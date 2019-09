Prahova umblă tot mai mult în… baston! • In tot judetul, nivel crescut al indicelui de imbatranire • In ultimii cinci ani s-au „pierdut” peste 24.000 de locuitori Nicoleta Dumitrescu Imbatranirea populatiei nu mai este o noutate, a devenit o realitate alarmanta, efectele negative fiind vizibile in plan national, de la un an la altul, mai ales atunci cand se face raportul dintre numarul romanilor plecati in strainatate si al necesarului fortei de munca, rezultatul dand, de fiecare data, cu minus. Cu minus da, insa, inclusiv contabilizarea numarului populatiei stabile atunci cand se face comparatia intre ani, situatia fiind valabila… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate…

- La polul opus se situeaza Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate marti de Eurostat. Media la nivelul UE este de 3,9 decese la un milion de locuitori. De asemenea, datele Eurostat mai arata ca rata de decese în rândul pietonilor în cazul accidentelor rutiere este…

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana (UE) cand vine vorba de numarul biciclistilor care au decedat in accidente rutiere raportat la totalul populatiei, cu 10 decese la un milion de locuitori in anul 2017, la polul opus situandu-se Cipru si Luxemburg cu niciun deces, arata datele publicate…

- • Intre 1 ianuarie 2018 si 1 ianuarie 2019 au „disparut” peste 6.000 de locuitori • Una dintre cele mai sarace localitati – Jugureni – a ramas si mai pustie • In anul 2060, populatia din judet ar putea scadea la jumatate Nicoleta Dumitrescu Saptamana trecuta, mai exact pe 11 iulie, a fost marcata…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit Institutului National de Statistica. 11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei, intrucat la 11 iulie 1987 populatia lumii a atins…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. 11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- Deputatul PSD de Prahova considera ca promulgarea Legii pensiilor de catre seful statului, la inceputul acestei saptamani, reprezinta o dovada a faptului ca social-democratii isi respecta promisiunea asumata fata de una dintre categoriile de populatie importante din Romania. “ Chiar daca reprezentantii…