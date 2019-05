Prahova: Drum comunal în Lapoş, blocat de viitură; 30 de persoane evacuate Un drum comunal din comuna Lapos, judetul Prahova, este blocat din cauza unei viituri produse vineri dupa-amiaza, iar 30 de persoane au fost evacuate, informeaza ISU Prahova. Conform sursei citate, au fost inundate in Lapos sapte locuinte. Pompierii prahoveni se deplaseaza in zona cu probleme pentru a interveni. Ploaia a mai creat probleme in Prahova pe DN1 in Albesti, precum si pe DJ 102R la Mizil. "In zona Mizil a DJ 102R, dinspre Calugareni spre Mizil, pe o distanta de aproximativ 2-3 kilometri este apa pe carosabil, se circula ingreunat. Pe DN1 B zona Albesti - Valea Calugareasca, la kilometrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

