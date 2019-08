Politistii din Ploiesti au fost sesizati de disparitia unei femei de 71 de ani care a plecat voluntar de acasa si nu s-a mai intors, informeaza, luni, IPJ Prahova. "In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta de 71 de ani, din Ploiesti, ar fi plecat in mod voluntar de la adresa de domiciliu si nu a mai revenit. Se pare ca aceasta ar fi plecat de la domiciliu astazi, in jurul orei 13.00. La momentul disparitiei era imbracata cu pantaloni si bluza de trening de culoare inchisa,…