- Incendiu puternic la fosta rafinarie Astra din Ploiești. Pompierii au fost alertați pentru a stinge valvataia care a izbucnit in curtea fostei Rafinarii Astra din Ploiești. Flacarile au cuprins un rezervor dezafectat. Pompierii din cadrul ISU Prahova au fost mobilizați, joi, sa stinga un incendiu de…

- La 3 aprilie 2018 se implinesc 168 de ani de la semnarea actului prin care domnitorul Grigore Alexandru Ghica a promulgat Legiuirea pentru Reformarea Corpului Slujitorilor in Jandarmi, document care marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane. ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca la nivelul Jandarmeriei se desfasoara verificari in cazul contraventiei date de jandarmi unei persoane cu deficiente de auz care a participat la protestul organizat in ziua Congresului PSD, subliniind ca, din cate stie, "acolo este o eroare de redactare…

- In litigiul dintre HM Campina si CS Campina, in care clubul privat al lui Mircea Hagianu a reclamat si a castigat in instantele sportive ale AJF si FRF compensatii de formare pentru juniorii pe care clubul municipalitatii campinene i-a luat prin semnarea unor contracte (peste 24.000 de ron ar urma sa…

- Comandantul Jandarmeriei Romane, colonelul Sebastian Cucos, a cerut efectuarea unor verificari de urgenta referitoare la modul in care a fost intocmit un proces-verbal de sanctionare a unei persoane cu deficiente auditive care a participat la protestul organizat in ziua desfasurarii Congresului PSD.…

- Tribunalul Bucuresti hotarase, in 2015, ca sefa DNA sa primeasca daune morale in valoare de 250.000 de lei. In plus, prin decizia de azi, magistratii obliga postul de televiziune sa publice decizia instantei in trei zile consecutiv si sa-i prezinte scuze publice procurorului sef al DNA. Directorul Antena…

- Mihai Gadea a avut o prima reacție dupa decizia Curții de Apel Poiești, care a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la...

- Directorul Antena 3, dar si alti doi jurnalisti au aflat, marti, decizia Curtii de Apel Ploiesti, in procesul pe care l-a intentat sefa DNA, Laura Kovesi. Concret, instanta a hotarat ca procurorul-sef al DNA sa primeasca, in solidar, daune de 300.000 de lei de la Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Bianca Nae…

- Prahova poate fi tinta unor atacuri teroriste Florin Tanasescu Se pot intampla ziua sau noaptea. Dimineata sau seara. Au avut loc in Europa, se pot intampla si in Romania, care, pana acum a fost ferita de astfel de evenimente: atacurile teroriste. Asta si datorita structurilor pe care, nu de putine…

- Catalin Burlacu deschide academie de baschet azi, 17 martie, in localitatea Paulești, Prahova. In posterul de prezentare al acțiunii, uriașul de 40 de ani și de 210 cm este alaturi de un puștan de 10 ani in incercarea de a promova o noua ambiție a sportivului nascut la Iași. La 40 de ani, baschetbalistul…

- O tanara de 17 ani din judetul Prahova a fost accidentata de oglinda laterala a unui troleibuz care circula prin cartierul brasovean Tractorul si care a ranit-o pe fata miercuri seara, in jurul orei 19:30. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov, agent…

- In cursul lunii martie 2018, Ing. Nicolae Tucunel - Presedinte ASFOR, impreuna cu consilierii ASFOR va desfasura intalniri cu agentii economici din domeniul forestier, intalniri organizate pe zone geografice. Astfel, miercuri, 14.03.2018, orele 11:00 - se va desfasura prima intalnire cu operatorii economici…

- Doi jandarmi din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Prahova au fost transportati, vineri, la spital, dupa ce au fost loviti cu batele de mai multe persoane chemate in ajutor de un barbat prins in flagrant ca fura motorina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O eleva din Oradea a fost batuta de doua colege in fața liceului, dupa ore, agresoarele fiind insoțite și de cațiva colegi. O eleva de la Liceul sportiv Bihorul din Oradea a fost asteptata la iesirea de la ore de un grup de cinci elevi și agresata de doua college din acest grup. Potrivit purtatorului…

