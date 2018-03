Stiri pe aceeasi tema

- REACTIE… Dumitru Coarna, seful de sindicat al politistilor din Romania, deci si lider al sindicatului de la Vaslui, lanseaza tot felul de acuzatii la adresa parlamentarilor, dupa cum ii dicteaza interesele celor care il mana in lupta. La finele saptamanii trecute, Coarna iesea in fata televiziunilor…

- Liderii sindicatului Sanitas se intalnesc astazi in Capitala pentru a stabili calendarul protestelor. Liderul sindicatului Sanitas Cluj, Ștefan Roman, a anunțat ca la ședința de astazi a fost mandatat sa ceara organizarea unui marș de protest care sa fie urmat, la scurta vreme,

- Mai multi lideri ai ALDE, intre care Gratiela Gavrilescu si Norica Nicolai au facut referire, sambata, la Ploiesti, la conferinta judeteana ALDE Prahova, la Calin Popescu Tariceanu drept posibil candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor, Norica Nicolai afirmand ca spera ca anul 2019 ”sa…

- Cristian Fotu, seful Serviciului Securitate din cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine, impreuna cu sotia sa, asa cum rezulta din declaratia de avere completata in luna iunie 2017, un teren de 1.000 mp, cumparat in anul 2009, situat in localitatea Mihail Kogalniceanu.…

- Greva angajaților de la Salina Slanic a fost suspendata Salina Slanic Prahova. Foto: captura youtube.com Greva angajaților de la Salina Slanic a fost suspendata, astazi. Liderul de sindicat Alexandru Dragoi a declarat ca decizia a fost luata pentru a putea onora solicitarea de sare necesara…

- Darius Cimpean a fost reales lider al sindicatului „Muntele" din Valea Jiului. Acesta a fost felicitat de colegii lui din Oltenia. „Biroul Executiv al Federatiei Nationale Mine Energie adreseaza felicitari celor alesi in...

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat. PUTEREA…

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra maine in greva foamei. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de catre conducerea Poliției Locale, care spun, aceștia inventeaza abateri la locul de munca pentru a-i putea concedia. Printre polițiștii locali care vor sa intre maine…

- Dragoi a declarat, pentru AGERPRES, ca cei aproximativ 80 de mineri aflati in subteran, dar si ceilalti care se aflau in protest au plecat acasa, iar joi dimineata vor relua lucrul. De asemenea, in cursul zilei de joi sunt asteptati la Salina Slanic reprezentanti ai Ministerului Economiei,…

- Protestul spontan de la Salina Slanic a incetat Salina Slanic Prahova. Foto: captura youtube.com Protestul spontan de la Salina Slanic a încetat in acesta seara. Dupa mai mult de 30 de ore de stat in subteran , minerii au acceptat sa iasa dupa ce liderul sindical Alexandru Dragoi s-…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor, conform Agerpres.ro. . Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor, informeaza HotNews.ro. Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca, si ...

- Protest spontan la Salina Slanic Salina Slanic Prahova. Foto: captura youtube.com Protest spontan la Salina Slanic- 80 de mineri refuza sa iasa din subteran, nemultumiti de salariile pe care le primesc si de lipsa investitiilor care sa duca la îmbunatatirea conditiilor de munca . Alti…

- Minerii de la Salina Slanic din judetul Prahova au declansat, marti, un protest spontan, acestia fiind nemultumiti de salariile mici si de nivelul mic al investitiilor. Zeci de mineri se afla in subteran, la locul de munca si refuza sa iasa la suprafata, ei spunand ca aceasta este forma…

- Majorarea salariilor si noile masuri fiscale au dus primariile din Prahova aproape de faliment. Sunt comune in judet care nu pot asigura plata salariilor angajatilor nici macar pentru primele sase luni ale acestui an.

