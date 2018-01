Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hala de producție a produselor alimentare de la Topoloveni. Din primele informații de la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 1.600 de metri patrați. Pana la acest moment, nu sunt victime. Potri vit Inspectoratului pentru Situații…

- CFR Calatori introduce, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2018, reduceri tarifare la "Trenurile Zapezii" care au ca punct de destinatie, plecare sau tranziteaza statiunile montane de pe Valea Prahovei, Vatra Dornei si Piatra Neamt.

- Doua trenuri de pasageri au intrat in coliziune, vineri seara, in apropierea orasului austriac Viena, mai multe persoane fiind ranite, anunta surse din cadrul serviciilor de interventie. REVENIM CU DETALII E.S.

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- Pompierii satmareni nu au lichidat incendiul de la sonda de gaz din Moftinu Mare din cauza pericolului exploziei si asteapta sosirea unor experti din Canada pentru efectuarea unei evaluari, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Somes Satu Mare transmis luni…

- ISU Alba reia acțiunile de cautare a persoanei inecate in raul Arieș, dupa ce acestea au fost oprite din cauza vremii și a nivelului de apa care a crescut din cauza ploilor din weekend. Stația de pompieri din Cimpeni intervine cu o autospeciala și patru subofițeri. Trupul neinsuflețit al unui barbat…

- Un echipaj de jandarmi a intervenit noaptea trecuta pentru a scoate din Dambovița doi tineri care au cazut in apa. Incidentul a avut loc pe Splaiul Unirii din Capitala. Incidentul s-a produs noaptea trecuta, in jurul orei 2:30. Doi barbați, in varsta de 22 și 26 de ani, in stare de ebrietate, au alunecat…

- CFR introduce de astazi Trenurile Zapezii, care vor circula catre statiunile montane din mai multe judete. Totodata, comania anunta reduceri de pana la 56% la tichetele de calatorie catre Valea Prahovei. Trenurile Zapezii vor circula catre destinatii montane: Valea Prahovei, Vatra Dornei, Piatra Neamt…

- Garda de intervenție Sebeș a intervenit, luni dimineața, la Pianu de Jos, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o șira de baloți de canepa aparținand unei societați comerciale cu profil de procesare a canepii industriale. Pompierii militari au acționat cu trei austospeciale de intervenție și o…

- Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, in accident au fost implicate doua autovehicule, un camion și o autoutilitara. Traficul rutier a fost inițial complet blocat, fiind reluat dupa cateva zeci de minute pe un singur fir, alternativ.Din primele cercetari efectuate…

- Minivacanța care se incheie duminica va aglomera nu doar șoselele, ci și garniturile feroviare de pe rutele dinspre stațiunile montane. CFR Calatori a anunțat suplimentarea unor trenuri, in special pe traseul care face legatura intre stațiunile de pe Valea Prahovei și Capitala.

- CFR Calatori suplimenteaza duminica, la finalul minivacantei de Ziua Nationala, trenurile pe cele mai aglomerate rute. Astfel, vor fi suplimentate rutele Timisoara Nord – Bucuresti Nord (IR 1622), Brasov – Galati (IR 1731), Brasov – Constanta (IR 1635), Brasov – Bucuresti…

- CFR Calatori suplimenteaza astazi, la finalul minivacantei de Ziua Nationala, trenurile pe cele mai aglomerate rute. De asemenea, va suplimenta si personalul feroviar la casele de bilete din gari, iar vanzarea biletelor fara loc va fi limitata pentru a se evita supraaglomerarea. In comunicatul sau,…

- Accident spectaculos vineri, in Munții Bucegi. Vacanța unor tineri s-a terminat inainte de a incepe, dupa ce autoturismul cu care se indreptau spre cabana de la munte unde-și fascusera rezervare a derapat și a plonjat intr-o rapa adanca de 15 metri. Cei doi aveau in mașina și un copil de șapte ani.…

- Nicoleta Dumitrescu Statiunile montane de pe Valea Prahovei sunt, si in acest an, in topul preferintelor pentru petrecerea minivacantei de 1 Decembrie. Sinaia, dar si Busteni si Azuga vor fi pline ochi de turisti la acest sfarsit de saptamana, confirmarea venind prin numarul mare de locuri de cazare…

- Apartamentul unui barbat din Targu-Jiu a fost distrus de o groapa de gunoi facuta pe bloc. Omul locuia in alta, iar cand a ajuns la garsoniera și-a gasit tavanul cazut, iar in pereți apa infiltrata de ploaie. In momentul in care a urcat pe acoperiș, a vazut mormane de materiale de construcții…

