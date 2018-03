Stiri pe aceeasi tema

- Noi acuzatii grave apar in spatiul public cu privire la modul de operare a procurorilor de la DNA Ploiesti. Deputatul Andreea Cosma reclama, intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, ca pe langa presiunile facute pentru depunerea de denunturi, procurorii "unitatii de elita" ar fi falsificat…

- Noi acuzatii grave apar in spatiul public cu privire la modul de operare a procurorilor de la DNA Ploiesti. Deputatul Andreea Cosma reclama, intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, ca pe langa presiunile facute pentru depunerea de denunturi, procurorii "unitatii de elita" ar fi falsificat…

- Costel Galca participa la Ploiesti la turneul "Legenda Lupilor", organizat pentru a marca retragerea lui Daniel Chirita. Aici a discutat si despre alagerile FRF, programate la data de 18 aprilie, dar si despre fosta sa echipa, FCSB. "Am fost cu Ionut (n.red. - Lupescu) prin tara…

- Doua dintre victime sunt din Prahova Inca doua dintre victimele exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, numarul romanilor morti ridicandu-se astfel la cinci, a anuntat ieri Ministerul Afacerilor Externe. MAE a anuntat initial, vineri noaptea, ca…

- Fostul sef al biroului de contrainformatii din SRI Prahova a facut noi dezvaluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Intr-un interviu acordat Romania TV, Daniel Florea a vorbit despre legaturile pe care procurorul le avea cu mai multi ofiteri din SRI si despre cum "portocala" falsifica probe in…

- Doi dintre cei cinci romani care au murit in Cehia sunt din judetul Prahova. Unul dintre ei avea 47 de ani si era de fel din comuna Tinosu. Ion Pandele era lacatus si lucra in uzina care producea cauciuc sintetic si polistiren de zece ani. Ion Pandele intentiona sa se intoarca in tara pentru ca reusise…

- Sase oameni au murit ieri, 22 martie 2018, in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga. Cinci dintre victime sunt romani, iar doi dintre ei (foto sus) sunt din Prahova. Este vorba despre Ion Pandele de 48…

- Cine sunt cei 5 romani morți in explozia din Cehia. Cel puțin 6 oameni și-au pierdut viața joi, 22 martie, in Cehia, in urma unei explozii la o uzina petrochimica. Pe langa persoanele uciși de deflagrație, mai mulți au fost raniți, prezentand arsuri pe suprafața corpului. Explozia, care s-a petrecut…

- Un barbat de 47 de ani din localitatea Pisculesti, judetul Prahova, se numara printre victimele exploziei produse la o uzina chimica din Cehia. ”Era lacatus. Foarte linistit, foarte muncitor si foarte cinstit”, spune tatal acestuia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier s a produs, in aceasta dimineata, pe DN 1, la Liliesti.Soferul unui autocar, care circula fara pasageri, a pierdut controlul volanului si a derapat, intrand intr un stalp de curent de pe marginea drumului national. In urma impactului, soferul a fost electrocutat. ISU Prahova a intervenit…

- Romania detine o treime din potentialul balneoclimateric al Europei. Avem 40 de statiuni balneoclimaterice in Romania si resurse naturale pentru 200 de astfel de statiuni. Este cel mai mare potential pe care il are o tara din Europa. Daca inainte de 1989 toate statiunile erau pline de turisti straini…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma accidentului au fost identificate ca fiind cetateni romani, anunta Ministerul Afacerilor Externe, potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia de la autoritatile locale.Consulul din cadrul Ambasadei Romaniei la Praga s a deplasat…

- Completul de cinci judecatori de la ICCJ care a dezbatut apelurile din dosarul de corupție a fostului șef al CJ Prahova, Mircea Cosma, și al fiului acestuia, Vlad, este așteptat sa stabileasca decizia definitiva in acest caz. Judecatorii sun la a doua aminare de pronunțare in acest caz dupa ce in 19…

- Turul de Elita U19 . Romania a surclasat Serbia la Ploiești și conduce in grupa de calificare la Euro 2018.. Tricolorii U19 s-au impus clar in fața selecționatei similare a Serbiei, 4-0, intr-un meci disputat pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești. Golurile Romaniei au fost marcate de Mațan (20′ și 61′),…

