- Un microbuz de transport calatori a fost implicat, miercuri seara, intr-un accident rutier pe raza localitatii prahovene Baicoi, doua persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, in microbuzul care se deplasa pe ruta…

- Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Simona Marcu, le-a transmis, miercuri, politicienilor care, in urma scandalului creat in jurul DNA, cer revocari din functii, sa astepte derularea mecanismelor legale. Simona Marcu a fost intrebata ce le transmite politicienilor…

- Traficul rutier este ingreunat, miercuri dupa-amiaza, pe DN 1A, in zona Izvoarele-Maneciu, din cauza ninsorii abundente, la fata locului actionandu-se cu utilaje pentru deszapezire. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, pe si DN…

- Drumul din preajma cladirii din strada Uzinelor din Capitala, care a ars in toamna anului 2016, ramane inchis pentru pietoni. Motivul este riscul de prabusire a etajelor superioare. Subiectul a fost discutat la ședința Primariei din aceasta dimineața.

- Se circula in conditii de iarna in judetul Constanta. Mai multe accidente au avut loc in cursul zilei de astazi din cauza drumurilor acoperite de zapada. Din fericire, persoanele implicate in evenimentele rutiere de azi sunt tefere.Potrivit meteorologilor, codul galben de ninsori viscolite si vant puternic…

- Stratul greu de zapada care s-a așternut in noaptea de joi spre vineri a afectat mai mulți arbori din municipiul Suceava, care s-au rupt ori au fost scoși din pamant, sub presiunea omatului.Astfel, in decursul zilei de vineri au fost necesare intervenții de indepartare a arborilor afectați de ...

- Nicoleta Dumitrescu Fie ca a fost vorba despre municipiul Ploiesti sau de oricare dintre satele din mediul rural din judet, anul trecut a fost mai multa liniste pe strazi. Iar una dintre explicatii a fost aceea ca – asa cum reiese din evaluarea activitatii prezentate ieri de Inspectoratul Judetean…

- Un barbat si copilul lui de patru ani au fost recuperati, duminica, de jandarmii montani din Masivul Bucegi, in conditiile in care cei doi nu au mai putut inainta din cauza epuizarii si a conditiilor meteo. Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi Prahova, jandarmii montani de pe Platoul Bucegi…

- Operatiune de salvare pe platoul Bucegi Foto: Arhiva/ captura youtube.com. Un barbat si fiul lui de 4 ani au fost recuperati din masivul Bucegi, în conditiile în care nu au mai putut înainta din cauza epuizarii si a conditiilor meteo. Jandarmii montani de pe platoul Bucegi…

- Miercuri, 31 ianuarie a.c., la ora 9.50, un adolescent de 18 ani, din comuna Sarmașag, conducea autoturismul pe Drumul Național 1F, iar in localitatea Panic, din cauza nepastrarii distanței corespunzatoare fața de autoturismul care circula in fața sa, condus de un zalauan de 53 de ani, a intrat in coliziune…

- Un grup de jandarmi montani au arborat drapelul Romaniei pe Varful Omu Foto: Arhiva - IJJ Decebal Hunedoara. Zece jandarmi montani au arborat astazi drapelul României pe Vârful Omu din Muntii Bucegi, la 2514 metri altitudine. Drumul catre Vârful Omu a fost foarte dificil,…

- Un vehicul ce apartine de Sectia de Drumuri Nationale Suceava, in care se aflau cinci angajati, s-a rasturnat in aceasta dimineata, pe la ora 09.00, intr-un sant de pe marginea DN 2E, pe raza comunei Paltinoasa, judetul Suceava. Drumul respectiv era acoperit cu un strat destul de gros de zapada. Din…

- Traseul de acces spre statia meteorologica Retitis - Calimani, marcat cu triunghi albastru inchis, a fost inchis pentru perioada urmatoare din cauza riscului ridicat de avalansa, a anuntat, luni,...

- Peste 160 de localitati din 15 raioane raman, si la aceasta ora, partial deconectate de la curent, din cauza ninsorilor de ieri. Totodata, noua mii de copii din sapte raioane nu au ajuns, azi, la scoala.

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Mai multe drumuri sunt inchise din cauza condițiilor meteo, iar un tren cu aproximativ 50 de calatori este blocat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora sunt opt drumuri județene inchise, dar și ca un tren este blocat din cauza viscolului. Astfel,…

- Trei trenuri de calatori sunt oprite, joi dupa-amiaza, pe Valea Prahovei din cauza unui pom care a cazut pe liniile electrice, un echipaj de interventie aflandu-se la fata locului pentru remedierea problemelor. Potrivit reprezentantilor Politiei Transporturi Feroviare Prahova, copacul…

- Accesul autovehiculelor de peste 3,5 tone este restrictionat pe bacurile care fac legatura cu judetul Braila, potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Braila. "Urmare a solicitarii Inspectoratului de Politie Judetean Tulcea, incepand cu ora 12:00, IPJ Braila va institui filtru…

- Circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule se inchide pe DN 22, intre Tulcea si Isaccea, din cauza viscolului puternic si a lipsei de vizibilitate in trafic, potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "Azi, 18.01.2018, incepand cu ora…

- Un autobuz plin cu mineri a derapat si s-a rasturnat in Gorj, din cauza vremii. Politistii spun ca soferul avea viteza prea mare, in conditiile in care drumul era acoperit cu zapada in acea zona. Doi dintre cei 20 de pasageri au ajuns la spital.

