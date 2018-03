Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul meteorologic de ploaie inghetata impiedica in prezent decolarea avioanelor de pe aeroportul Henri Coanda si nu se stie cat va dura aceasta situatie, sustin jurnalistii de la stiripesurse.ro, care citeaza reprezentanti ai Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti CNAB . Circulatia rutiera in…

- Pe langa racirea accentuata, bucureștenii se confrunta duminica și cu fenomenul numit ploaie inghețata care apare de obicei atunci cand un front atmosferic de aer cald se suprapune peste unul rece, aflat sub temperatura de inghet. Vremea s-a racit accentuat in București, unde maxima termica se va situa…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele cercetari…

- Majoritatea drumurilor din Capitala au fost acoperite de un strat gros de polei, asa ca circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. Muncitorii de la Exdrupo au lucrat la capacitate maxima pentru a reusi sa imprastie antiderapant pe toate strazile.

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele cercetari a rezultat…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa amiaza, intr un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit, informeaza Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit, informeaza Agerpres. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din…

- Drumarii actioneaza joi, pe DN 67 C, in zona montana Ranca, unde ninge abundent, au informat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu. Potrivit acestora, se intervine cu material antiderapant si cu doua utilaje cu lama. "Este un fenomen foarte ciudat, pe Varful Papusa este soare, in…

- UPDATE Traficul rutier a fost reluat, joi dupa-amiaza, pe DN 1, la Busteni, dupa ce a fost blocat timp de aproximativ o ora pe o banda si deviat pe cealalta din cauza unui accident cu sase victime. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, evenimentul…

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens, informeaza Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost…

- Sase persoane au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, la Busteni, traficul in zona fiind blocat pe un sens si deviat pe celalalt sens.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, trei autoturisme au fost implicate intr-un…

- Traficul rutier este blocat total, luni seara, pe DN 1A, Centura de Est a municipiului Ploiesti, din cauza unei semiremorci care s-a desprins de un cap-tractor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, incidentul s-a petrecut intre…

- O noua atenționare meteo este valabila, in toate regiunile, pana duminica, la ora 10.00. ANM anunța ninsori moderate cantitativ și strat consistent de zapada, intensificari ale vantului, dar mai ales precipitații mixte și polei.

- Finalul lunii februarie si inceputul de martie e unul extrem de capriocios in tara noastra, din punct de vedere al vremii. Si asta nu e tot. Meteorologii vin cu vesti teribile. Dupa episodul de ger cumplit, este foarte posibil sa ne confruntam zilele viitoare cu fenomenul de "ploaie inghețata", pe…

- ANM a anunțat ca pana duminica vor fi precipitatii mixte, polei, ninsori moderate si strat consistent de zapada. Mai mult, dupa episodul de ger, este foarte posibil sa ne confruntam cu fenomenul de “ploaie inghețata”. Freezing rain se formeaza atunci cand ploaia intalneste o suprafata rece și ingheata…

- Ploaia inghetata se abate asupra Romaniei. Acesta este un fenomen meteo periculos, care urmeaza sa transforme mai multe orase din tara in veritabile pationoare.Fenomenul de "ploaie inghetata" va cuprinde zone din Banat, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Fenomenul apare de obicei atunci cand un front atmosferic…

- Dupa episodul de ger cumplit, este foarte posibil sa ne confruntam zilele viitoare cu fenomenul de "ploaie inghetata", pe masura ce precipitatiile vor fi tot mai mult de ploaie si lapovita. Ploaia inghetata va transforma strazile intr-un urias patinoar. Mare atentie! Ploaia inghetata se formeaza atunci…

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna, victimele fiind transportate la spital cu diverse traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, doua autoturisme…

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- Starea drumurilor din Dolj la ora 16.00, potrivit ISU Dolj: -Drumuri naționale: se acționeaza pe toate drumurile naționale din județ cu 45 utilaje folosindu-se 234 tone material antiderapant; -Drumuri județene: se acționeaza cu 61 utilaje folosindu-se 134 tone material antiderapant. ...

- Compania Naional de Ci Ferate &bdquoCFR&rdquo SA v informeaz c traficul feroviar la aceast or se desfoar în condiii de ninsoare viscolit i rafale puternice de vând de pân la 60 kmh graficul trenurilor pe întrega reea fiind îns adaptat pentru a se putea asigura transportul ct...

- Chestorul de poliție Eduard Mirițescu, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, și-a cerut scuze, public, dupa incidentul petrecut in urma cu o saptamana, cand polițiști din cadrul IJP Prahova au descins la o adresa greșita ( VEZI DETALII ).

- In urma aparitiei in spațiul public a unor comentarii legate de o percheziție domiciliara efectuata ieri de polițiștii prahoveni in municipiul București, va comunicam urmatoarele: La data de 15 februarie 2018, polițiștii Inspectoratului Județean de Poliție Prahova s-au deplasat in municipiul…

- Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost inchis, miercuri seara, in conditiile in care zona se afla sub avertizare de ninsori abundente."Urmare a avertizarii ANM de ninsori abundente, s-a procedat la inchiderea temporara a DC 134 - Cota 1400 Sinaia", informeaza purtatorul…

- Un microbuz de transport calatori a fost implicat, miercuri seara, intr-un accident rutier pe raza localitatii prahovene Baicoi, doua persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, in microbuzul care se deplasa pe ruta…

- Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost inchis, miercuri seara, in conditiile in care zona se afla sub avertizare de ninsori abundente. "Urmare a avertizarii ANM de ninsori abundente, s-a procedat la inchiderea temporara a DC 134 - Cota 1400 Sinaia", informeaza purtatorul…