- Cine este noul maseur al naționalei de fotbal a Romaniei. E poreclit ”Burta”! Maseurul originar din Boldesti, Prahova, Razvan Negoita a revenit in fotbalul romanesc! El e deja in cantonamentul nationalei Romaniei, alaturi de staff-ul condus de selecționerul Cosmin Contra. Plecat de ani buni in Arabia…

- Comisia Județeana de organizare și desfașurare a Olimpiadei Județene de Fizica 2018 a definitivat lotul care va reprezenta Prahova la etapa naționala a concursului. Este vorba despre 12 elevi, care au avut cele mai bune rezultate la faza județeana. Șase dintre ei, dar și doua rezerve, provin de la…

- Jurnalistul Dumitru Carstea, martorul care arunca bomba in curtea lui Kovesi Jurnalistul Dumitru Carstea, socrul lui Sebastian Ghita, a avut, joi seara, pe posturile de televiziune Antena 3 și Romania TV, doua interventii care arunca bomba in curtea Laurei Codruta Kovesi. Acesta a declarat in cadrul…

- Clubul CSM București da lovitura dupa lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța in materie. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in regula. Tenisul feminin din…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu s-a discutat in partid despre o propunere de candidat la alegerile prezidentiale din 2019. "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau…

- Mai multi membri ai conducerii Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE) prezenti, sambata dupa-amiaza, la Ploiesti la conferinta de alegeri a structurilor de conducere ale filialei judetene Prahova au facut referire, in discursurile lor, la Calin Popescu Tariceanu ca la viitorul candidat al formatiunii…

- Cine a fost Ion Voinescu . Supranumit ”Țop” pentru elasticitatea sa intre buturi și pentru paradele sale eficiente, fostul mare portar, considerat cel mai mare din istoria Romanie, a luat primul titlu cu CCA, viitoarea Steaua, in 1951. ”Cunoscand valoarea individuala a jucatorilor care alcatuiau lotul…

- Un imobil de 9 etaje in suprafata totala de 2.155 de mp, confiscat in favoarea statului in baza sentintei din dosarul prabusirii Fondului National de Investitii, in care a fost implicat Sorin Ovidiu Vintu, urmeaza sa fie transmis cu titlu gratuit Ministerului Finantelor. Fiscul din Ploiesti urmeaza…

- Este pentru a doua oara cand TUIASI este gazda acestei competitii, in Iasi fiind asteptati sa ajunga inca de pe 27 februarie zeci de studenti de la 21 de universitati din sapte tari - Argentina, Bulgaria, Cehia, Grecia, Romania, Rusia si Turkmenistan. Deschiderea oficiala a competitiei va avea loc miercuri,…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa amiaza pe strada Izvoare din Ploiești. Potrivit ISU Prahova, de la acoperișul unei anexe gospodarești, respectiv 40 mp, focul s-a propagat la acoperișul unei locuințe.Un barbat de 67 ani a suferit arsuri de grad II și II pe 7% din suprafața corporala.

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Procurorii DNA cer PSD Prahova documente privind campania pentru alegerile europarlamentare din anul 2014 a Dacianei Sarbu. Laura Moagher, secretar executiv al PSD a declarat, la Antena 3 ca a primit o adresa de la DNA prin care i s-au solicitat mai multe documente, „este vorba despre 19 chitanțe, toate…

- Dezvaluiri incredibile au fost facute in aceasta seara despre familia procurorului de la DNA Ploiesti, Lucian Onea. Incercand sa afle informatii despre Onea chiar de la cei care il cunosc cel mai bine, familie si apropiati, reporterii Romania TV au avut parte de o supriza colosala. Mai multi batrani…

- Primaria comunei Brazi a anunțat, vineri, pe Facebook, ca locuitorii comunei vor beneficia de stații de autobuz unicat in Romania. Edilul spune ca pentru realizarea noilor stații s-a inspirat de pe internet, iar proiectul se ridica la aproximativ 100.000 de euro. Astfel de stații de autobuz precum cea…

- "Mie mi-au distrus familia, eu sunt bolnava, cu tensiune, cu operatie de tumora. In urma acestei probleme mi-a murit si mama, in trei luni a facut un cancer galopant. Sotul meu este bolnav, avem sechestru pe apartament, avem o datorie la intretinere de peste 20.000 de lei, nu avem posibilitati, nu…

