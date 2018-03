Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Prahova s-a taiat pe mana dupa terminarea orelor de program! Medicii au fost chemați de urgența la fața locului și ii acorda ingrijiri medicale. Din primele date, este vorba despre un inspector de la Secția Rurala nr. 2 Florești. Dupa ce a terminat tura la serviciu, polițistul s-a refugiat…

- Judecatoarea Gabriela Iordache, fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a fost adusa în stare foarte grava la Spitalul Floreasca, din Capitala, intubata si ventilata mecanic dupa ce a înghitit clor si detartrant în dimineata zilei de

- Judecatoarea Gabriela Iordache, fosta presedinta a Judecatoriei Pitesti, a fost adusa in stare foarte grava la Spitalul Floreasca din Capitala, intubata si ventilata mecanic dupa ce a inghitit clor si detartrant in dimineata zilei de duminica, 18 martie.

- O insoțitoare de zbor a companiei Emirates a deschis una din ușile de urgența și a sarit intr-un avion la Aeroportul Internațional Entebbe din Uganda in timp ce pasagerii se pregateau sa se imbarce. Nefericitul eveniment a avut loc miercuri, 14 martie 2018. Boeingul 777-300ER era pregatit sa efectueze…

- O educatoare in varsta de 38 de ani, care preda in comuna Pischia, este urmarita penal de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, femeia fiind suspectata ca si a ucis fetita de patru ani, prin inecare in cada, informeaza Agerpres.ro. Din probele administrate pana in prezent in…

- O vanzatoare de 58 de ani din Arad a fost ranita cu un cutit, duminica, de un barbat care a intrat in magazin cand era singura, cu scopul comiterii unui jaf, reusind sa fuga cu aproximativ 1.000 de lei. Femeia este in spital, in afara pericolului, iar suspectul a fost identificat si este cautat de politisti.

- "In data de 10.03.2018, in jurul orelor 15.20, lucratori din cadrul Postului de Jandarmi montan Platoul Bucegi au actionat in urma apelului primit prin SNUAU 112 pentru a salva o persoana care s-a ratacit in dupa amiaza zilei de sambata pe Valea Peleselului, dupa ce acesta a coborat cu schiurile…

- Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Peleselului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. "In data de 10.03.2018, in jurul orelor 15.20, lucratori din cadrul Postului de Jandarmi…

- SAJ Arges a solicitat demararea unei ancnete administrative in cazul unui echipaj medical care joi a intervenit in localitatea Calinesti, acolo unde un barbat si-a injunghiat concubina si apoi a incercat sa se sinucida. Autoritatile au fost anuntate despre acest caz de catre un barbat care…

- Agitatie la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea. Dupa o cearta cu iubitul, o eleva a fost gasita cazuta in baie, cu zgarieturi la incheieturile mainilor si la gat.Agitatie la Colegiul Economic Partenie Cosma din Oradea. Dupa o cearta cu iubitul, o eleva a fost gasita cazuta in baie, cu zgarieturi…

- Caz socant la Calinesti. O femeie de 47 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean asta dupa ce concubinul ei a incercat sa o omoare. Pe fondul unei dispute, barbatul a pus mana pe cutit si a injunghiat-o pe femeie. Acesta i-a aplicat o lovitura de cutit in spate si una in gat. Dupa aceea,…

- Politistii din Alba Iulia au luat masura retinerii fata de un barbat din municipiu, ce ar fi provocat un scandal si l-ar fi amenintat si agresat pe un concetatean. Va fi prezentat in fata procurorilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 5 martie 2018, politistii de investigatii criminale…

- Simularea Evaluarii Naționale a fost blocata astazi la mai multe școli din județele Prahova și Buzau. Cadrele didactice au boicotat examenele, invocand nemulțumiri legate de noua grila de salarizare, dar și din cauza modalitații de reincadrare a dascalilor

- Amenintare de suicid in aceasta dimineata, la Timisoara. Dupa o cearta cu sotul sau, o femeie a fost aproape de a se arunca in gol de la etajul 9 al unui bloc situat pe Calea Sagului. Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de barbat. Primii care au ajuns la fata locului au fost […] Articolul O femeie…

- Au ieșit la iveala suferințe mai vechi, din trecutul Madalinei, amanta lui Kamara, in urma desparțirii de artist. Cantarețul a povestit drama prin care a trecut fosta lui iubita. Cei doi au fost șantajați de un barbat, iar femeia a suferit cumplit din aceasta cauza. Cu toate acestea, Kamara nu știa…

- Dezamagirile in dragoste, notele mici la școala sau dorul de parinții plecați la munca in strainatate sunt doar cateva dintre motivele pentru care zeci de copii din județul Timiș ajung la Centrul Regional de Toxicologie Pediatrica din cadrul Spitalului de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara. “Unul din…

- Alina Pirvulescu, educatoarea din Motru care sustine ca patuturile copiilor trepideaza in urma unor atacuri cu unde electromagnetice, este apta sa predea in invatamant. „Am trecut de evaluarea psihologica si am pro...

