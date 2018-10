Stiri pe aceeasi tema

- F.T. De doua ori au solicitat, ieri, pompierii de la ISU Prahova, elicopterul SMURD, pentru a transporta doua victime la spitale din București. Prima aterizare a avut loc la Barcanești, in jurul orei 8, de unde a fost preluat un barbat in varsta de 60 de ani, cu multiple traumatisme, dupa ce a fost…

- O femeie in varsta de 72 de ani din localitatea prahoveana Gorgota a fost transportata la spital cu un elicopter SMURD, dupa ce s-a autoincendiat. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, femeia a folosit diluant. Ea a suferit arsuri pe aproximativ 60% din…

- Un TIR s-a rasturnat pe DN13, in Padurea Bogații. Acesta transporta sulfat de amoniu granulat. „La fata locului se afla o autospeciala de stins incendii cu apa, un echipaj SMURD si echipajul CBRN (chimic, bacteriologic, axiologic și nuclear). Nu sunt victime, colegii asigura acolo masurile specifice…

- Un TIR care transporta sulfat de amoniu granulat s-a rasturnat, joi, pe DN 13, la Padurea Bogatii, in judetul Brasov, la locul accidentului fiind trimise o autospeciala de stins incendii cu apa, un echipaj SMURD si echipajul CBRN. Reprezentantii ISU Brasov spun ca substanta este periculoasa doar…

- Treisprezece persoane au fost ranite intr-un accident produs, joi, la limita dintre judetele Valcea si Sibiu, iar autoritatile au declansat planul rosu de interventie. Dintre raniti, patru sunt in stare mai grava, fiind insa constienti si stabili, spun reprezentantii ISU Valcea. Traficul pe DN 7 este…

- F.T. Ieri dimineata, salvamontistii din Busteni au solicitat ajutorul reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ((lSU) „Serban Cantacuzino” Prahova in sensul de a chema un elicopter SMURD dotat cu troliu pentru a scoate dintr-o prapastie trupul neinsufletit al unei femei in varsta…

- F.T. Ieri dimineața, mai multe echipaje de la SMURD, Ambulanța și Poliție s-au deplasat in satul Baraitaru ( comuna Draganesti), pentru a interveni la un accident rutier in care au fost implicate o autocisterna și un autoturism. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU)…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina in cazul unui accident rutier pe care a avut loc pe DN 13, in Padurea Bogații, unde un autoturism ieșit in decor, a anuț at purtatorul de cuvant al instituției, plt. major Luiza Danila. Potrivit primelor informații primite…