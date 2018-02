Stiri pe aceeasi tema

- In urma a 9 perchezitii domiciliare, politistii au retinut 3 tineri, banuiti de comiterea a 10 furturi din locuinte de pe raza municipiul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta si cei ai Brigazii Operatiuni…

- Politistii din judetul Olt efectueaza, vineri dimineata, sapte perchezitii in localitatile Caracal, Piatra-Olt, Farcasele si Redea, la domiciliile unor persoane banuite de contrabanda cu alcool si tigari. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, remis vineri AGERPRES,…

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.Potrivit…

- In aceasta dimineata, au loc 9 perchezitii pe raza judetului Prahova, la locuintele mai multor persoane banuite de proxenetism.La data de 21 februarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale Inspectoratul General al Politiei Romane efectueaza…

- Un numar de noua perchezitii se desfasoara, miercuri, in judetul Prahova, la locuintele mai multor persoane banuite de proxenetism, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). "La data de 21 februarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Cinci persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore.La data de 14 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Polițiștii din Prahova efectueaza 4 percheziții la persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o anexa. 4 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 13 februarie a.c., polițiștii din Boldești – Scaeni efectueaza 4 percheziții domiciliare in Lipanești, la locuințele unor…

- Fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, sustine ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului, informeaza Mediafax.Adrian…

- Politisitii efectueaza in aceasta dimineata 22 de perchezitii pe raza judetelor Dambovita, Prahova, Arges, Ilfov si Giurgiu. Sunt vizate persoane banuite de evaziune fiscala cu materiale reciclabile.

- F. T. Pai, ce ? Numai in zonele Șotrile, Scorțeni sau Bordeni ș.a.m.d. sa-și faca de cap hoții, sustragand, fie zi, fie noapte, cu caruțele sau chiar cu mașinile, lemne ? Nu, ci in tot județul, ceea ce , la o adica, te face sa crezi ca tentativele de furt sau infracțiunile silvice ca fapt consumat sa…

- Adrian Radulescu, fost adjunct IPJ Prahova, a declarat luni seara, la Antena 3, ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului. Adrian Radulescu a fost reținut de Direcția Naționala Anticorupție…

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, in orasul Murgeni, la persoane banuite ca ar fi inselat mai multe companii, de la care ar fi achizitionat, cu documente false, telefoane si laptopuri, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, scrie AGERPRES.Citeste si: Atentie,…

- Mai multe perchezitii au loc, luni dimineata, in orasul Murgeni, la persoane banuite ca ar fi inselat mai multe companii, de la care ar fi achizitionat, cu documente false, telefoane si laptopuri, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Conform sursei citate, persoanele…

- La data de 7 februarie, politistii din Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au efectuat 5 perchezitii, pe raza judetelor Prahova si Ilfov, la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri. 7 persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru audieri.…

- La data de 1 februarie, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, au efectuat 12 percheziții la sediul mai multor societați comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societați,…

- Politistii brasoveni efectueaza joi perchezitii in patru judete intr-un dosar de spalare a banilor, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al IGPR, 12 perchezitii au loc in judetele Arad, Bistrita-Nasaud,…

- In aceasta dimineața, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, efectueaza 12 percheziții la sediul mai multor societați comerciale, respectiv la domiciliile reprezentanților legali ai acestor societați din…

- In aceasta dimineata, politistii au efectuat 12 perchezitii pe raza judetelor Arad, Bistrita Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societati comerciale si locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani. Potrivit Politiei Romane, la data…

- Mai multe persoane au fost audiate dupa ce politistii din Calarasi, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara au efectuat cinci perchezitii in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un prejudiciu total de aproape 27.000…

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- In cursul acestei dimineti, politistii prahoveni au efectuat 3 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice. 8 mandate de aducere au fost puse in aplicare, informeaza IPJ Prahova. La data de 29 ianuarie, politistii Sectiei Rurale nr. 10 Valea Calugareasca au efectuat…

- Politistii Sectiei 7 politie Rurala Sebes au retinut 4 tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din societati comerciale cu un prejudiciu total de peste 20.000 lei. Politistii au facut 4 perchezitii domiciliare si au identificat provenite din furturi. La data de 23 ianuarie 2017, politistii Sectiei…

- Opt barbati, cu varste intre 22 si 46 de ani, banuiti ca ar fi comis mai multe furturi de aparate tip PayPoint si alte bunuri pe raza mai multor judete, au fost retinuti in urma unor perchezitii, prejudiciul cauzat de acestia fiind estimat la circa 50.000 de euro, au informat joi reprezentantii Inspectoratului…

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- Politistii din Valcea efectueaza joi trei perchezitii la sediile unor firme si la locuintele mai multor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse alimentare, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis joi AGERPRES. In…

- Politistii din Olt efectueaza 17 perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 14 mandate de aducere, informeaza Politia Romana. La data de 16 ianuarie…

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- In aceasta dimineata, politistii din Dambovita descind la locuintele unor persoane banuite de taiere ilegala si sustragere de material lemnos. Vor fi puse in executare 6 mandate de aducere. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea unui procuror…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte și material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., polițiștii…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase ai IPJ Prahova efectueaza joi opt perchezitii domiciliare in municipiul Campina, la persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. "Din cercetari a reiesit ca, incepand cu…

- In aceasta dimineata politistii din Prahova efectueaza 8 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. 12 persoane vor fi conduse la audieri.Potrivit IPJ Prahova, politistii specializati in arme, explozivi si substante…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Ploiești, cu sprijinul Direcției de Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T. - S.T. Ploiești au efectuat 28 pecheziții in județul Prahova și in București, la persoane banuite de trafic de droguri de risc. 90 de persoane vor fi aduse la…

- Polițiștii din Prahova au efectuat 4 percheziții la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni silvice. 3 persoane au fost aduse pentru audieri. La data de 20 decembrie a.c., polițiștii din Valenii de Munte au efectuat 4 percheziții in comuna Cerașu, la domiciliile unor…

- Un barbat de 50 de ani a fost retinut luni de politisti, pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda cu tigari, in urma mai multor perchezitii domiciliare efectuate in trei sate ce apartin de comuna timiseana Belint, potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire". 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Valcea, sprijiniți de polițiști ai Serviciului Criminalistic și luptatori din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale au descins, in aceasta dimineata, la sediile și locuințele unor persoane banuite de comiterea infractiunilor…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat astazi 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean …

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges efectueaza, miercuri, doua perchezitii domiciliare in comuna Baiculesti, la locuintele unor persoane banuite de furt. Citeste si: Norocosii care vor avea MAI MULTE libere de sarbatori. Prevederea, aproape de votul decisiv in ParlamentPotrivit…