- Potrivit reprezentanților Asociației Construim Romania (ASCORO), operatorul feroviar Astra Transcarpatic dorește sa achiziționeze 15 trenuri IC2 fabricate de firma italiana Ansaldo Breda din cauza faptului ca acestea sunt nesigure pentru circulație pe calea ferata. ASCRO a aflat despre intenția…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova, o prima situatie a fost sesizata la Busteni, la ora 18,15, fiind semnalata prezenta unei ursoaice insotita de doi pui pe o strada din oras. Dupa aproximativ o ora, echipajele au fost solicitate sa intervina intr-un caz similar in…

- Un barbat a murit, marti dupa-amiaza, in Craiova, dupa ce a fost surprins sub un excavator in timp ce sapa un sant, pentru scoaterea victimei fiind necesara interventia unui echipaj de pompieri. Autoritatile au inceput cercetarile pentru a stabili cum s-a petrecut accidentul. Potrivit Inspectoratului…

- CFR Calatori a anuntat ca, incepand cu data de 8 noiembrie, serviciul Wi-Fi este operațional in stațiile de cale ferata din mai multe zone ale tarii, inclusiv pe Valea Prahovei. Este vorba despre garile din Sinaia, Bușteni, Azuga, dar si din Ploiești Sud, Pitești, Targu Jiu, Caracal și Roșiorii de Vede.…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit ieri, pe str. Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Zece mistreti au coborat din munți in centrul statiunii Sinaia de pe Valea Prahovei, pe bulevardul central care traverseaza orasul, chiar in fața primariei din localitate. Din fericire, fiind o ora destul de matinala, nu a fost prea multa lume in...

- Detașamentul de pompieri din Aiud a intervenit ieri, pe strada Bailor din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei societați comerciale cu profil de activitate legat de jocuri și pariuri. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui…

- Ministrul transporturilor, Felix Stroe a declarat, marți, la la audierile din Comisia pentru transporturi din Camera Deputatilor, ca intarzierea medie zilnica pe care CFR Calatori a inregistrat-o in acest an a fost de 12.500 de minute zilnic.

- Impiegatul Ilie Șerban, cel care a evitat producerea unei catastrofe pe Valea Prahovei, in zona Breaza, este Omul Zilei și va fi premiat de CFR Infrastructura. Ilie Șerban este impiegatul de mișcare din stația Comarnic care a oprit trenul de marfa incarcat cu nitrat de amoniu, dupa ce a observat o degajare…

- "Incepand cu ora 17:15, la nivelul Ministerului Transporturilor s-a instituit o Celula de criza pentru gestionarea cat mai eficienta a situatiei legate de incidentul feroviar din zona Haltei Breaza. La fata locului sunt mobilizati reprezentantii serviciilor de siguranta a circulatiei de la toate…

- UPDATE ORA 20.18 Un numar de 15 trenuri de calatori sunt oprite in garile de pe Valea Prahovei din cauza unei scurgeri dintr-un vagon al unui tren care transporta nitrat de amoniu, in zona garii Breaza, a anunțat vineri seara CFR SA. "15 trenuri de calatori sunt oprite în garile…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit sambata, 28 octombrie 2017, pe Bulevardul Transilvaniei din municipiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei societați comerciale (Covrigaria „Gigi”). Pompierii militari au acționat cu o austospeciala de intervenție și o ambulanța…

- Circulația feroviara este intrerupta intre Brașov și Predeal, luni dimineața, incepand cu ora 07,30, din cauza unui copac care a fost doborat de vantul puternic pe linia de contact, a declarat pentru AGERPRES directorul regionalei CFR Brașov, Ioan Pintean. Potrivit sursei citate, un tren…

- Mai multi copaci s-au prabusit pe calea ferata, duminica seara, fiind afectate opt trenuri de calatori care sunt oprite in statii de pe raza regionalelor Brasov si Iasi, in timp ce se intervine pentru indepartarea arborilor rupti de rafalele puternice de vant, potrivit CFR.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora echipele de interventie actioneaza pe intervalele de statii Nadejdea Livezi Ciuc si Cozna Gradinita pentru indepartarea copacilor cazuti pe calea ferata. Copacii au fost rupti de rafalele puternice de vant, care au atins in aceste…

- O femeie care conducea un autoturism pe Valea Prahovei, a pierdut controlul volanului, iar autovehicului s-a rasturnat pe plafon, intr-o curte de pe marginea drumui, la o diferenta de nivel de 25 de metri. In urma accidentului, femeia aflata la volan a scapat doar cu rani superficiale. Potrivit politistilor,…

- Accidentul a avut loc pe drumul care leaga stațiunea Mamaia de Navodari. Doua persoane de aproximativ 30 de ani incarcerate in mașina, au fost scoase dupa intervenția pompierilor. Cele doua persoane sunt in viața și sunt transportate la Spitalul Județean Constanța -se actualizeaza-

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit, pe strada Primaverii din localitatea Teiuș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol (tractor), proprietatea lui I.M. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale complexe de intervenție, in cooperare cu Serviciul Voluntar pentru…