Prahova: Trafic restricţionat pe DN 1A Un autotren a derapat si mai multe autotrenuri au ramas blocate in judetul Prahova, pe DN 1A, la kilometrul 160, informeaza Centrul Infotrafic prin intermediul unui comunicat. "Pe DN 1A, la kilometrul 160, spre limita cu judetul Brasov, un autotren a derapat, mai multe autotrenuri au ramas blocate pe ambele sensuri si asteapta sa fie deblocat drumul. Turismele pot circula pe o banda in aceea zona", a precizat sursa citata. Pe relatia DN1A Ploiesti - Brasov ninge usor, se actioneaza pentru indepartarea zapezii, insa pe anumite portiuni s-a depus un strat subtire de omat, se mentioneaza in comunicat.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

