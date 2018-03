Stiri pe aceeasi tema

- Bataie intre elevi un liceu din Alexandria, oprita de intervenția jandarmerilor. Doi elevi de clasa a XII-a și-au imparțit pumni și picioare, iar rafuiala lor s-a terminat numai dupa ce la fața locului au ajuns oamenii legii. Asupra unui adintre adolescenți a fost gasit un briceag, noteaza Agerpres.ro…

- Doi elevi de clasa a XII-a, de la Liceul Constantin Noica din Alexandria, s-au luat, vineri, la bataie, iar jandarmii care intervenit au gasit la unul dintre acestia un briceag, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Teleorman, Ion Oanta."Am fost sesizati…

- O familie cu doi copii din Constanta care a ramas inzapezita cu masina in zona Padina-Pestera din muntii Bucegi a fost ajutata de jandarmii montan, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Dambovita, remis vineri. ''Jandarmii montani de la Postul…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s a incalzit si exista pericol de avalansa.Echipa Salvamont din Sinaia a avut o interventie extrem de dificila…

- Jandarmii prahoveni precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca “sustragerile de material lemnos continua indiferent de vreme”, ceea ce nu este nicio noutate pentru cei de la ocoalele silvice sau proprietarii de padure. In contextul furtului de material lemnos “indiferent de vreme”, Inspectoratul de…

- F.T. Mai multe echipaje de jandarmi prahoveni au inceput, inca din noaptea de duminica spre luni – in condițiile in care vremea s-a racit brusc – sa patruleze in Ploiești, pentru a identifica oameni ai strazii și a-i conduce in locuri adapostite. Astfel, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de…

- In perioada 22-25 februarie, Clubul Sportiv Scolar Baia Sprie organizeaza in statiunea Izvoare, Campionatul National Scolar 2018- Schi Fond. Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Suior vor fi prezenti in zona partiilor de schi, pregatiti sa ia masuri in caz de tulburare a ordinii…

- F. T. In cursul saptamanii trecute, s-a cunoscut din nou o recrudescenta a numarului de animale salbatice – de data aceasta a porcilor mistreti si nu a ursilor, cum s-a intamplat la sfarsitul anului trecut – care au iesit din padure si au plecat „la plimbare” prin oras… Astfel, potrivit unui comunicat…

- Sase dintre cei sapte turisti care au ramas blocati pe munte, duminica seara, intre Cota 1500 si Cota 2000 din Masivul Bucegi, au fost recuperati, ei fiind coborati in siguranta in statiunea Sinaia. Jandarmii montani continua ca-l caute pe al saptelea turist, un barbat din Bucuresti, despre care…

- Jandarmii montani din Sinaia intervin, duminica seara, pentru salvarea a trei schiori care au coborât pe un traseu nemarcat si au ramas blocati în Muntii Bucegi, din cauza zapezii mari si a cetii.

- Mai multi turisti au ramas blocati duminica seara pe trasee din masivul Bucegi care nu sunt destinate practicarii sporturilor de iarna, jandarmii montani actionand pentru recuperarea si coborarea acestora, conform Agerpres.ro. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, un avocat din Bucuresti…

- Primul apel a fost primit pentru salvarea unei persoane din Bucuresti care a ramas blocata pe un traseu neschiabil, intre Cota 2000-Cota 1500, in zona Canionului Pelesului din Muntii Bucegi. Ulterior, pe acelasi traseu au ramas blocati alti doi schiori. "Primul a ramas blocat cu schiurile…

- In seara zilei de miercuri, angajații Postului de Jandarmi Montan Sinaia au primit un apel prin care erau anunțați ca patru persoane, care plecasera cu un autoturism pe un drum care duce spre Cota 1000, au ramas blocate și au nevoie urgenta de ajutor. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Jandarmi…

- Jandarmii caraseni au dat o mana de ajutor unor tineri care voiau sa ajunga pe munte. Cand mai aveau putin pana sa ajunga in statiune, masina in care cele doua fete si doi baieti se aflau a ramas inzapezita. Jandarmii montani aflati in patrulare i-au observat pe tineri ca se chinuiau sa urce asa ca…

- In cadrul primei reuniuni din 2018 a Colegiului Prefectural Ilfov, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Ilfov a prezentat evaluarea activitații desfașurate in 2017, rezultatele obținute de instituție, dar și planurile pe care aceasta le are, pentru anul in curs. Articol aparut in nr.…

- F. T. Ieri dimineata, in jurul orei 11, jandarmii montani au intervenit pe Platoul Bucegi – in zona numita Saua Calugarului – pentru salvarea a doua persoane, respectiv un barbat in varsta de 36 de ani si fiul acestuia, in varsta de numai patru ani. Acestia plecasera de la Complexul Piatra Arsa spre…

- Un barbat si copilul lui de patru ani au fost recuperati, duminica, de jandarmii montani din Masivul Bucegi, in conditiile in care cei doi nu au mai putut inainta din cauza epuizarii si a conditiilor meteo. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii montani de pe Platoul Bucegi…

