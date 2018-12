Prahovenii au început să-şi verifice porcii de trichinella spiralis V. Stoica Deocamdata, in acest sezon, pana la finalul saptamanii trecute nu fusese inregistrat niciun caz de trichineloza la porcii sacrificați in gospodariile prahovenilor, insa, potrivit directorului executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova, Mihai Terecoasa, varful numarului de suine sacrificate in curțile oamenilor inca nu a fost atins, acest lucru urmand sa se intample de la finalul acestei saptamani și pana la Craciun. Conform șefului DSVSA Prahova, anul acesta s-au inregistrat 17 cazuri pozitive de trichineloza, dintre care 16 la mistreți, ultimele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