- Comisia Europeana a aprobat renotificarea pe huila, transmisa anul trecut de statul roman, fapt care va permite ca Mina Lupeni, din Valea Jiului, sa poata functiona cu productie de carbune si sa beneficieze simultan de ajutor de stat pana la sfarsitul anului 2018, a informat duminica presedintele…

- Liderul județean al ALDE, Ioan Lazar a spus ca veniturile angajaților de APIA au scazut mult și ca aceștia se simt defavorizați. Totodata a declarat ca nu știe cuantumul acestor salarii, nici cu ce procent au scazut dar a menționat ca la AFIR și la POSDRU, instituții ai caror angajați nu au un volum…

- Primarii PSD din Prahova au primit un SMS de la consilierul județean Rareș Enescu în care li se cereau câte cinci persoane pe strada Cantacuzino, unde își are sediul DNA Ploiești, observatorulph.ro.

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare. Liderul FSANP, Sorin Dumitrascu, spune ca a primit din partea ministrului promisiunea unei intalniri…

- Salariile vor crește pentru copleșitoarea majoritate a angajaților – peste 95% – de la 1 Ianuarie 2018, așa cum prevede legea salarizarii unice. Scad mega-salariile, care nu se incadreaza in structura și ierarhia legii. Pentru situațiile reclamate de scadere a salariilor – cazuri speciale, punctuale…

- Sorin Dumitrascu, liderul Federatiei Sindicatelor din Penitenciare, a declarat vineri ca situatia de la Spitalul Penitenciar Rahova, privind arestul unor angajati pentru agresarea unor detinuti, este rezultatul unei vendete personale si ca acuzatiile se bazeaza pe declaratiile unui singur martor.

- Presedintele Sindicatului Liber din Invatamant Maramures, Ioana Petreus, afirma ca cea mai mare nemultumire a angajatilor din educatie o reprezinta Legea Salariarii Unitare. Aceasta spune ca prevederile legii sunt interpretabile, astfel ca au aparut o serie de anomalii. “Cea mai mare nemultumire a angajatilor…

- Mai mult de jumatate din angajatii din mediul privat ar putea avea salariile nete micsorate ca urmare a transferului contributiilor de la angajator la angajat, avand in vedere ca actele aditionale prin care se majoreaza salariul nu au fost inca inregistrate in REVISAL, considera Dumitru Costin (BNS).…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitrascu, a declarat joi, la Vaslui, ca lipsa de personal din sistemul penitenciar este una foarte grava, iar guvernantii nu au facut nimic pentru indreptarea acestei situatii. Liderul de…

- Grupul TeraPlast, cel mai mare procesator de PVC din Romania si unul dintre principalii producatori de materiale pentru piata constructiilor si instalatiilor, a preluat controlul asupra firmei Depaco, unde detine 67% din actiuni, urmand sa detina 100% din companie in maxim 4 ani, in baza unei…

- Aproximativ 200 de angajati ai Apelor Romane din sapte judete marsaluiesc la aceasta ora pe strazile orasului Bacau, nemultumiti ca au ramas fara bonuri de masa si reclamand ca grila de salarizare prin care li se majorau veniturile nu s-a pus in aplicare, potrivit News.ro. Liderul de sindicat din cadrul…

- Un service auto din Campina a luat foc, marti dimineata, iar flacarile s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. La fata locului a fost solicitat ajutorul ISU Prahova care intervine cu 40 de pompieri. Incendiul se manifesta violent in interiorul halei care se afla in imediata apropiere…

- 51% dintre comenzile plasate anul trecut pe eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata locala, au fost plasate de pe dispozitivele mobile, iar 49% de pe desktop, potrivit datelor raportate de companie. Procentul a fost mai ridicat in cazul noilor clienti, astfel ca, 60% dintre cei care…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 22.336 locuri de munca, in data de 26 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.606,…

- Eveniment de mare insemnatate, astazi, la Ploiesti. In anul Centenarului, judetul Prahova s-a infratit cu Straseni si Glodeni din Republica Moldova, in prezenta a sute de reprezentanti ai celor trei regiuni. Evenimentul a avut loc la Sala "Unirea" de la Palatul Culturii si a beneficiat de sprijinul…

- Centrul INFOTRAFIC din IGPR informeaza ca nu sunt drumuri naționale sau autostrazi unde circulația sa fie oprita. Cu toate acestea precizeaza ca la aceasta ora ninge pe mai multe sectoare de drumuri naționale și autostrazi de pe raza județelor Dolj, Caraș - Severin, Mehedinți, Olt, Gorj,…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Prahova, Arges si Dambovita se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, izolat, sunt conditii pentru producerea poleiului. De…

