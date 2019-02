Un adolescent a cazut aproximativ 200 de metri in afara partiei amenajate, in Azuga, in timp ce incerca sa isi recupereze camera video si a fost nevoie de salvatori montani pentru a-l ajuta, informeaza, vineri, Salvamont Prahova.



''Un adolescent, incercand sa-si recupereze camera video, a cazut aproximativ 200 metri pe o panta foarte inclinata, in afara partiei amenajate din Azuga, suferind o fractura la membrul inferior drept si un traumatism cranian. Doi salvatori montani au coborat la victima, acordandu-i primul ajutor medical. Al treilea salvator montan a executat un…