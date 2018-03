Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Liviu Luca, incarcerat la Penitenciarul Ploiesti, a renuntat la greva foamei, forma de protest la care a apelat in semn de nemultumire fata de tratamentul care i-a fost aplicat in timpul un...

- Avocatul Daniel Ionașcu a vazut moartea cu ochii, dupa ce zilele trecute a suferit un accident de mașina, iar mana lui a fost grav afectata, in urma loviturii. Ionașcu este avocatul unui client condamnat la 27 ani de inchisoare, pentru dubla asasinare. Considerand ca drepturile clientului nu au fost…

- Vorbind in cadrul unei audieri inainte de proces pentru a se determina conditiile arestarii ei, Savcenko a spus ca va protesta fata de tratamentul la care a fost supusa la fel cum a facut in timp ce a fost retinuta in Rusia. „Voi intra in greva foamei incepand de azi si le voi arata celor…

- Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters.Savcenko,…

- Primarul unei comune din Valcea a intrat de doua zile in greva foamei. Edilul a recurs la acest gest, dupa ce consilierii opozitiei au anunțat ca nu vor sa voteze bugetul localitatii. Astfel ca toate proiectele sunt blocate, iar angajatii nu si-au primit salariile. Primarul este decis sa continue protestul,…

- "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus, ca si mine, juramantul, dar pana acum nu au votat bugetul localitatii. Nu au motive concrete, doar minciuni pentru spatiul public. Eu am muncit pentru proiecte pentru comuna, de…

- Edilul Ion Valerian Alexie sustine ca, din cauza neadoptarii bugetului, primaria a intrat in blocaj si nu mai pot fi platite salarii, facturi la utilitati, contracte etc. "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus,…

- La Mateești persista tupeul pesediștilor din Consiliul Local care iși bat joc de populația datorita careia au ajuns sa ocupe posturile de consilieri. Primarul Alexie a intrat in greva foamei și va ramane așa pana cand bugetul local pentru anul 2018 va fi votat. Marul discordiei ar fi un aviz sau mai…

- Primarul liberal al comunei Mateesti a ales sa intre in greva foamei, dupa ce grupul consilierilor locali PSD ar fi boicotat sedintele Consiliului Local, facand din comuna valceana singura din tara care nu are buget aprobat pe anul 2018."Ma simt obligat sa va informez ca la aceasta ora comuna…

- Razvan Rentea in varsta de 34 de ani a intrat in greva foamei pe termen nelimitat. Barbatul nu a recunoscut niciodata ca si-a ucis bunica si parintii cu un ciocan de batut snitele, in schimb si-a modificat de mai multe ori declaratiile, pe masura ce procurorii aduceau noi probe, inclusiv imagini…

- Doi lideri sindicali din cadrul grupului de firme Telekom vor protesta incepand de vineri in Piața Victoriei prin greva foamei, aceștia acuzand conducerea de harțuirea angajaților și concedieri abuzive, in vreme ce reprezentanții statului sunt acuzați ca nu fac nimic in aceasta privința. Cei doi sunt…

- Cinci localnici din Nadas, satul pierdut de locuitori in instanta, au intrat in greva foamei in fata Tribunalului Olt, nemultumiti ca instanta a decis rejudecarea dosarului. Cinci localnici din Nadas, judetul Arad, unde familia Colteu a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape toate terenurile…

- Cinci localnici din Nadas, judetul Arad, unde familia Colteu a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape toate terenurile din sat, au intrat in greva foamei, miercuri, in fata Tribunalului Olt, nemultumiti ca instanta a decis rejudecarea dosarului.

- Cativa localnici din Nadas, judetul Arad, au batut 500 de kilometri pentru a protesta in fata Tribunalului Olt impotriva unei sentinte pe care o considera nedreapta. Protestul lor este pe termen nelimitat.

- Satenii din Nadas au ajuns in acesta dimineata in fata Tribunalului Olt si spun ca vor sta in greva foamei „cat ne vor tine puterile“. Ei protesteaza, astfel, impotriva unei sentinte pronuntate la inceputul acestei luni de Tribunalul Olt in procesul pe care satenii il duc pentru a-si recupera proprietatile…

- Trei sateni din Nadaș, județul Arad, au ajuns miercuri-dimineața in fața Tribunalului Olt, intrand in greva foamei. Satenii protesteaza impotriva unei sentințe pronunțate de Tribunalul Olt la inceputul lunii. Alaturi de cei trei sateni vor mai veni și alte persoane, ...

- Cei zece mineri de la Cariera Rosiuta din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO) care au intrat, miercuri dimineata, in greva foamei, cerand cresteri salariale, au renuntat la protest, in urma discutiilor cu directoratul, care le-a promis salarii mai mari, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Cei zece mineri care au intrat astazi in greva foamei la Targu Jiu, in fata sediului Complexului Energetic Oltenia, au renuntat la protest. Minerii lucreaza in cadrul Carierei Rosiuta si sunt nemultumiti de salariile mici. Ortacii ar fi ajuns la o ...

- Zece mineri de la Cariera Roșiuța au intrat miercuri in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca nu au primit clase de salarizare, care ar fi fost date "neamurilor, cațelușilor, ce...