- Datorita vremii nefavorabile – vorbim de ninsori abundente care au cazut in ultimele ore – la nivelul orasului Sinaia s-a luat decizia ca astazi sa nu se desfasoare cursuri scolare. Vlad Oprea, primarul orasului Sinaia, a anuntat ca „din cauza condițiilor meteo nefavorabile se suspenda astazi cursurile…

- Inca dinainte sa inceapa sa ninga, la Iasi au aparut probleme in trafic din cauza carosabilului umed si alunecos. Miercuri dupa-amiaza a plouat, s-a format polei din cauza temperaturilor scazute, iar strazile s-au transformat in patinoare. Mai multe accidente rutiere au fost inregistrate la Iasi, dar,…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna.

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- Pe Defileul Jiului, ( E79/DN66) la km. 118, 3 tiruri nu pot sa inainteze din cauza zapezii. Un echipaj de rutiera este la fata locului, dirijeaza traficul, permitand momentan accesul auto cu tonaj mic. Utilajele de deszapezire acționeaza in zona. IPJ Gorj Articolul ACUM, pe Defileul Jiului: TREI TIRURI…

- Un numar de 20 de perchezitii au loc, luni dimineata, in Bucuresti si patru judete - Prahova, Bacau, Giurgiu si Ilfov - la sediile unor societati comerciale si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului pe probleme de sport, a anuntat prim-ministrul Mihai Tudose. Potrivit sefului Executivului, Gica Popescu ocupa aceasta functie începând de miercuri. "De astazi am un consilier nou pe probleme de organizare de UEFA si sport, îl…

- Un echipaj de Jandarmi a fost solicitat sa intervina pentru a ajuta o familie ramasa cu masina blocata pe drumul forestier care duce spre Stana Regala din Sinaia. Se pare ca autoturismul acestora a ramas blocat pe drumul forestier din cauza poleiului, cei trei membri ai familiei aflandu-se…

- Politistii prahoveni au deschis dosar penal pentru uciderea animalelor cu intentie in cazul unui cadavru de caine atarnat de firele de telefonie pe raza localitatii Puchenii Mosneni, in cauza fiind banuit un copil de zece ani. Potrivit informatiilor furnizate, marti, de purtatorul de cuvant…

- Pompierii au anuntat ca au evacuat 17 locatari ai unui bloc din municipiul Medias, dupa ce a luat foc un apartament la etajul patru al cladirii, insa nimeni nu a fost ranit. Mediesenii evacuati sunt cei care au locuintele la etajele 3 si 4. La locul incendiului s-au deplasat…

- Principalele activitați desfașurate de catre efectivele Inspectoratului Județean de Poliție Prahova in perioada 29 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018: Efectivele de poliție rutiera din Prahova au organizat și desfașurat 24 de acțiuni avand ca scop prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, marti dupa-amiaza, pe raza statiunilor de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana de la limita cu judetul Brasov pana la Busteni pe sensul de coborare spre Bucuresti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie…

- IJP Prahova a anunțat ca DC 134, drumul care face legatura intre Sinaia și Cota 1400, a fost redeschis circulației. Reamintim faptul ca Prahova se afla duminica, pana la ora 23.00, sub cod galben de vant și ninsoare.

- Drumul comunal 134 (DC134), care face legatura dintre Sinaia și Cota 1400 a fost inchis in aceasta dupa-amiaza din cauza condițiilor meteo nefavorabile, anunța Inspectoratul General al Poliției Rutiere (IGPR) Astfel, potrivit sursei citate, drumul dintre Sinaia și Cota 1400 este inchis deoarece la altitudine…

- Vlad Oprea, primarul statiunii Sinaia, a fost achitat, miercuri, de Curtea de Apel Ploiesti in dosarul in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA din Ploiesti pentru abuz in serviciu. Sentinta nu este definitiva.

- Stratul de zapada dintr-o zona de pe culmile Muntilor Alaska s-a dublat de la inceputul erei industriale, o dovada ca schimbarile climatice pot declansa cresteri importante ale cantitatii de precipitatii regionale, conform unui studiu publicat marti in jurnalul ''Scientific Reports'', citat de Reuters.Cercetarea…

- Desi drumul era inchis de autoritati, soferii au ignorat acest lucru. Primaria a trimis un buldoexcavator pentru a scoate masinile din zapada. "Dupa cum am tot anuntat, drumul cotei este in acesata perioada inchis. De azi dimineata a fost montata o bariera, care, se pare, a fost data la o parte de cei…

- Purtatorul de cuvant al IJP Prahova, Raluca Brezeanu, a declarat ca pe DC 134 din Sinaia, drumul care duce spre Cota 1400, mai multe masini au ramas blocate, duminica, din cauza ninsorii. "Va interveni un buldoexcavator al Primariei si vor fi scoase. Totodata, s-a luat masura inchiderii drumului",…

- Cincisprezece masini sunt blocate, la ora transmiterii acestei stiri, din cauza zapezii, pe drumul care face legatura intre statiunea Sinaia si Cota 1400 din Masivul Bucegi, autoritatile actionand pentru deblocarea lor cu un buldoexcavator, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doua accidente mortale s-au produs in localitatile Dumbraveni si Vadu Moldovei din judetul Suceava in dimineata zilei de duminica, 10 decembrie. In urma evenimentelor rutiere, si-au pierdut viata doua persoane, iar alte patru au fost ranite.

- FCSB a fost invinsa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naționala din București, și a terminat pe locul al doilea in Grupa G a Europa League la fotbal. AGERPRES (editor: Mihai Țenea, editor online: Adrian Dadârlat)

- FCSB este condusa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 1-0, din min. 3 al meciului care are loc joi seara, pe Arena Naționala din București, in Grupa G a Europa League la fotbal. Fabio Daprela a deschis scorul pentru oaspeți cu un șut din voleu de la circa 22 de metri,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, impreuna cu politistii din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Prahova - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, au efectuat marti un numar de 16 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite…