- Salvamontistii si jandarmii montani au intervenit, duminica dupa-amiaza, pentru limitarea accesului turistilor in zona partiei Subteleferic din Predeal, dupa cei doi ursi si-au facut aparitia in zona, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Nicolae Titulescu" Brasov,…

- Zece jandarmi din cadrul Echipei Nationale Montane, din Sinaia, Hunedoara si Brasov, condusi de lt.col. Simon Balbae, au escaladat marți varful Omu pentru a marca primul moment dintr-o serie de evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri. Jandarmii au purtat cu ei Drapelul National pe…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Prahova, in cursul anului trecut, angajații instituției au participat la 8.938 de misiuni de mentinere a ordinii publice, media zilnica a efectivelor care au actionat in cadrul dispozitivelor de mentinere a ordinii…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova, instituția organizeaza examen/concurs, pentru ocuparea, prin incadrare din sursa externa, a urmatoarelor posturi vacante: ofiter specialist II din cadrul Compartimentului Tehnologia Informației, Serviciul Comunicatii…

- Dupa miezul noptii, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia au fost solicitati pentru a recupera si salva patru turisti care, de aproximativ patru ore, erau blocati cu autoturismul in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, potrivit Jandarmeriei Prahova. "Erau…

- Interventie dificila a jandarmilor montani din Prahova care au actionat noaptea de sambata spre duminica pentru salvarea unor turisti care au ramas inzapeziti cu masina pe drumul care leaga Cota 1400 de schitul Sf. Ana.

- Jandarmii montani au fost alertați prin serviciul 112 de catre un grup de turiști ca, pe partia Drumul Roșu, din Poiana Brașov, era un urs. „Jandarmii montani au ajuns la grupul de persoane de pe Drumul Roșu. Au constatat ca sunt noua persoane, nu au nevoie de ingrijiri medicale. Acestea au fost coborate…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga, aflati in patrulare pe traseele montane au intervenit pe 1 ianuarie a.c., in sprijinul unor turisti aflati in dificultate in Muntii Bucegi.Cei patru turisti, trei din Bucuresti si unul din Buzau intentionau sa ajunga la un loc de cazare din zona Padina.La un moment…

- Jandarmii montani au fost sesizați, miercuri seara, in jurul orei 17.30, cu privire la faptul ca cinci persoane s-au ratacit in apropiere de „Peștera de lapte”, in masivul Postavaru. O echipa din cadrul Postului de Jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Poiana Brașov a plecat in cautarea lor.…

- Cinci copii rataciti in Masivul Postavaru au fost recuperați de jandarmii montani, miercuri seara. Jandarmii montani din Poiana Brasov au intervenit miercuri seara pentru a recupera cinci copii rataciti in Masivul Postavaru. Copiii, cu varste cuprinse intre 10 si 15 ani, s-au ratacit in timp ce se…

- Cinci copii care au vrut sa ajunga, miercuri seara, in Masiul Postavaru s-au ratacit, acestia fiind gasiti de jandarmii montani din Poiana Brasov, care i-au coborat cu ajutorul unui ratrac, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Jandarmii montani si salvamontistii i-au imbarcat pe ultimii 30 de turisti ramasi la peste 2000 de metri altitudine in Masivul Bucegi in vehiculele speciale pentru transportul pe munte. Actiunea de recuperare a turistilor a durat peste cinci ore si a implicat angajati ai mai multor structuri…

- Ampla operațiune de salvare in Bucegi, in ultimele ore din 2017. Salvatori din Dambovița, Prahova și Argeș au fost mobilizați, duminica dupa-amiaza, pentru recuperarea a aproape 150 de turiști, inclusiv copii, de pe Platoul Babelor, unde aceștia au ramas blocați dupa ce telecabina a fost oprita, din…

- Este stare de alerta intre autoritati dupa ce 135 de turisti au ramas blocati la Cabana Babele. Potrivit Romania TV, oamenii au ramas pe munte dupa ce telecabina care urma sa-i transporte inapoi, in oras, s-a defectat.Jandarmi din judetele Arges, Prahova si Dambovita au fost mobilizati de…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Mihail Kogalniceanu” Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran nr. 108, organizeaza concurs in vederea incadrarii prin recrutare directa, a urmatorului post de personal contractual: Denumirea postului: ingrjitor (cladiri) – post contractual…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de…

- Jandarmii montani au ajutat o familie de turisti blocati in nameti sa ajunga in statiunea unde isi vor petrece Revelionul. In masina se afla si un bebelus in varsta de numai patru luni.

- Mai mulți jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș le-au oferit și anul acesta cadouri copiilor din Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare. Jandarmii, insoțiți de preotul unitații, au vizitat Casa de tip familial nr. 2 Baia Mare, cu scopul de a aduce zambete…