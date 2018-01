Stiri pe aceeasi tema

- Trei drumuri judetene din Caras-Severin au fost inchise miercuri seara, din cauza viscolului, in timp ce pe DN 6, in apropiere de Orsova, se circula cu dificultate dupa ce un TIR a derapat. Potrivit reprezentantilor ISU Caras- Severin, drumurile care au fost inchise dupa ora 21.00 sunt: DJ 582 E…

- Traficul rutier a fost restrictionat, miercuri seara, pe DN 1 pentru vehiculele care depasesc 7,5 tone in conditiile in care in zona montana a judetului Prahova ninge abundent, iar pe carosabil este un strat de zapada framantata. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, atat pe DN 1,…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, atat pe DN 1, cat si pe DN 1A au fost inregistrate cateva situatii in care masini de tonaj au ramas blocate in panta pe Posada, dar si mai sus de Maneciu, fiind nevoie de interventia lucratorilor de la Sectia Drumuri Nationale pentru deblocarea…

- Traficul rutier pe DN73 Brasov-Campulung este restrictionat incepand de miercuri seara pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, din cauza ninsorii abundente care a inceput sa cada odata cu lasarea serii."Pe portiunea Bran-Moieciu-Fundata-Rucar am restrictionat traficul rutier…

- Traficul rutier pe DN73 Brasov-Campulung este restrictionat incepand de miercuri seara pentru autovehiculele cu capacitatea mai mare de 7,5 tone, din cauza ninsorii abundente care a inceput sa cada odata cu lasarea serii. "Pe portiunea Bran-Moieciu-Fundata-Rucar am restrictionat traficul…

- Municipalitatea va deschide in cateva ore circulatia pe una dintre benzile inchise din zona refugiului de tramvai din Rond Vechi. Mai multi reprezentanti ai Primariei, in frunte cu primarul Mihai Chirica, se afla in aceasta seara in zona pentru a monitoriza testele efectuate de specialisti. "Vom da…

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata pe DN1, pe raza orasului Comarnic. Au fost implicate, potrivit informatiilor furnizate de politisti, un autoturism si un TIR. In urma impactului, soferul autoturismului a ramas incarcerat. Eforturile salvatorilor au fost zadarnice, acesta…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca…

- Traficul va fi restrictionat în Capitala, în ajunul Anului Nou, în contextul în care la manifestarea de Revelion din Piata George Enescu se estimeaza ca vor fi prezenti aproximativ 30.

- Traficul va fi restrictionat in Capitala, in ajunul Anului Nou, in contextul in care la manifestarea de Revelion din Piata George Enescu se estimeaza ca vor fi prezenti aproximativ 30.000 de oameni, anunta reprezentatii Brigazii Rutiere.

- O mașina a intrat într-o stație de autobuz, potrivit primelor informații, șoferul (59 de ani, din Florești) ar fi încercat sa întoarca pe mijlocul strazii și a fost lovit de o alta mașina, una dintre mașini a intrat în oamenii care așteptau autobuzul. În urma tragicului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN13E60, la kilometrul 162+700, in afara localitatii Corunca, judetul Mures, traficul este restrictionat pe sensul de mers Targu Mures - Sighisoara si se circula pe celalalt fir, alternativ din cauza unui accident rutier…

- Traficul din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava a fost paralizat, miercuri dimineața, dupa un mortal accident rutier petrecut pe Calea Unirii, in fața restaurantului Scorpion, langa Iric.Accidentul s-a petrecut in noaptea de marți spre miercuri, ora 0.15, cand un autoturism s-a izbit ...

- Accident grav in Judetul Suceava, in Ajun de Craciun. Șase persoane au fost transportate de urgența la spital. Traficul se desfașoara cu dificultate Sase persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica pe DN 17, in zona localitatii Pojorata din judetul Suceava, traficul rutier…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, vineri, in judetul Timis, pe raza localitatii Cosevita. Un barbat a murit, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite, fiind transportate la spital, la Timisoara. In accident au fost implicate un autotren si un autoturism. Un barbat a ramas…

- Traficul rutier va fi restrictionat vineri, in Capitala, pentru evenimente organizate cu ocazia comemorarii a 28 de ani de la Revolutia din decembrie 1989. Potrivit Brigazii Rutiere, traficul rutier va fi restrictionat pe banda adiacenta pistei de biciclete de pe Calea Victoriei in zona Monumentului…

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri, joi si vineri pe mai multe artere din Capitala. Cu ocazia unei manifestatii organizate in Piata Victoriei, miercuri, in intervalul orar 7,00 - 21,00, Brigada Rutiera va restrictiona temporar traficul rutier, incepand cu ora 7,00, pe sos. Kiseleff,…

- Politia britanica a anuntat marti ca a arestat un barbat pentru posesie de arme de foc dupa o operatiune a fortelor de ordine care condus la închiderea pentru scurt timp a unei sosele importante din estul Londrei, relateaza Reuters, preluat de Agerpres.ro.