- Site-ul luju.ro a scos ieri la iveala o proba a terorismului judiciar. O proba ca PFA Kovesi are nevoie de o condamnare împotriva Antena 3 pentru a susține manipularea cu “festivalul inculpaților”. Aceasta solicitare a DNA este o imagine clara a statului paralel și a dictaturii…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Directia Nationala Anticoruptie intervine brutal in dosarul 6043/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in care are calitatea de parata, alaturi de Laura Codruța Kovesi, dosar in care sefa DNA are si calitatea de reclamanta, care pretinde daune de 1 milion de lei de la Antena 3 si jurnalistii…

- Traficul rutier este blocat total, luni seara, pe DN 1A, Centura de Est a municipiului Ploiesti, din cauza unei semiremorci care s-a desprins de un cap-tractor. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, incidentul s-a petrecut intre…

- Prefectul județului Olt a avut luni o intalnire de lucru cu reprezentanții Consiliului Județean Olt, Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Sistemului Hidrotehnic Independent, Direcției…

- Salvatorii au gasit la locul accidentului doi copii, unul de 10 ani și un bebeluș de 3 luni. In urma impactului, mama și copilul de 10 ani au suferit traumatisme și vor fi transportați la spital.Tatal, care se afla la volan, va ajunge și el la spital acuzand o stare de amnezie. Accidentul s-a petrecut…

- Prefectul judetul Botosani, Dan Slincu, a participat, vineri, la o campanie de donare de sange, alaturi de seful Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ), ofiteri si subofiteri ai acestei institutii. Slincu sustine ca gestul sau este unul de normalitate si face apel la intreaga populatie a judetului…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției in județul Constanța a cerut ajutorul Jandarmeriei pentru deszapezirea Bazei Aeromedicale SMURD Constanta. Astfel, pentru descpngestionarea zonei au fost trimiși 22 de jandarmi, printre care și o femeie, din cadrul Inspectoratului Județean de…

- Curtea de Apel Ploiesti a condamnat-o definitiv la cinci ani de inchisoare, pentru infractiunea de delapidare, pe o fosta angajata a unei banci care in urma cu sapte ani a sustras din tezaurul sucursalei din Ploiesti a bancii mai multe tancuri de euro, dupa care a pus foc in camera tezaurului, informeaza…

- Consiliul Judetean a prevazut in bugetul pe 2018 fonduri pentru realizarea a 4 noi sensuri giratorii in zone-cheie din Prahova. Potrivit hotararii de CJ, cele 4 noi sensuri giratorii ce vor fi amenajate anul acesta sunt dupa cum urmeaza: - la intersecția DN1 cu DJ 101 D,…

- "Am fost riddicat de DNA Ploiesti din propriul birou de adjunct al sefului IPJ Prahova, pe 17 august 2015. Am fost luat de grupele antitero ale Jandarmeriei Romane. Lucian Onea avea numartl meu, daca ma apela si ma cita la sediul DNA ma prezentam. Onea a dispus prin mandat de aducere sa fiu redicat...…

- Luni seara, o turma de mistreți a panicat brasovenii de pe pe strazile Dobrogeanu Gherea și Molidului, care au sunat la 112, in jurul orei 20, pentru a alerta autoritatile. Echipaje de jandarmi au fost trimise la fata locului pentru gonirea animalelor salbatice. Potrivit purtatorului de cuvant al…

- Un roman urmarit international pentru trafic de persoane și sclavie a fost prins de oamenii legii in judetul Buzau. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau au depistat, luni, un barbat, de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, care era urmarit la nivel internațional. Potrivit unui comunicat,…

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Un accident de circulatie s-a produs vineri seara, in jurul orei 18, pe DN 1, la intersectia cu drumul care face legatura cu localitatea Paulesti. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, doua persoane au fost ranite, fiind transportate de urgenta la spital. Printre victime se numara…

