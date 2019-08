Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de 13 ani din Balomiru de Camp, județul Alba, care a disparut de acasa de doua zile, fiind cautata de polițiști, dupa ce mama ei a povestit ca fata nu s-a mai intors acasa, a fost gasita joi, in gara din Simeria, județul Hunedoara. Polițiștii verifica daca a fost victima unei infracțiuni,…

- Minora disparuta din comuna Șibot, in urma cu doua zile, a fost gasita in gara din Simeria. Polițiștii din Alba au deschis o ancheta și vor verifica daca, in perioada in care a lipsit de la domiciliu, a fost victima vreunei infracțiuni. Reamintim ca in dimineața zilei de 8 august 2019, polițiștii Inspectoratului…

- Politistii au fost sesizati ca o femeie de 31 de ani din comuna Barcanesti a plecat, marti, voluntar de acasa, politistii efectuand cercetari pentru depistarea ei, informeaza, miercuri, IPJ Prahova, potrivit Agerpres."Marti, 6 august, in jurul orei 18,00, politistii Sectiei de Politie Rurala…

- Politistii au fost sesizati ca o femeie de 31 de ani din comuna Barcanesti a plecat, marti, voluntar de acasa, iar acum, oamenii legii au pornit in cautarea tinerei. „Marti, 6 august, in jurul orei 18,00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Blejoi au fost sesizati despre faptul ca numita Andrada…

- Politistii au fost sesizati ca o femeie de 31 de ani din comuna Barcanesti a plecat, marti, voluntar de acasa, politistii efectuand cercetari pentru depistarea ei, informeaza, miercuri, IPJ Prahova. "Marti, 6 august, in jurul orei 18,00, politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Blejoi…

- O femeie de 71 de ani din Ploiesti plecata voluntar de acasa, a fost data disparuta, luni seara. Poliția a fost sesizata in acest caz. „In aceasta seara (luni seara, n.r.), in jurul orei 19.30, politistii Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti au fost sesizati despre faptul ca numita Matei Doina, in varsta…

- Minora de 14 din Alba Iulia, care a disparut in seara zilei de 4 august, a fost gasita, luni, 5 august, pe raza localitații Bucerdea Granoasa. Polițiștii de la IPJ Alba au comunicat ca minora va fi audiata pentru a se stabili daca a fost victima vreunei infracțiuni. Reamintim ca in seara zilei de 4…

- Polițiștii au gasit-o, joi seara, pe fata de 13 ani, din Craiova, a carei dispariție o sesizase tatal sau. Se pare ca aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni, potrivit Mediafax.Poliția Dolj a anunțat, joi seara, ca a fost gasita fata de 13 ani, la cateva ore dupa ce tatal spusese ca…