparare prajitura cu ciocolata si nuca Ciocolata si untul se pun la topit, la bain-marie, se amesteca continuu pana se topesc. Se ia compozitia de pe foc si se incorporeaza ouale batute, zaharul si faina. Se amesteca toate bine si se adauga bucatele de nuca. Compozitia se varsa intr-o tava unsa cu unt si se da la cuptor pentru 30 minute. Dupa ce se raceste se orneaza dupa bunul plac (eu am folosit crema de ciocolata si ornament pt prajituri/tort). Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti AICI.

