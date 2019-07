Prahova, sub atenţionare Cod galben de ploi şi vijelii până în această seară N.D. Ca și celelalte țari europene, și Romania se confrunta cu o vara extrem de atipica, in condițiile in care zilele calduroase și cu umezeala excesiva alterneaza cu perioade in care se inregistreaza ploi torențiale și vijelii. Astfel, dupa ce, saptamana trecuta, temperaturile au scazut nefiresc pentru aceasta perioada, in zonele inalte precipitațiile fiind și sub forma de zapada, ieri, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de ploi, vijelii si grindina, valabila și pentru județul Prahova. Avertizarea a intrat in vigoare ieri dupa pranz si expira in aceasta seara,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

