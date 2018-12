PrăjiMania, de la angajat la antreprenor, fără să-ți tai creanga de sub picioare Mulți dintre noi viseaza sa devina antreprenori, vazand prin asta un mijloc de a se bucura de libertate personala și financiara. Nici nu este greu de ințeles de ce… avand libertatea de a face ce iți place, cand dorești, este cu siguranța atractiv, mai ales ca ai potențialul de a obține și niște venituri substanțiale. Tuturor ne plac poveștile de succes cu antreprenori care au renunțat la job si au luat imprumuturi pentru a-și urma visul. Totuși, nu te grabi sa dai cu piciorulsiguranței financiare pe care ti-o ofera statutul de angajat. Exista si o cale inteligenta de a incepe un business…si ghici… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