- Un microbuz de transport calatori a fost implicat, miercuri seara, intr-un accident rutier pe raza localitatii prahovene Baicoi, doua persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, in microbuzul care se deplasa pe ruta…

- Traficul rutier este ingreunat, miercuri dupa-amiaza, pe DN 1A, in zona Izvoarele-Maneciu, din cauza ninsorii abundente, la fata locului actionandu-se cu utilaje pentru deszapezire. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, pe si DN…

- Circulatia rutiera se desfasoara, miercuri, in conditii de iarna pe toate sectoarele de drumuri judetene din Buzau, unde actioneaza 16 utilaje si au fost imprastiate peste 120 de tone de material antiderapant. "Ninge cu putere mai ales in zona de munte, dar deocamdata niciun drum judetean…

- Drumarii au actionat cu peste 1.500 de utilaje si au raspandit peste 5.300 de tone de material antiderapant, la nivel national, in perioada 10-12 februarie 2018, se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) remis luni AGERPRES. "Facem…

- Nicoleta Dumitrescu Fie ca a fost vorba despre municipiul Ploiesti sau de oricare dintre satele din mediul rural din judet, anul trecut a fost mai multa liniste pe strazi. Iar una dintre explicatii a fost aceea ca – asa cum reiese din evaluarea activitatii prezentate ieri de Inspectoratul Judetean…

- In timp ce unii se plang ca drumurile nu au fost curațate de zapada și le dau bataie de cap, alții rad vazand utilajele cu material antiderapant pe un drum curat, fara urma de nameți. Un șofer aflat in trafic a surprins in imagini, vineri, o autoutilitara care impraștia material antiderapant pe drumul…

- Drumarii din Maramures sunt la datorie. In cursul zilei de ieri si in aceasta dimineața s-a intervenit cu un numar de 7 utilaje si a fost raspandita o cantitate de 18 tone de material antiderapant pentru prevenirea si combaterea poleiului. Circulația este asigurata pe toate sectoarele de drum in conditii…

- In perioada 22 ianuarie, ora 17.00 – 23 ianuarie, ora 05.00, la nivel national, drumarii au actionat in judetul Calarasi cu 68 autoutilaje si s-au raspandit 418 tone material antiderapant si 12.32 tone clorura de calciu.

- Avand in vedere informarea meteorologica emisa de ANM care anunța Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ și intensificari susținute ale vantului, ceea ce determina ninsori viscolite (vizibilitate redusa), CNAIR SA recomanda conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate și…

- Traficul aerian se desfasoara normal pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, unde se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta, a anuntat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, traficul aerian se desfasoara normal. Se aterizeaza si se decoleaza in deplina siguranta. Nicio cursa nu este anulata și nu se inregistreaza intarzieri din cauza conditiilor meteo. Pistele, platformele și caile de rulare a aeronavelor sunt deschise…

- In mai multe localitați din județul Gorj, precum Targu Jiu a fost inregistrat in urma cu puțin timp fenomenul de “ploaie inghețata”. Ion Tudor, șeful Secției de Drumuri Naționale Targu Jiu, a declarat ca s-a intervenit cu material antiderapant, pentru ...

- Pe majoritatea drumurilor naționale administrate de Sectia de Drumuri Nationale Targu-Jiu se circula in condiții de carosabil curat și umed. Exceptie fac: DN 67 C Novaci-Ranca, unde se inregistreaza zapada tocata 1-2 centimetri. Se acționeaza cu material antiderapant și utilaje cu lama, respectiv DN…

- In cursul acestei nopti, mai multe utilaje intervin pe strazile municipiului Constanta cu material antiderapant.Meteorologii au anuntat ca, in cursul noptii de luni spre marti 15 16 ianuarie si in primele ore ale zilei de marti 16 ianuarie pe arii relativ extinse in sudul si sud estul teritoriului va…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. La ora transmiterii aceste stiri, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate…

- 25 de autobasculante si camioane si 6 unimog uri dotate cu lama patruleaza si distribuie material antiderapant pe drumurile judetene. La ora 20 va intra tura de noapte. Potrivit directorului RAJDP, Lucian Lungoci, se va actiona si noaptea atata timp cat se va mentine ninsoarea.Incepand cu ora 3 4 dimineata,…

- Un numar de 20 de perchezitii au loc, luni dimineata, in Bucuresti si patru judete - Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov - la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane…

- Un numar de 20 de perchezitii au loc, luni dimineata, în Bucuresti si patru judete - Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov - la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ…

- Mașina, o Dacie Logan de culoare galbena, a derapat pe drumul inghețat și s-a rasturnat in rapa. Din fericire, conducatorul auto nu a pațit nimic, doar mașina fiind avariata. Accidentul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza, in timp ce autoturismul cobora pe serpentinele de la Barajul Paltinu, adica…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca…

- PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE INFRACȚIUNI SILVICE Material lemnos, bani, inscrisuri și pomi de Craciun indisponibilizați in urma celor 33 percheziții efectuate ieri, de polițiștii vranceni, la banuiți de infracțiuni silvice, abuz in serviciu și evaziune fiscala. La data de 22…

- Traficul este ingreunat in zona Buftea, pe DN 1, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita usor, anunta IPJ Ilfov. Pasagerul ranit a fost transportat la spital.Potrivit sursei citate, circulatia spre Bucuresti este deviata pe o straduta,…

- Consiliul Județean Cluj aduce la cunoștința participanților la trafic faptul ca, in cursul dimineții, pe raza județului Cluj circulația se desfașoara normal. In condițiile in care precipitațiile sub forma de ninsoare au fost reduse din punct de vedere cantitativ, din cauza temperaturilor scazute, unele…