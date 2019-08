Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 08.08 a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, au fost sesizați despre faptul ca, in numitul Ciobanu-Mițai Ionuț Adrian, in varsta de 28 de ani, din municiul Ploiești, ar fi plecat in Anglia in primavara acestui an, și de atunci nu a mai luat legatura cu niciun membru al…

- Politistii din Bihor au anuntat, marti, disparitia unei femei de 44 de ani din Oradea, care a plecat la munca in Italia in anul 2011, iar de atunci familia nu mai stie nimic de ea, potrivit news.ro.Citește și: Marian Godina il umilește pe un fost șef din poliție: ‘Incepand de azi ii voi arata…

- Politistii din Prahova fac marti dimineata opt perchezitii la persoane banuite de proxenetism. unrmand sa fie puse in aplicare 7 mandate de aducere.”La data de 23 iulie 2019, politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti efectueaza 7 perchezitii la domiciliile…

- Politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti au efectuat pe raza municipiului Bucuresti patru perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de savarsirea infractiunii de proxenetism, informeaza, joi, IPJ Prahova, potrivit AGERPRES.Citește și: Eugen Teodorovici…

- Constantin Lixandru, un barbat in varsta de 59 de ani, din Baiculești, județul Argeș, a disparut luni de acasa. Soția lui a alertat autoritațile, spunandu-le ca barbatul a lasat un bilet de adio scris pe un carton, prin care iși cerea iertare pentru gestul pe care avea de gand sa-l comita, a notat curier.ro.…

- Politistii din Prahova au efectuat, marti dimineata, sapte perchezitii la persoane banuite de proxenetism. De la locuințele percheziționate, polițiștii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, bunuri ce ar putea proveni din activitatea infracționala. UPDATE: In aceasta dimineața, polițiștii…

- Politistii din Prahova efectueaza, marti dimineata, sapte perchezitii la persoane banuite de proxenetism, urmand ca opt mandate de aducere sa fie puse in aplicare. "Politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti efectueaza sapte perchezitii la domiciliile unor persoane…

- Politistii din Prahova efectueaza, marti dimineata, sapte perchezitii la persoane banuite de proxenetism, urmand ca opt mandate de aducere sa fie puse in aplicare. "Politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti efectueaza sapte perchezitii la domiciliile unor persoane…