- Cluj-Bucuresti pe jos, pentru legile Justitiei. Grupul a ajuns la 25 de persoane Clujenii care au pornit pe jos pana la Bucuresti, intr-un mars de protest fata de modificarea legilor Justitiei, urmeaza sa ajunga in Piata Universitatii sambata, dupa aproximativ 450 de kilometri parcursi. Membrii grupului,…

- Cursurile sunt suspendate vineri din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile in 38 de unitati scolare din judetele Galati, Iasi, Prahova, Tulcea si Constanta, a informat Ministerul Educatiei Nationale. 'Vineri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- O actiune a Politiei Capitalei vizeaza un dosar in care oamenii legii au suspiciuni privind posibile fapte de evaziune fiscala, in domeniul constructiilor. In acest sens, se fac 18 perchezitii in Bucuresti si cinci judete – Arad, Olt, Valcea, Buzau si Prahova. Ulterior, se va trece la audieri. Nu mai…

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- Pentru prima data, bucurestenii care nu mai au liniste de luni de zile din cauza protestatarilor #rezist au avut satisfactia sa vada ca organele de ordine isi fac datoria si ii ridica pe scandalagii de pe strada. Liderul #rezistentilor din Piata Victoriei, Malin Bot, care pretinde ca este jurnalist,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea considera rezolutia semnata luni de cele trei formatiuni politice maghiare, UDMR, PPMT si PCM, privind obtinerea autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc drept neconstitutionala si „de nenegociat”.

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat pregatit sa discute cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un, exprimandu-si speranta ca discutiile dintre Phenian si Seul vor continua si dupa Jocurile Olimpice, relateaza AFP. "Mereu am crezut in discutii. Sigur ca sunt de acord, nu am nicio problema cu acest…

- Dupa ce liderul nord-coreean Kim Jong-un a declarat ca butonul nuclear se afla pe biroul sau în permanenta, astfel ca SUA nu vor "putea sa înceapa un razboi". Într-un discurs televizat, el a spus ca întreg teritoriul american se afla în raza de actiune…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece Revelionul in Sibiu, el fiind asteptat la miezul noptii in Piata Mare. Premierul Mihai Tudose a ales sa sarbatoreasca noaptea dintre ani la Braila. ”In familie”, a spus Tudose, intrebat unde va sarbatori de revelion. Fostul presedinte…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, ca, desi a solicitat, nu are inca acces la dosarul Tel Drum, in care este acuzat printre altele de constituirea unui grup infractional organizat si de abuz in serviciu.

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta si ii amagesc pe cetateni cu cresterea economica, subliniind si ca prea putini romani inteleg ca, fara o justitie independenta de factorul politic, drepturile fundamentale ale fiecarui roman nu pot…

- Dan Parvulescu iși arata ingrijorarea dupa ultimele declarații aparute in presa locala in urma semnarii acordului prin care s-a decis imparțirea economiei la fondul de salarii. Liderul FNME a remis, joi, un comunicat de presa in care a venit cu precizari. Dan Parvulescu susține ca Federația…

- Aproximativ 200 de angajati ai uzinei Ford Craiova au declansat, joi, 21 decembrie, un protest spontan, ei fiind suparati pe Sindicatul Ford Automobile Craiova pentru modul in care le-a reprezentat interesele in relatia cu compania auto americana si, de asemenea, se arata suparati de ultima oferta a…

- vezi galeria Distileriile Alexandrion, liderul pietei romanesti de bauturi spirtoase, au o productie anuala de 8 milioane de litri hidratati, ceea ce inseamna 15 milioane de sticle, reprezentand peste 100 de tipuri de produse. Fabrica este situata in zona Dealu Mare, Bucov - Pleasa, judetul Prahova,…

- Peste 100 de angajati ai societatii locale de transport public in comun, SC Transurb SA Galati, s-au adunat, marti dimineata, in fata sediului Primariei municipiului, nemultumiti de intarzierea salariilor si de perspectiva de a nu le incasa integral pana la finalul anului. Potrivit liderului…