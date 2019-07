Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera va fi inchisa pe anumite sectoare de drum in Sinaia in acest weekend, pe respectivele tronsoane fiind organizat un concurs de automobilism sportiv, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, potrivit Agerpres. "Incepand cu ora 11,00, in perioada 19-21…

- Circulatia rutiera pe bulevardul Alexandru Obregia din Bucuresti va fi inchisa, sambata, intre orele 9.00 si 15.00, pentru desfasurarea evenimentului “Crosul Familiei”, scrie news.ro.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Primaria Sectorului 4, sambata, circulatia rutiera pe bulevardul…

- Astfel, circulatia rutiera va fi restrictionata / inchisa, in functie de necesitati, intre liniile de tramvai si strada Anastasie Panu, de vineri, 21 iunie, pana marti, 25 iunie, ora 24.00, in vederea montarii, respectiv demontarii scenotehnicii necesare pentru spectacolul folcloric. Circulatia rutiera…

- Traficul pe DN 2D, blocat joi seara in zona localitatii Lepsa, la iesirea din judetul Vrancea spre Covasna, a fost reluat pe un singur sens de circulatie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Circulatia pe DN2D, in zona localitatii Lepsa, a fost deblocata. Se circula alternativ,…

- RATBV S.A. suspenda sambata și duminica, respectiv in zilele de 8 și 9 iunie 2019, timp de cateva ore, circulația autobuzelor de pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov. Masura este determinata de desfașurarea la sfarșitul acestei saptamani, pe Drumul Poienii (DN 1E), a unei competiții auto, respectiv…

- Inspectoratul de Politie Judetean a anutat ca astazi vor fi restricții temporare de circulație, astfel: – DN 7A KM 24+745 – km 24+817 pe raza localitații Malaia, se circula alternativ pe 1/2 cale dirijat de piloți de circulație . Se ...

- Circulatia este ingreunata pe DN 1 din cauza ploii torentiale care reduce vizibilitatea, au anuntat, marti, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Cele mai mari probleme se inregistreaza in zona Pucheni - Barcanesti, soferii fiind sfatuiti sa circule cu viteza…