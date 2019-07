Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Gaesti au descins, joi, 4 iulie, la domiciliile a cinci persoane din Craiova, banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta, fapta comisa in luna mai a acestui an. Prejudiciul a fost de aproximativ 100.000 de lei și s-au pus in aplicare , patru mandate de aducere, persoanele depistate…

- Astazi, polițiștii din Ploiești au efectuat 5 percheziții la persoane banuite de furturi din locuințe și dintr-un autovehicul. 5 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri, informeaza IPJ Prahova. La data de 15 mai a.c., polițiștii de investigații criminale din Ploiești efectueaza 5…

- La aceasta ora, politistii din Prahova efectueaza 14 perchezitii la persoane banuite de infractiuni silvice. 5 mandate de aducere vor fi puse in aplicare. Potrivit IPJ Prahova, la data de 3 mai a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Valenii de Munte si sectiilor rurale arondate, sprijiniti de…