- Monica Macovei crede ca, de duminica, de cand au fost difuzate inregistrarile lui Vlad Cosma privind plantarea de probe intr-un dosar DNA, "asistam la o inscenare" ca sa se ajunga la demisia lui Laura Codruta Kovesi. "De duminica incoace asistam la o inscenare facuta tocmai ca sa se ajunga…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Scandalul inregistrarilor de la DNA Prahova trece la un alt nivel. Dezvaluirile fostului deputat, Vlad Cosma, despre Mircea Negulescu, dar si inregistrarile prezentate de acesta la Antena 3 au zguduit DNA. Dar asta nu e totul. Dezvaluirile si inregistrarile celor de la Antena 3 au fost preluate in…

- Scandalul imens cu inregistrari de la DNA Prahova ia amploare. Acum ies la iveala alte amanunte incredibile. Se pare ca cineva a vrut ca acestea sa fie exportate in strainatate. Digi 24 anunta ca o companie de PR, care gestioneaza probleme de imagine și reputații contra cost, a trimis o serie de…

- "Am fost riddicat de DNA Ploiesti din propriul birou de adjunct al sefului IPJ Prahova, pe 17 august 2015. Am fost luat de grupele antitero ale Jandarmeriei Romane. Lucian Onea avea numartl meu, daca ma apela si ma cita la sediul DNA ma prezentam. Onea a dispus prin mandat de aducere sa fiu redicat...…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Cutremur total in peisajul justiției din Romania!Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Scandalul de la DNA Prahova ia amploare. Un inculpat celebru a facut dezvlauiri incredibile despre Mircea Negulescu, zis Portocala. Razvan Alexe a rupt tacerea in direct la Romania TV. Acesta a spus ca a fost pus sa faca denunturi false cu identitate protejata, iar 'cu ajutorul' acestora a devenit…

- E cutremur total in viata publica din Romania! Dupa ultimele dezvaluiri din cadrul DNA Prahova cu privire la presupuse abuzuri, doi reprezentanti ai societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) cer anchete de urgenta si solicita inceperea urmarii penale in personam pentru magistratii…

- Potrivit unui raport al ”fericirii mondiale” - ”World Happiness Report”, o inițiativa a ONU, statul cu cea mai fericita populație este Norvegia. Țara nordica a obținut cel mai bun scor la toate aspectele luate în considerare de analiști, printre care venitul real…

- De la 20 mai 2019, pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de ANAF. Avand…

- Calin Popescu Tariceanu a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care se confrunta România zi de zi. "Am sa intru direct în subiect, fara multe introduceri. Primul lucru la care vreau sa va atrag atenția.. daca citiți presa…

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- Nicolae Stanciu, 24 de ani, a sosit pe 17 ianuarie la Praga, iar ziua urmatoare a efectuat vizita medicala. Negocierile au mai durat cateva zile, iar fotbalistul a semnat in final cu Sparta, echipa la care mai joaca un roman, Bogdan Vatajelu. Stanciu va purta tricoul cu numarul 10 la Sparta Praga.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, marti, la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca este necesar ca Romania sa fie un stat performant cu o justitie independenta si eficienta.

- Procurorii DIICOT Ploiesti si politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Ploiesti si Oradea au efectuat, marti, 13 perchezitii domiciliare in Prahova si Bihor intr-un dosar de frauda informatica si fals informatic, 19 mandate de aducere fiind puse in executare. Potrivit…

- Un medic de la Spitalul Orasenesc Baicoi a fost filmata in timp ce rupea nervoasa fișa unui pacient trimis de Spitalul Județean din Ploiești, pe care refuza sa il interneze pe motiv ca „nu ii merge pixul”. Ministerul Sanatatii a cerut ca DSP Prahova sa demareze un control atat la in ambele spitale pentru…

- kika, unul dintre cei mai mari și mai cunoscuți retaileri de mobila și decorațiuni din Austria, prezent si in Cehia, Slovacia si Ungaria, va deschide pe 27 decembrie ușile celui de-al doilea magazin, situat in zona comerciala din Theodor Pallady. Pentru ziua deschiderii, kika Pallady a pregatit mai…