- 17 tineri din Salaj vor urma cursurile institutiilor de invatamant postliceal in care se pregatesc viitoarele cadre ale Jandarmeriei Romane, dupa ce au fost declarati admisi la examenele desfasurate in sesiunea ianuarie 2018.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, luni, ca pentru investitiile in sediile de instanta, finantate din buget propriu, prioritatea ministerului este finalizarea lucrarilor incepute in anii anteriori, dar si a celor nefinalizate in cadrul acordului de imprumut cu Banca Mondiala.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni citarea fostului premier Victor Ponta pentru a da declaratii in calitate de martor, pe 26 februarie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.Presa…

- O situație trista, dar adevarata, se inregistreaza in 2018 – anul in care Romania marcheaza Centenarul Marii Uniri. La nivelul județului Prahova, sute de elevi și preșcolari invața, și in momentul de fața, in unitați de invațamant care au toaletele in curte, cele mai multe situații regasindu-se in…

- Aeroportul International Timisoara a fost in cursul zilei de joi, 25 ianuarie 2018, scena unui exercitiu cu privire la modul de interventie si reactie in cazul producerii unui atentat terorist la bordul unei aeronave. Scenariul a prevazut ca, in jurul orei 17.00, in timpul zborului, un pasager a reusit…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, pe Centura de Vest a Ploiestiului. Potrivit IJP Prahova, accidentul a avut loc in sensul giratoriu din dreptul autostrazii A3, unde soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, masina rasturnandu-se pe partea carosabila.…

- Jandarmii teleormaneni, la ora bilantului in Eveniment / Sedinta de evaluare a activitatilor desfasurate de Inspectoratul de Jandarmi Judetean Teleorman in anul 2017 a avut loc joi, 18 ianuarie, in sala mare de sedinte a Palatului Administrativ, iar la intalnire au luat parte col. Ionuț-Catalin Sindilie,…

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a fost ranita, in urma cu putin timp, in timp ce se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, pe strada Gabi Dobre din centrul Ploiestiului. Potrivit IJP Prahova, politista, insotita de un coleg, a oprit pentru verificari un autoturism inmatriculat in judetul…

- Polițiști de investigații criminale din cadrul Biroului Urmariri au depistat un ploieștean de 34 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare din Germania au emis un mandat european de arestare solicitand depistarea, retinerea si extradarea, pentru comiterea infractiunii de furt din buzunare.…

- Polițiștii Secției Rurale nr. 3 Blejoi au fost sesizați despre comiterea furtului unei biciclete dintr-o curte din comuna Paulești. In urma verificarilor efectuate, au identificat persoana banuita de comiterea faptei ca fiind un barbat de 30 de ani, din orașul Baicoi. Cu ocazia cercetarilor, polițiștii…

- Înainte sa fie numit sef al Politiei Române, Bogdan Despescu a fost sef al Inspectoratului Judetean de Politie Constanta. Totodata, a avut mai multe functii de conducere, si în cadrul IPJ Prahova sau Buzau.

- Peste o mie de credincioși au mers sambata sa asiste la slujba de Boboteaza oficiata la Manastirea de maici de la Ghighiu, in județul Prahova. Unii au venit din localitațile apropiate, alții tocmai de la București sau de mai departe. Pelerinii sunt atrași de icoana facatoare de minuni, de izvorul despre…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'serban Cantacuzino' al judetului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente nedorite,…

- Este stare de alerta intre autoritati dupa ce 135 de turisti au ramas blocati la Cabana Babele. Oamenii au ramas pe munte dupa ce telecabina care urma sa-i transporte inapoi, in oras, s-a defectat. Jandarmi din judetele Arges, Prahova si Dambovita au fost mobilizati de urgenta si intervin pentru…

- Un microbuz cu pasageri și un camion au intrat in coliziune joi seara pe Centura de Vest a Ploieștiului. In microbuz se aflau cinci persoane. Doua au fost ranite, anunța IPJ Prahova. Accidentul s-a produs in zona benzinariei Rompetrol. Poliția anunța ca circulația se desfașoara…