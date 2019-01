Stiri pe aceeasi tema

- La data de 12.10.2016, politia a fost sesizata de un profesor de la Colegiul „Spiru Haret” din Ploiesti, cu privire la faptul ca Nitescu Mihai Alexandru, elev in clasa a XII-a, la vremea respectiva, a amenintat un coleg de clasa cu un cutit. In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunilor…

- Profesoara de matematica injunghiata, marți, in fața cancelariei, la Colegiul "Spiru Haret" din Ploiești, a ajuns in stare grava la spital. Potrivit unor surse, victima ar fi soția unui judecator de la o instanța din Ploiești.

- Tanarul suspectat ca și-a injunghiat in abdomen fosta profesoara de matematica in fața cancelariei Liceului "Spiru Haret" din Ploiesti pare sa-si fi premeditat fapta, in condițiile in care asupra lui jandarmii care l-au prins la scurt timp de la agresiune au gasit un adevarat arsenal de arme albe. Conform…

- Tanarul de 22 de ani care a injunghiat, marti, o profesoara in fata cancelariei unui liceu din Ploiesti a fost prins de o patrula de jandarmi, la scurt timp dupa producerea faptei, informeaza Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova. Conform sursei citate, asupra tanarului au fost…

