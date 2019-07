Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a afișat, luni dimineața, rezultatele inainte de contestații la sesiunea de vara a Bacalaureatului. Aproape 3.600 de candidați din Prahova au promovat examenul, iar cațiva dintre ei au facut-o cu media maxima.

- In judetul Iasi au obtinut media 10 la Bacalureat un numar de 12 de elevi. Mai jos redam lista integrala a acestora: 1. CARTAS I. MARIA-MIRUNA - COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA", IASI 2. GOPSA G. IOANA - COLEGIUL NATIONAL, IASI 3. JANTUAN AB. ALEXANDRA - COLEGIUL NATIONAL, IASI 4. NISTOR M. VALENTINA…

- FOTO – Arhiva In acest an, TREI absolvenți din Dej nu a reușit sa obțina media 10 la Bacalaureat 2019 (inainte de contestații). Potrivit informațiilor transmise de catre Ministerul Educației Naționale, la nivelul municipiului Dej TREI absolvenți au reușit sa obțina media 10 la exaemntul de Bacalaureat,…

- 12 elevi din Prahova, dintre care 11 sunt fete, au reusit sa obtina media zece la examenul de Evaluare Nationala. Dupa rezolvarea contestatiilor, niciun alt elev din judet nu a mai reusit aceasta performanta.

- Alegerile europarlamentare au lasat in urma multa dezamagire dar si suprize, sau chiar mistere totale! De exemplu, in Prahova, UDMR a reusit sa obtina 2184 de voturi. Un numar urias si greu de explicat, tinand cont ca in tot judetul exista doar 447 de etnici maghiari, potrivit datelor obtinute in urma…

- Interviu cu Nicolae Juravschi, sportivul care a obținut titlu de dublu campion olimpic / De mic copil Nicolae Juravschi participa la toate competițiile sportive, iar deja la o vârsta destul de frageda a devenit profesor de educație fizica. A devenit multiplu campion al Uniunii Sovietice, multiplu…