- Traficul rutier va fi restrictionat in zilele de 20, 21 si 22 decembrie pe mai multe artere din Capitala, unde vor avea loc evenimente de comemorare a 28 de ani de la Revolutia Romana din decembrie...

- O tamponare a avut loc, duminica, in judetul Valcea, pe DN7 Brezoi - Calimanesti, fiind implicate sase autoturisme. Nu s-au inregistrat victime, dar traficul rutier este restrictionat. Potrivit Centrului Infotrafic, in judetul Valcea, traficul rutier este restrictionat si se circula pe…

- Un accident rutier grav a avut loc, in urma cu cateva minute, in municipiul Constanta, pe bulevardul IC Bratianu, in apropiere de sediul Politiei Rutiere.Potrivit primelor informatii este vorba despre o victima izbita de un autoturism cu numere de inmatriculare de Constanta, pe trecerea de pietoni,…

- Traficul rutier va fi restrictionat, sambata, 16 decembrie, in centrul Capitalei, pentru o procesiune de inmormantare in care trupul regelui Mihai va fi urcat pe un afet de tun si dus de la fostul Palat Regal la Patriarhie.Regele Mihai va fi inmormantat, sambata, in jurul orei 19.00 la Catedrala Arhiepiscopala…

- Traficul rutier pe Autostrada A1 Sibiu - Deva este blocat vineri pe sensul de mers Sebes - Deva din cauza unui accident produs la kilometrul 316, in zona comunei Pianu, in urma coliziunii dintre un camion si o masina de la Drumuri Nationale si Autostrazi, fiind acrosat, de asemenea, si un autoturism,…

- In legatura cu desfașurarea mitingului de doliu a Maestrului Vladimir Curbet, Artist al Poporului, se va organiza deplasarea cortegiului funerar spre Cimitirul Armenesc. Respectiv, incepind cu orele 13:10, va fi sistata circulația rutiera in direcția de deplasare pe urmatorul traseu: de la Palatul Național…

- Pe 13 decembrie, dupa ora 19,00, la momentul trecerii cortegiului pe sub Arcul de Triumf, traficul rutier va fi restricționat pe arterele ce converg catre acesta, respectiv pe Bd. Constantin Prezan, Bd. Mareșal Averescu, Str. A. Constantinescu, axul central pe Șos. Kiseleff, tronsonul cuprins intre…

- Vantul puternic si ninsprile abundente din Marea Britanie si alte state europene au dat peste cap mai ales transporturile aeriene. Mii de pasageri si-au vazut calatoriile anulate, amanate sau deturnate. Aeroportul din Birmingham a fost inchis la ora 6 dimineata, toate zborurile fiind „suspendate temporar"…

- Pe Autostrada A3 Turda – Campia Turzii, prima banda a fost blocata, la kilometrul 2+400 de metri, pe sensul catre Turda, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autoturism, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Politistii au precizat ca nu s-au…

- Pe pasajul suprateran de la kilometrul zero al Craiovei se va circula cu restricții in perioada urmatoare. Traficul a fost oprit chiar de astazi, pe sensul de mers dinspre Calea București spre Severinului, pentru remedierea mai multor probleme aparute la ...

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC informeaza ca, la acestaora (20:30), traficul rutier s-a fluidizat atat pe DN1, cat si pe DN1A si se poate circula fara probleme. De asemenea,valorile de trafic au revenit la normal si pe DN7, in statiunile de pe Valea Oltului, iar in prezent acestea mai raman usor…

- Traficul este restricționat pe DN1, pe prima banda a sensului de mers catre București, din cauza unui accident. Trei mașini s-au ciocnit la la kilometrul 99+600 de metri, in localitatea Nistorești, județul...