- Noua angajați de la Știucani, apaținnand Carierei Roșiuța, au intrat de scurt timp in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Angajații sunt nemulțumiți de clasele de salariazare primite de la companie. Unii dintre greviști nu au primit nicio calsa deși au salarii mai mici decat…

- Greva declansata saptamana trecuta de angajatii Salinei Praid continua si luni, protestatarii asteptand sa se ia o decizie legata de revendicarile lor in sedinta Consiliului de Administratie (CA) al Salrom, care va avea loc marti, a precizat, pentru AGERPRES, liderul de sindicat Kelemen Jozsef. "Continuam…

- Politistii locali din Targu Jiu au renuntat sa mai intre vineri in greva foamei, dupa ce au avut o discutie cu primarul Marcel Romanescu. Politistii locali, in frunte cu liderul lor sindical Stelian Mihu, acuza conducerea de abuzuri...

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a sustinut, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, ca avocatul sau din Israel i-a scris, in 2013, Laurei Codruta Kovesi, spunandu-i ca Elan Schwartzenberg vrea sa revina in Romania. Potrivit omului de afaceri, sefa DNA a refuzat „brutal” audienta.…

- Cei patru polițiști locali care ieri anunțau ca vor intra in greva foamei au renunțat la aceasta forma de protest. Aceștia au mers in aceasta dimineața la primarul municipiului, Marcel Romanescu și i-au expus nemulțumirile, solicitandu-i totodata edilului sprijin pentru aplanarea conflictelor de la…

- Politicienii sunt ferventi in Anul Centenarului, isi iau morga festivista si hainele de serbare. Se vad inconjurati de busturi, monumente, fanfara, drapele, sobor de preoti. Doar ca bugetul...

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra in greva foamei vineri, 23 februarie. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de conducerea Poliției Locale, care, spun aceștia, inventeaza abateri la locul de munca pentru ...

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare, scrie

- Elon Musk este antreprenor cu norma intreaga, acesta avand bani investiti in mai multe afaceri. Chiar daca lumea il cunoaste, in principal, pentru Tesla si SpaceX, omul de afaceri nascut in Africa de Sud mai detine cateva companii care sunt extrem de promitatoare.

- La inceptul acestei saptamanii, minerii de la Salina Slanic- Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat....

- Patru polițiști locali din Targu Jiu vor intra vineri in greva foamei. Aceștia spun ca a crescut numarul abuzurilor de care se face vinovata conducerea Poliției Locale Targu Jiu. Printre greviștii foamei va fi și liderul sindical al...

- Gorj, Maramures, Alba, Suceava, Valcea si Prahova sunt judetele din Romania cu cea mai mare scadere a suprafetei de paduri in perioada 1990-2016, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), consultate de wall-street.ro. Unul dintre aceste judete, Maramures, este pe primul loc in clasamentul…

- Ion Popescu, presedintele Sindicatului Renasterea Jilt Sud, vrea sa intre in greva foamei. Liderul sindical este nemultumit de modul in care au fost impartite clasele salariale la nivelul Carierei Jilt Sud, motiv pentru care nici nu...

- Avocatul lui Vlad Cosma a cerut comitetului de cinci judecatori primirea ca proba in aparare a lui Vlad Cosma a unei inregistrari facute de acesta in sediul DNA Ploiești. Cei cinci judecatori au admis primirea stick-ului cu inregistrarea, dar procurorul s-a opus. In acest context, judecatorii i-au lasat…

- Investigatorii care il ancheteaza ar incerca sa-l acuze de fapte pe care el nu le-ar fi comis. Pus in fata evidentelor – imagini in care politistul pedofil pipaie copii si femei, cazuri care au aparut in spatiul public chiar si dupa cativa ani de la producerea agresiunilor -, Eugen Stan a recunoscut…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla.Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.

- Numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figureaza intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani deferit justitiei in 2016 de catre Parchetul de pe laga Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dosarul nu a ajuns sa fie judecat pe fondul cauzei, ci s-a oprit…

- Stefan-Radu Oprea, propus ministru pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost prefect al judetului Prahova. In prezent este senator PSD de Prahova in legislatura 2016-2020, potrivit Agerpres .

- Presedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, a transmis un mesaj in numele organizatiei pe care o conduce, imediat dupa investirea lui Radu Oprea in functia de ministru al Mediului de Afaceri. Organizația PSD Prahova saluta propunerea in fruntea unuia dintre ministerele viitorului Guvern, condus de doamna…

- CINE ESTE RADU OPREA. Senatorul Ștefan-Radu Oprea (47 de ani), propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri, este absolvent al Facultatii de Utilaj Tehnologic (Universitatea de Petrol si Gaze, Ploiesti) in 1994, si al Institutului National de Administratie (2009). In trecut, el a fost si prefect…

- Fracțiunea consilierilor municipali ai Partidului Politic „Partidul Nostru” din Consiliul Municipal Balți declara ca, incepind cu ziua de astazi, va desfașura greva foamei, informeaza Provincial. Vicepreședintele PN, Elena Grițco, a spus ca decizia data a venit in urma represiunilor la care au fost…