- Confesiunea starului i-a socat pe fanii acestuia. Dwayne a simtit nevoia sa se confeseze, inspirat fiind de o scena filmata in cimitir pentru serialul HBO in care joaca, Ballers. Dwayne Johnson, fostul wrestler care a ajuns actor „Scena pe care o filmez m-a facut sa ma gandesc la cati dintre noi au…

- Polițiștii clujeni au prins în flagrant patru tineri care furau arbori de la Maguri-Racatau.”La data de 01.02.2018, în jurul orei 12:40, politisti din cadrul Postului de Politie Comunal Maguri-Racatau, împreuna cu lucratori ai Ocolului Silvic Somesul Rece au…

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Un nou caz CUTREMURA Politia: Un polițist și-a impușcat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida Un polițist de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Olt, in varsta de 33 de ani, și-a impușcat iubita, dupa care a incercat sa se sinucida, anunța miercuri dimineața Antena3. Polițistul…

- O femeie a fost injunghiata in fata unei gradinite din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit informatii, la scurt timp de la incident, barbatul care a atacat o pe femeie ar fi incercat sa se sinucida.Un echipaj al politiei s a deplasat la fata locului. ...

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Tatarani, judetul Dambovita, au reținut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din localitate, banuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza va fi prezentat magistraților cu propunere de arestare preventiva. Oamenii legii il acuza ca in…

- Șapte elevi au fost raniți cu un topor vineri de un coleg de-al lor, înainte ca acesta sa încerce sa se sinucida. A aruncat și un cocteil Molotov în școala. Incidentul șocant s-a petrecut în Siberia, Rusia. Doi dintre elevi au fost raniți grav. …

- Vineri, 19 ianuarie a.c., va avea loc evaluarea psihologica a candidatilor inscrisi la concursurile pentru ocuparea functiilor de ofiter specialist I (consilier juridic) la compartimentul Juridic si subofiter tehnic principal la Serviciul Logistic, compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar si…

- Ana M. Inscrierile pentru susținerea primei sesiuni din acest an a examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada saptamanii 29 ianuarie – 2 februarie. Ministerul Educației a decis ca, anul acesta, probele orale ale bacalaureatului sa fie organizate mai devreme – mai exact in luna februarie, iar…

- ISU Timiș a fost solicitat sa intervina la o tentativa de suicid (prin aruncare de la inalțime), pe Calea Aradului, Caminul Facultații de Agronomie, Timișoara. La locul intervenției s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare, o autoscara mecanica, o autosanitara SMURD, 3 ofițeri și 10 subofițeri.…

- Cazul polițistului pedofil a readus in discuție felul in care funcționarii statului sunt evaluați psihologic si declarați apți pentru a face o meserie care are legatura directa cu securitatea cetațeanului. S-a ajuns la concluzia ca la nivelul ministerului de Interne sunt folosite teste psihologice…

- TragediaA s-a petrecut intr-un sat din judetul Prahova. Barbatul si-a pus capat zilelor chiar in dreptul mormantului soacrei sale, in cimitirul baptist din comuna Filipesti. Gestul i-a ingrozit pe membrii familiei sale, dar si pe oamenii din sat.A

- O tanara in varsta de 25 de ani a chemat Ambulanta din motive medicale, dar la scurt timp dupa ce a fost adusa la spitalul din Botosani aceasta si a revenit brusc si a plecat insotita de iubit. Potrivit realitatea.net, tanara a anunta la telefon ca ar fi inghitit mai multe pastile in scop suicidal.…

- 22 de tineri din județul Teleorman, care doresc sa urmeze o cariera militara, au fost declarați ”Apt” pentru admiterea la Școala de Subofițeri de Pompieri si Protectie Civila ”Pavel Zaganescu-Boldești”, sesiunea 2018, in urma evaluarii psihologice ce a avut loc la sediul ISU ”A.D. Ghica Teleorman”.…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Prahova, circulatia rutiera pe soseaua de centura a orasului Sinaia DN1 a revenit la normal. Din cauza unei coliziuni dintre doua autoturisme, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la km 123 350 de metri. Evenimentul…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, vineri, pe pagina de internet a instituției, spre dezbatere publica, un proiect de ordin care contine, printre altele, prevederi referitoare la evaluarea psihologica a angajatilor din aceasta institutie. Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015…

- Proiectul modifica si completeaza Ordinul nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie in MAI. ”Evaluarea psihologica in cadrul procedurilor de resurse umane urmareste selectionarea personalului MAI si se realizeaza in urmatoarele cazuri: a) admiterea candidatilor in institutiile de invatamant…

- Parintii lui Mitica Vlasie, tanarul de 19 ani din Galati, care a disparut duminica, de acasa, dupa ce a incercat sa se sinucida, deoarece pierduse din nou banii la pacanele, a fost gasit in viata. Tanarul s-a dus singur la Sectia 9 Politie din Bucuresti, iar acestia au anuntat politistii din Galati…

- Un tanar de 19 ani a incercat sa se sinucida cu cablul de la incarcator, insa, din fericire, tatal sau a intervenit si l-a salvat la momentul potrivit. Dupa acest eveniment, baiatul a fost dar disparut. De curand au aparut informatii ca a fost gasit in alt oras.