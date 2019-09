Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul din Prahova care si-a ucis iubita de 17 ani este cautat, chiar și in aceste momente, de catre oamenii legii. Barbatul a comis fapta deosebit de grava și a fugit, la scurt timp, de la locul incidentului. Cine e tanarul din Prahova care si-a ucis iubita Poliția efectueaza cercetari in seara de…

- Suspectul in cazul fetei de 17 ani gasita cu gatul taiat in localitatea Sotrile a fost descoperit, duminica, in zona locuintei, ascuns printre tufisuri, informeaza IPJ Prahova. Barbatul a fost cautat de politisti si jandarmi de sambata, de cand a fost gasita fata decedata in locuinta. Cei doi erau concubini…

- Marin Laurentiu, tanarul de 21 de ani suspectat ca si-a ucis iubita adolescenta la Sotrile, in Prahova, a fost prins de politie, potrivit observator.tv. Politia din Prahova a pus mana pe...

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova face apel la cetațeni ca, in cazul in care pot oferi detalii despre suspectul crimei de la Șotrile, din satul Plaiul Campinei, sa sune la 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitați de poliție. Barbatul se numește Laurențiu Marin, are 21 de ani și este…

- Politistii din Prahova fac apel la populatie pentru gasirea barbatului suspectat ca si-ar fi ucis concubina cu un topor, potrivit NEWS.ro.”Fata de numitul Marin Laurentiu, in varsta de 21 de ani din Sotriile, Plaiul Campinei, sunt indicii ca ar fi autorul unei infractiuni de omor, victima…

- Soferul de TIR din Arad care a fost prins la intrarea in tara cu 440.000 de pachete de tigari de contrabanda, ascunse in remorca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Politia de Frontiera Arad, cercetarile in cazul de contrabanda cu…

Un barbat a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol. Masura a fost dispusa de Judecatoria Turda, dupa ce barbatul a fost prezentat in fața instanței.

- Mama unei tinere din Prahova, fortata sa se prostitueze si ucisa in cele din urma de proxenetul roman, intr-un bordel din Germania, a retrait drama prin care a trecut in urma cu cinci ani, odata cu izbucnirea scandalului de la Caracal. Gratiela Condea acuza ca si ea a fost tratata de politistii din…