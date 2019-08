Un barbat de 50 de ani din orasul Boldesti-Scaeni, acuzat ca a agresat sexual fata de 11 ani a unor vecini, este cercetat si pentru pornografie infantila, dupa ce s-a descoperit ca in telefon avea filmari cu minora in ipostaze sexuale explicite, informeaza, sambata, IPJ Prahova.



Cel care a sesizat Politia despre agresiune a fost tatal fetei.



"La data de 08.08.2019, o persoana din orasul Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, a sesizat politia din localitate cu privire la faptul ca fiica sa minora, in varsta de 11 ani, a fost agresata sexual de un vecin, fiind demarate cercetari…