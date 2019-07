Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare planetariu din Romania, cu o cupola cu diametrul de 16 metri și sistem de proiecție laser (4K) de 24.000 de lumeni, va fi inaugurat pe 19 iulie in Salina Slanic Prahova, la 208 metri adancime – un proiect in valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv finanțare europeana. Denumit Supernova…

- Sf. Petru și Pavel sunt protectorii ogoarelor, caselor și familiilor. In noaptea din ajun, cerurile se deschid, iar daca avem sufletul curat putem vedea acest lucru. Ni se va arata o lumina puternica pe Cer, o pata roșie sau o raza de soare cazuta oblic spre pamant. Articol publicat in Jurnalul de…

- Meteorologii anunța vreme caniculara in urmatoarele zile in mai multe zone ale țarii. Disconfortul termic va fi accentuat, spun specialiștii ANM. Vremea va continua sa fie calduroasa in toata țara in urmatoarele zile. Pe arii extinse in zonele de campie și podiș, disconfortul termic va fi accentuat,…

- Guvernul, prin Ministerul Finanțelor, a renunțat la imprumutul de 70 milioane de euro de la Banca Mondiala pentru informatizarea Fiscului, dupa ce s-au cheltuit degeaba 18 milioane de euro. Printr-o instituție subordonata, Comisia Naționala de Prognoza, intenționeaza acum sa atraga finanțare prin metoda…

- Papa Francisc in Romania. Papa Francisc a ținut primul discurs la Palatul Cotroceni, alaturi de președintele Klaus Iohannis, Patriarhul Daniel și premierul Viorica Dancila Papa Francisc in Romania. Sanctitatea sa Papa Francisc a precizat ca ii mulțumește pentru invitație președintelui Klaus Iohannis…

- Cel mai mare planetariu din Romania cu un ecran tip cupola pe care sunt realizate proiectii cu tehnologie 4k se afla la 208 metri sub pamant, in Salina Slanic Prahova. Ecranul sferic cu un diamentru de 16 metri si o inaltime de 10 metri reda pasionatilor de astronomie senzatia ca se afla intr-o nava…

- Fermierii din Matca (judetul Galati) au iesit pe piata cu trufandaua pe acest an la rosii. Pretul unui kilogram de rosii, direct de la producatori, este intre 6,5 si 9 lei, insa in piete ajung cu 15-20 de lei. In weekend s-au livrat deja in jur de 50 de tone catre o serie de mici comercianti si catre…

- Lumina Sfanta a Invierii Domnului Iisus Hristos este prezenta in fiecare locaș sfant in noaptea de dinaintea Paștelui. Aceasta simbolizeaza revenirea Mantuitorului pe Pamant și este unul dintre cele mai importante simboluri ale creștinatații.