- Valorile de trafic raman ridicate pe DN1, intre Posada și Comarnic, pe sensul de mers catre Capitala, insa viteza de deplasare a crescut la 30 - 40 km/h, a anunțat duminica seara Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit sursei citate, pe ruta ocolitoare care…

- Traficul rutier va fi restrictionat, maine, pe principalele artere de circulatie din municipiul Constanta pentru defilarea paradei militare organizata cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei. Astfel, intre orele 7.30 si 12.00, se inchide bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins intre Capitol si Ferdinand…

- Traficul rutier va fi restricționat in zilele de 2, 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22-27 decembrie 2017, intre orele 17.00 - 23.00, pe Bd. Unirii, perimetrul cuprins intre Bd. I. C. Bratianu și Piața Constituției (inclusiv cele doua bretele adiacente acesteia), cu ocazia "Targului de Craciun"…

- Traficul rutier va fi restricționat sambata și duminica in zona Arcului de Triumf pentru antrenamentele generale de Ziua Naționala a Romaniei, precum și saptamana viitoare in ziua paradei militare de 1 Decembrie. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, transmis AGERPRES, pentru asigurarea…

- Circulatia auto se va restrictiona, in noaptea de miercuri spre joi, intre orele 23,00 - 5,00, in zona intersectiei Splaiul Unirii cu bd. Mihai Bravu, unde se vor executa lucrari de livrare si...

- Traficul rutier se va restrictiona marti pe arterele adiacente stadionului "National Arena", unde va avea loc meciul de fotbal dintre echipele nationale ale Romaniei si Olandei, informeaza Brigada...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Arges, circulatia rutiera pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri la kilometrul 122 (localitatea Bascov) din cauza unei automacarale care executa manevre de repunere…

- Conform sursei citate, in accident au fost implicate un autoturism si un tir, iar cauza producerii acestuia a fost neasigurarea la schimbarea benzii de deplasare. In acest moment, valorile de trafic sunt in crestere, mai precizeaza Infotrafic.

- Un accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 7, pe DN1 B, pe raza localitatii Valea Calugareasca. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului o persoana a fost ranita. Cauza accidentului o reprezinta neasigurarea unuia dintre soferi la schimbarea directiei…

- Pompierii din Galati intervin, duminica, pentru asigurarea masurilor de securitate la o cisterna incarcata GPL care prezinta scurgeri de gaze. Aceasta a fost trasa pe un camp, la aproximativ un kilometru de Drumul National 25 si se evalueaza posibilitatea de transvazare. Traficul rutier in zona a fost...

- „Traficul este restrictionat pe un segment din strada strada Stefan cel Mare, intrucat se executa lucrari de refacere a covorului asfaltic. Vorbim despre o portiune de drum de aproximativ 300 m care incepe din dreptul supermarketului Carrefour si se incheie la intrarea in sensul giratoriu spre Sanicolau.…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata, 4 noiembrie, intre orele 9,00 si 15,00, pe Splaiul Unirii, pe segmentul cuprins intre Pasajul Mihai Bravu si sos. Vitan-Barzesti, numai pe sensul de mers dinspre Pasajul Mihai Bravu, cu ocazia desfasurarii Concursului de ciclism "Bucuresti MTB Race", conform…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Prahova, Raluca Vasiloae, zeci de pompieri intervin cu șapte autospeciale la Puchenii Moșneni pentru stingerea unui incendiu, flacarile care au cuprins un service manifestandu-se pe o suprafața aproximativa de 1.500 de…

- Traficul va fi restricționat cu intermitențe, aproximativ 3 minute, pe durata filmarii, circulația fiind deviata pe strazile adiacente, și pe str. Boteanu și pe str. Dem. I. Dobrescu, benzile de circulație dinspre Bd. Magheru spre Calea Victoriei, intre orele 14,00 — 20,00. "In conformitate…

- Traficul rutier și pietonal va fi restricționat, cu intermitențe, pe Calea Victoriei, segmentul de drum dintre str. C.A. Rosetti și str. Dem. I. Dobrescu, pe 28 octombrie, intre orele 9,00 și 14,00, cu ocazia filmarilor la pelicula "Moromeții 2". De asemenea, traficul va fi restricționat…

- Traficul pe DN 1B, la Valea Calugareasca, este restrictionat pe sensul de mers catre Ploiesti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua TIR-uri. Potrivit IJP Prahova, cele doua TIR-uri s-au tamponat, insa deocamdata nu se cunosc motivele producerii accidentului. La…

- Circulatia trenurilor va fi intrerupta, in perioada 23 – 27 octombrie, intre statiile Orsova (judetul Mehedinti) si Crusovat (judetul Caras Severin), din cauza unor lucrari de reabilitare in statia Mehadia Noua, transmite Politia Romana. ...