Prahova: Traficul a fost reluat pe DN1, unde a avut loc un accident în zona Băicoi Traficul a fost reluat, marti dupa amiaza, pe DN1 in zona Baicoi, unde fusese restrictionat din cauza unui accident cu patru autovehicule implicate, informeaza IPJ Prahova. Circulatia s-a reluat pe banda doi de mers, precizeaza IPJ Prahova. Pe perioada restrictionarii, traficul a fost redirectionat pe o ruta ocolitoare, din DN1 - Liliesti catre Baicoi. Trei persoane au primit ingrijiri medicale in urma accidentului ce a avut loc, marti, pe DN 1 in zona Baicoi, si in care au fost implicate patru autovehicule. Conform datelor la apelul 112, un autovehicul ar fi fost rasturnat pe camp. AGERPRES/(AS-autor:… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Cinci persoane au fost implicate in accident, iar 3 dintre ele au fost transportate la Spitalul Judetean din Ploiesti. Un accident rutier s-a produs in jurul orei 14 pe DN 1, in zona intreprinderii Forja Neptun, pe sensul de mers catre Campina. "Traficul restricționat, se va…

- Traficul este restricționat pe DN1, in apropiere de Baicoi, unde marți a avut loc un accident cu patru mașini implicate. In urma carambolului, trei persoane au fost transportate la spital. Din cauza accidentului, traficul a fost deviat pe o ruta ocolitoare. „Traficul restrictionat se va dirija pe o…

- Traficul este restrictionat pe DN1 in zona Baicoi si va fi redirectionat pe o ruta ocolitoare, dupa ce , marti, a avut loc un accident in zona cu patru autovehicule implicate, informeaza IPJ Prahova.

- Traficul este restrictionat pe DN1 în zona Baicoi si va fi redirectionat pe o ruta ocolitoare, dupa ce, marti, a avut loc un accident în zona cu patru autovehicule implicate, informeaza IPJ Prahova.

- Traficul este restrictionat pe DN1 in zona Baicoi si va fi redirectionat pe o ruta ocolitoare, dupa ce , marti, a avut loc un accident in zona cu patru autovehicule implicate, informeaza IPJ...

- Traficul rutier pe Drumul National 7,' blocat si apoi restrictionat pe o banda joi seara, din cauza unui incendiu de padure care se manifesta in apropierea soselei, a fost reluat vineri dimineata, potrivit news.ro."Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele fire pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu,…

- Traficul feroviar intre statiile Zam si Campuri Surduc a fost reluat pe firul II sambata seara la ora 19:40, informeaza CFR SA, potrivit Agerpres. Traficul a fost redeschis cu restrictie de viteza, trenurile urmand sa circule cu viteza normala incepand de luni, 18 martie 2019, cand vor fi finalizate…

- Circulatia trenurilor este blocata, vineri dimineata, pe Magistrala 500 Ploiesti Sud - Buzau, dupa ce balustrada unui pod rutier a cazut pe linia de cale ferata intre localitatile Barcanesti si Moara Noua, judetul Prahova, si a rupt firul de contact. Trei garnituri feroviare care transportau calatori…