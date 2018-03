Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, in 15 martie 2018, in evidentele sale sunt inregistrate 26.555 locuri de munca, potrivit datelor furnizate de agentii economici. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.994, Prahova – 2.357, Sibiu – 1.731,…

- Trei turisti europeni - un german, un elvetian si un olandez - au fost dati afara de la Machu Picchu, celebra fortareata inca din sudul Peru, pentru ca s-au fotografiat aratandu-si fesele, a anuntat miercuri politia, citata de AFP.

- Polițiștii care au descins la adresa greșita il acuza de ultraj pe profesorul Riegler, in casa caruia au intrat pentru a prinde o femeie acuzata de inșelaciune. La mijlocul lunii trecute, polițiștii din Prahova și o grupa de la trupele speciale de Poliție din Prahova au spart cu berbecele ușa unui apartament…

- Politistii hunedoreni au prins si retinut un barbat, imediat dupa ce a sustras mai multe bunuri si bani din locuinta unui hunedorean. In data de 10.03.2018, in jurul orei 14:31, Poliția Municipiului Hunedoara a fost sesizata de un hunedorean despre faptul ca o persoana a intrat prin efracție…

- Seful Politiei Romane Catalin Ionita a anuntat luni ca a dispus declansarea cercetarii prealabile fata de un sef de serviciu din cadrul Directiei de Operatiuni Speciale si fata de doi politisti din cadrul structurii de investigatii criminale din Prahova, in urma verificarilor facute in cazul perchezitiilor…

- F.T A devenit, parca, deja o regula: anume ca, la sfarsit de saptamana, salvamontistii si angajatii Postului de Jandarmi Montani Sinaia sa fie alertati ca unul, doi, trei sau chiar mai multi schiori sau turisti s-au ratacit pe Drumul Cotei. Exceptie nu a facut nici acest sfarșit de saptamana, cand,…

- Doi turisti care s-au ratacit pe un traseu interzis de pe Valea Peleselului au fost salvati de jandarmii montani din Sinaia, au informat, duminica, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. "In data de 10.03.2018, in jurul orelor 15.20, lucratori din cadrul Postului de Jandarmi…

- Agentii economici ofera vineri, la nivel national, 24.220 de locuri de munca, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, cele mai multe locuri de munca vacante sunt in Bucuresti – 7.739, Prahova – 2.061 si Arad – 1.672, iar cele…

- Avertizarea nowcasting cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pana la ora 10.00, in judetele Ialomita, Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, iar pana la ora 9.00 in Arad si Timis. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata,…

- Barbatul grec care și-a rapit copiii din Prahova și complicele sau au fost plasați sub control judiciar. Georgios Micheloudachis, in varsta de 44 de ani, a fost prins de jandarmi, marți, in București, la nici 24 de ore dupa ce și-a luat cu forța fetița și baiețelul, fara acordul mamei acestora. Intre…

- Meteorologii au emis in aceasta seara o avertizare now casting cod galben de ceata valabila in intervalul ora 18:00 pana la ora 21:00. Potrivit ANM, in judetele Constnata si Tulcea se va semnala ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si, izolat, sub 50 m.Fenomene asociate : burnita…

- Traficul se desfasoara cu dificultate, marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, din cauza ploii torentiale, vizibilitatea fiind redusa sub 30 de metri, potrivit Centrului Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca marti, pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta,…

- Universitatea din București implementeaza proiectul “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes”, un proiect de sprijin antreprenorial la care vor participa 378 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, respectiv din județele Prahova, Argeș, Dambovița,…

- O operatiune de salvare a fost declanșata in Muntii Vrancei, in urma unei avalanse care s-a produs sambata, in jurul pranzului. O femeie este data disparuta, iar 29 de turisti sunt blocati pe munte. Femeia are in jur de 36 de ani si este din Bucuresti.

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, in evidentele instituției sunt inregistrate 23.777 locuri de munca vacante, in data de 1 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 8.379, Prahova…

- Tinerii bihoreni care doresc sa se inscrie intr-o institutie de invatamant militar se pot adresa Centrului Militar Judetean Bihor, Biroul Informare Recrutare. Oferta este foarte generoasa. Astfel, pentru invatamantul militar liceal sunt disponibile 480 de locuri, cate 120 de locuri la…

- Judetul Constanta este sub cod portocaliu de ninsoare, ninge de cateva ore bune iar pe drumurile din judet s a depus un strat generos de zapada. Din cauza viscolului utilajele de deszapezire nu reusesc sa deblocheze traficul astfel ca pentru a evita ca unii conducatori auto sa ramana blocati in zapada…

- Procurori ai structurii centrale a DNA și polițiști judiciariști au descins, joi, la sediul PSD Ploiești pentru a solicita documente privind donațiile primite de partid in campania electorala pentru alegerile europarlamentare din anul 2014. Acțiunea are loc in timp ce fostul deputat PSD Vlad Cosma și…

- Calatorii blocati in trenurile care nu au mai putut inainta in judetul Prahova, din cauza prabusirii pasarelei metalice la intrarea in Gara de Vest, sunt preluati de autocare si transportati in Gara Ploiesti Sud, de unde pot calatori cu trenul. Purtatorul de cuvant al CFR, Oana Branzan,…

- Sase dintre cei sapte turisti care au ramas blocati pe munte, duminica seara, intre Cota 1500 si Cota 2000 din Masivul Bucegi, au fost recuperati, ei fiind coborati in siguranta in statiunea Sinaia. Jandarmii montani continua ca-l caute pe al saptelea turist, un barbat din Bucuresti, despre care…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT anunta ca in ultima saptamana s au inregistrat 126 de cazuri noi, jumatate dintre acestea fiind confirmate in judetele Vaslui, Bacau si Suceava.Potrivit statisticilor, 35 de cazuri s au inregistrat in Vaslui, cate 15 in Bacau…

- Aradul este, in continuare, in cautare de muncitori. Vorbim de lipsa forței de munca, fie ea calificata sau nu, resimțita acut inca de anul trecut. Iata ca inceputul de an nu a adus schimbari, firmele din județul nostru fiind in cautarea a nu mai puțin de 1.654 de muncitori. Raportat la nivelul din…

- Meteorologii au emis, duminica, o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ, valabila pana luni la orele 11.00, pentru județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, și zonele de munte ale județelor Brașov, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Dambovița și Prahova. Potrivit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile ninge pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta.Potrivit Infotrafic, intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s a depus un strat…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Polițiștii din Mures efectueaza 32 de percheziții in București și in 6 județe, printre care si Bistrita-Nasaud, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. …

- Tanarul din Bucuresti care a fost surprins de o avalansa in Muntii Bucegi este cautat marti, pentru a patra zi consecutiv, de catre salvamontistii din Prahova, dar si de salvatori montani din Hunedoara si de alpinisti. Aproximativ 30 de salvamontisti si mai multi alpinisti participa, marti,…

- Salvamontistii reiau, marti, actiunea de cautare a turistului surprins sambata de o avalansa produsa in Masivul Bucegi. Un cont pe Facebook a fost deschis luni in memoria lui Daniel Rusu, tanarul in varsta de 30 de ani din Bucuresti care sambata a fost surprins de avalansa si al carui trup nu a fost…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. La cautari participa și salvamontiști din Gorj cu caini de intervenție. Potrivit sefului Serviciului…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au participat…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au…

- Salvatorii montani au sistat, luni dupa-amiaza, fara rezultat, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost prins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani au participat…

- Salvatorii montani din Prahova au inceput a treia zi de cautari in Masivul Bucegi, in speranța ca il vor gasi pe turistul disparut in pe munte. In ajutorul salvamontiștilor, participa caini special antrenați pentru a cautarea persoanelor surprinse de avalanșe. Doi dintre caini, Dara și Helios, sunt…

- Salvamontistii au reluat, luni dimineata, cautarile pentru depistarea trupului tanarului de 30 de ani din Bucuresti surprins, sambata, de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, peste 20 de salvatori montani participa…

- Salvatorii montani au sistat, duminica dupa-amiaza, cautarile in cazul barbatului de 30 de ani din Bucuresti care a fost surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi, ele urmand sa fie reluate luni, a declarat seful Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc.

- Salvatorii montani au reluat, duminica dimineata, cautarile tanarului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Bucegi. Actiunea este una dificila, intrucat pe munte este ceata, ninge si exista riscul de producere a unor noi avalanse. Salvamontistii spun ca este imposibil ca barbatul sa fi supravietuit,…

- Salvamontistii din Busteni au intrerupt, sambata seara, dupa cinci ore de cautari, actiunea de recuperare a turistului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Masivul Bucegi. Tanarul prins sub avasansa este din Bucuresti, are 30 de ani, iar salvatorii spun ca este imposibil ca el sa fi supravietuit.…

- Interventie dificila a jandarmilor montani din Prahova care au actionat noaptea de sambata spre duminica pentru salvarea unor turisti care au ramas inzapeziti cu masina pe drumul care leaga Cota 1400 de schitul Sf. Ana.

- Salvamontistii din statiunea Busteni au ajns, vineri seara, in urma unei actiuni care a durat trei ore, la cei doi turisti ramasi blocati in apropierea Varfului Omu din Masivul Bucegi si au inceput coborarea catre statiune impreuna cu cei doi. Niciunul nu a avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit…

- Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat de 37 de ani din Botosani si o femeie au ramas blocati pe creasta Obarsiei, spre varful Omu, ei neputand sa inainteze.Pe munte viscoleste si este ceata iar femeia risca sa intre in hipotermie, in conditiile in care…

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru...

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat de 37 de ani…

- Doi turisti au ramas blocati, in aceasta seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc,…

- Misiune dificila vineri seara pentru salvamontiștii din Bușteni, care au fost solicitați sa intrevina in sprijinul a doi turiști, un barbat și o femeie, ramași blocați pe un traseu dificil, spre Varful Omu, din Masivul Bucegi. Acțiunea se anunța a fi una de durata, in condițiile in care pe munte este…

- Doi turisti au ramas blocati, vineri seara, in masivul Bucegi, unde viscoleste si este ceata, salvamontistii plecand pe munte pentru recuperarea lor, durata de derulare a operatiunii fiind estimata la patru ore. Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe Haiduc, un barbat…

- Trei turisti din Bucuresti si unul din Buzau au fost salvati, luni, de catre jandarmii montani din Dambovita, in Muntii Bucegi, unde s-au ratacit dupa ce li s-a blocat masina neechipata pentru traseul pe care-l faceau.Citeste si: Se prevede inceputul RAZBOIULUI politic: Ce document IMPORTANT…

- Ampla operațiune de salvare in Bucegi, in ultimele ore din 2017. Salvatori din Dambovița, Prahova și Argeș au fost mobilizați, duminica dupa-amiaza, pentru recuperarea a aproape 150 de turiști, inclusiv copii, de pe Platoul Babelor, unde aceștia au ramas blocați dupa ce telecabina a fost oprita, din…

- Este stare de alerta intre autoritati dupa ce 135 de turisti au ramas blocati la Cabana Babele. Potrivit Romania TV, oamenii au ramas pe munte dupa ce telecabina care urma sa-i transporte inapoi, in oras, s-a defectat.Jandarmi din judetele Arges, Prahova si Dambovita au fost mobilizati de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila de astazi, de la ora 17.00 pana la ora 23.00.Astfel, in zona montana inalta, din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi…