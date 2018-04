Stiri pe aceeasi tema

- 11.49 „Un barbat de 36 ani, care a condus un autocar inmatriculat in Prahova, pe drumul privat deschis circulatiei publice ce face legatura intre DN 73F si locatia de cazare din Fundata a unui complex turistic, pe sensul de coborare, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, a derapat, a patruns…

- Un politician de la PSD a comis un accident grav in Caransebeș in aceasta dupa-amiaza. Nefericitul eveniment a fost produs de Florin Bogdea. Accident cu un politician PSD: 4 oameni in spital Bogdea face parte din Partidul Social Democrat și este director al liceului Tehnologic Dacia.Acesta este consilier…

- Luiza Radulescu Pintilie Nemultumirile locuitorilor din Cheia legate de anuntata desfiintare, cu incepere de la 1 aprilie, a Punctului de lucru al Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare si al Brigazii de Pompieri au ajuns, asa cum anuntasera reprezentantii comunitatii, pe masa conducerilor…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, s-a petrecut vineri pe DN 2A, in localitatea Ciochina, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Ialomita.In accident au fost implicate doua autoturisme, iar pentru salvarea persoanei ranite a intervenit, in prima faza, un…

- UPDATE ORA 11.15 O autospeciala pentru transport victime multiple a transportat vineri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, un copil de un an din comuna Topana, dupa ce ambulanta care se indrepta spre pacient nu a putut sa continue deplasarea din cauza ninsorii abundente, a informat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova desfasoara, joi, un exercitiu la barajul Paltinu, scenariul prevazând ipoteza producerii unui cutremur de peste sase grade pe scara Richter care este urmat de inundatii.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova desfasoara, joi, un exercitiu la barajul Paltinu, scenariul prevazand ipoteza producerii unui cutremur de peste sase grade pe scara Richter care este urmat de inundatii, scrie AGERPRES.Citeste si: ALERTA - Cod GALBEN de ger, ninsori si…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova desfasoara, joi, un exercitiu la barajul Paltinu, scenariul prevazand ipoteza producerii unui cutremur de peste sase grade pe scara Richter care este urmat de inundatii. Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, scenariul arata ca, pe fondul producerii…

- Zonele turistice au fost in atenția inspectorilor ISU, in acest sezon. Au fost depistate nereguli pentru care s-au aplicat și sancțiuni. La inceputul acestui an, in Straja șase cabanieri au fost amendați cu 210.000 de lei. Aceștia contesta insa procesele verbale de contravenție și solicita instanței…

- F. T. Astazi, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Canatacuzino” Prahova organizeaza evenimentul care marcheaza lansarea celui de-al treilea proiect intitulat “Invața, asculta, respecta!”, dedicat unor grupe de copii din invațamantul preșcolar din județ, acesta avand ca tematica modalitatea…

- In ziua de 18 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Garda de Intervenție Nr. 2 Topoloveni a intervenit in localitatea Bogați,…

- F. T. Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 16:00, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a anunțat ca, din cauza depunerilor de gheața pe conductorii electrici, 419 abonați din localitațile Cocoraștii Colț, Buda și Olari, racordați la 15 puncte de transformare, au ramas…

- Sase persoane au fost ranite, sambata dupa-amiaza, intr-un accident care a avut loc pe DN 1, in zona de nord a municipiului Ploiesti, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, din primele cercetari a rezultat…

- A izbucnit un incendiu la Monaco Tower, situat pe șoseaua Berceni, sambata dupa-amiazia (17 martie). Incendiul se manifesta cu flacara deschisa și degajari mari de fum. Este posibil care in interior sa fie persone. S-a intervenit pentru localizarea incendiului și evacuarea locatarilor blocului. Pompierii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov este in alerta dupa ce s-a constatat ca digul perpendicular pe Raul Olt ar putea sa cedeze la Mandra. Trebuie precizat ca nu este vorba despre digul care apara comuna Mandra, pentru a nu se panica populatia. In cazul in care s-ar intampla acest lucru,…

- Conducerea Primariei Targoviște a susținut o conferința de presa in cadrul careia au fost abordate mai multe subiecte. In primul rand, primarul Cristian Stan a ținut sa puncteze faptul ca Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Targoviște și Inspectoratul pentru Situații de Urgența…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- In saptamana 05 – 09 martie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 21 actiuni de control la operatori economici, institutii si unitați administrativ teritoriale. De asemenea,…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Traficul rutier a fost reluat sambata pe DJ 503, drum care trece prin localitatea teleormaneana Draganesti Vlasca, cel mai grav afectata de inundatiile din ultimele zile, informeaza, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Conform sursei citate, apele sunt in…

- Tanarul sucevean Alexandru Sahlean, student in anul II la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Politie „Al.I. Cuza" Bucuresti, a fost mesagerul urarilor de „La multi ani" transmise doamnelor si domnisoarelor de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ...

- Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat, saptamana trecuta, 5 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul, aplicand amenzi in valoare totala de peste 120.000 de lei.

- Un accident grav, cu cinci victime încarcerate, a avut loc în aceasta dimineața la Draguțești, în județul Gorj. Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Serviciul Județean de Ambulanța au intervenit la fața locului.

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- Dupa caderile de zapada din ultimele zile, mai multe echipaje de pompieri si jandarmi au iesit pe strazi pentru deszapezire in zona unitatilor medicale din Prahova. Zeci de lucratori ai Ministerului Afacerilor Interne au intervenit, miercuri, la Spitalul Municipal sau Spitalul Judetean de Urgenta din…

- O gravida si un pacient cu mana fracturata au fost preluati, miercuri, cu o autosenilata din localitatea teleormaneana Copaceanca, in judet mai multe drumuri fiind inchise din cauza zapezii de pe carosabil, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Interventia a durat aproximativ…

- DN 22, tronsonul Ramnicu Sarat-limita cu judetul Braila, a fost inchis circulatiei rutiere miercuri in jurul orei 10,30 din cauza ninsorii viscolite si a vizibilitatii reduse. In cursul diminetii de miercuri, DN 2, pe tronsonul Buzau - Urziceni, si DN 2C, intre Costesti si limita cu judetul Ialomita,…

- Luiza Radulescu Pintilie Evolutia severa a vremii- cu ninsori, drumuri inzapezite si cod portocaliu de ger, ce s-ar putea prelungi – a determinat minerii de la Salina Slanic sa-si opreasca, ieri, temporar, protestul reluat luni, pentru a putea fi onorate livrarile de sare catre Compania Nationala de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a primit luna aceasta o ambulanta tip B2 pe care o va dirija catre Garda de Interventie Hurezani, in vederea infiintarii unui punct SMURD. Salvatorii gorjeni spun ca activitatea de acord...

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- 23 de pompieri de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Ploiesti au intervenit, luni, la un incendiu care se manifesta violent la o casa. Un brarbat a fost ranit in timp ce incerca sa stinga focul.

- Spitalul Municipal din Mangalia isi cauta dreptatea in instanta. Conform portalului instantelor de judecata, in dosarul 439 254 2018, unitatea medicala s a adresat Judecatoriei Mangalia, obiectul cauzei fiind "plangere contraventionala nr. 0035393 26.01.2018ldquo;. Spitalul Municipal Mangalia are calitatea…

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- IMAGINI Panica la VIVO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma in paracarea subterana!FOTO Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Timis a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o locuinta din Mosnita Veche. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale cu apa si spuma, o autoscara mecanica, o autocisterna, o autosanitara SMURD, un ofiter si 16 subofiteri.…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Serban Cantacuzino” al județului Prahova atrage atenția cetațenilor asupra pericolului la care se expun prin practicarea activitaților de agrement pe suprafața inghețata a raurilor, iazurilor, lacurilor, barajelor și canalelor colectoare din județ, intrucat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al judetului Prahova reamintește prahovenilor faptul ca, anual, in aceasta perioada, se produc situații de urgența ale caror victime sunt persoane intoxicate cu monoxid de carbon, evenimente soldate, in unele cazuri, cu pierderi de vieți…

- Trei scoli din judetul Galati, opt scoli din judetul Iasi, o scoala din judetul Prahova si 18 scoli din judetul Tulcea vor fi inchise vineri, 19 ianuarie, anunta purtatorul de cuvant al Ministerului Educatiei Nationale, Loredana Iordache.Elevii din 18 unitati de invatamant din judetul Tulcea nu vor…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- F.T. Aproape ca nu a fost zi, aproape ca nu a fost noapte in care pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova sa nu fi fost solicitați, la acest inceput de an, pentru a stinge fie un autoturism care a luat foc asa, nitam-nisam, in mijloc de strada, fie…

- Ministerul Sanatații cere control de urgența la spitalul din Baicoi, dupa ce un medic a refuzat internarea unei paciente de 82 de ani . „Ministrul Sanatații a solicitat reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Prahova sa efectueze, de urgența, o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Citeste si: ALERTA in București: Politistii, actiune…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone, potrivit news.ro.Un muncitor in varsta de 22 de ani si altul in varsta de…

- Echipe de politisti, pompieri, jandarmi si ale Salvamont, precum si doua utilaje de deszapezire intervin miercuri pentru a debloca un grup de 22 de turisti aflati la o cabana de pe varful Roman, unde au petrecut Revelionul, potrivit prefectului judetului Valcea, Florian Marin. Acesta a precizat…

- Drumul National 1 este aglomerat, marti dupa-amiaza, in zona statiunilor de pe Valea Prahovei, unde se circula bara la bara si s-au format coloane de masini atat pe sensul de coborare dinspre munte, cat si pe sensul de mers catre Brasov, transmite News.ro . Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul…