- Doi turiști de naționalitate germana au fost surprinși de doi urși in padure, la Sinaia, in zona Cota 1500. Aceștia au fost salvați de jandarmii montani prahoveni. Turștii au fost surprinși de urși sambata langa stația meteo, ramanand astfel blocați in afara traseului. Cei doi turisti au fost localizati,…

- Aproximativ 200 de locuințe și 132 de gospodarii au fost inundate, in ultimele 24 de ore, in județul Prahova, iar pompierii duc apa potabila in comuna Lapoș, unde au fost cele mai grave probleme, potrivit mediafax.ro..Potrivit reprezentanților ISU Prahova, in ultimele 24 de ore pompierii prahoveni…

- Nicoleta Dumitrescu, Violeta Stoica Scrutinul de ieri, cand simultan cu alegerea europarlamentarilor s-a desfașurat și referendumul național pe tema justiției, poate fi considerat drept un punct de cotitura in sistemul electoral din Romania. Prezența la vot a fost peste așteptari la nivel național,…

- Jandarmii din Prahova au intervenit, miercuri seara, pentru alungarea a doi pui de urs care s-au urcat intr-un copac din curtea unui localnic din Bușteni, potrivit mediafax.Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Prahova, un localnic din Bușteni a sunat la 112 și a cerut ajutor dupa ce doi…

- In cursul noptii de sambata, 11 mai, in jurul orei 23.50, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in timp ce se afla intr o misiune de patrulare in zona obiectivelor din competenta a observat un autovehicul stationat in care se aflau patru tineri, pe strada…

- Ministerul Mediului „doarme” in continuare … F.T. De-ar fi numai atat – faptul ca salbaticiunile padurii s-au trezit din “ letargia de iarna” n-ar fi un motiv de panica. Dar nu, urșii – fiindca la ei fac referire reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Prahova in avertismentul lor…