- Doua accidente rutiere s-au produs duminica seara in Prahova. Potrivit IJP Prahova, un motociclist s-a dezechilibrat și a cazut pe partea carosabila in jurul orei 21.15 la Loloiasca. O ora mai tarziu, pe Centura de Vest a Ploiștiului, iar alte doua mașini s-au ciocnit in sensul giratoriu de la Strejnicu,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri pe DN1 Ploiesti – Brasov la kilometrul 108(localitatea Comarnic), din cauza unui accident.O femeie care s-a angajat in traversarea…

- Un accident rutier a avut loc, duminica dimineața, in județul Prahova, o femeie fiind lovita de doua mașini pe trecerea de pietoni.In judetul Prahova, traficul rutier se desfasoara pe un fir, alternativ in ambele sensuri pe DN1 Ploiesti – Brasov la kilometrul 108(localitatea Comarnic), din…

- UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia se desfasoara normal la aceasta ora pe DN 1, pe raza localitatii Comarnic, judetul Prahova, unde anterior traficul a fost restrictionat pe sensul catre Brasov, din cauza unui accident. Pe fondul traversarii…

- Circulatia rutiera pe drumul national 1, in zona localitatii Comarnic, este oprita pe sensul de mers Ploiesti, dupa ce o femeie a fost lovita mortal de o masina, potrivit Mediafax Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN 1, in zona localitatii Comarnic,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1, in zona localitatii Comarnic, judetul Prahova, circulatia rutiera este oprita pe sensul de mers Ploiesti catre Brasov, dupa ce un autoturism a lovit un pieton. Traficul se desfasoara dirijat, pe un fir alternativ.Incepand…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN1 in apropiere de Breaza. Din primele informatii sunt victime incarcerate.Potrivit ISU Prahova la fata locului intervine o autospeciala cu apa si spuma de la Comarnic, 3 Descarcerari, 3 SMURD, o autospeciala de transport persoana si victime…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp pe DN1, la Barcanesti. Potrivit ISU Prahova, au fost implicate doua autoturisme in care se aflau 5 persoane, dintre care si doi minori. In urma impactului, victimele au suferit leziuni minore. Traficul in zona este restrictionat.…