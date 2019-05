Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineata, in jurul orei 6,30, o autospeciala de politie s-a rasturnat pe linia de tramvai, in spatele hotelului Prahova, in urma impactului cu un alt autoturism. In masina de politie se afla doar soferul acesteia, in timpul serviciului, circuland fara semnale acustice si luminoase in functiune. Din…

- Un accident de circulatie s-a produs vineri, in jurul orei 19, pe DN1, in zona Lido Garbea. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate doua autoturisme, accidentul producandu-se pe sensul de mers spre Brasov. In urma impactului, 5 persoane au ajuns la spital. Printre victime sunt si 4 copii, cu varste…

- Camerele de supraveghere dintr-o intersectie din Timisoara au surprins, noaptea trecuta, impactul violent dintre un autoturism și un autobuz al Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT). Martorii susțin ca șoferul unui Volkswagen Passat a patruns cu viteza și pe culoarea roșie a semaforului in intersecție,…

- Un bihorean fara permis care a facut un accident ușor s-a denunțat singur la Poliție, macinat de vina. Intamplarea mai puțin obișnuita a avut loc la Ștei, unde șoferul de 59 de ani fara carnet s-a autodenunțat la poliția orașului. Bihoreanul in varsta de 59 ani din Rieni a fost implicat intr-o simpla…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8:30, pe strada Cantacuzino din Ploiesti, zona "Mos Craciun". Potrivit IJP Prahova, o femeie in varsta de 79 de ani a fost lovita de masina in timp ce se afla in traversarea strazii. Se pare ca aceasta se angajase in traversare…

- Un accident de circulatie s-a produs in cursul noptii, in jurul orei 2:30, pe DN1A, la Teisani. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a lovit in plin un cal ce se afla pe carosabil. In urma impactului, animalul a decedat, iar un pasager din autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani, a fost ranit. Traficul…

- Accident grav. Mașina de poliție rasturnata. Doi polițiști au fost raniți grav FOTO O mașina de poliție s-a rasturnat in București, in zona Lujerului. Potrivit primelor informații, in automobil se aflau doi polițiști. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta In urma cu scurt timp, prin apel…

- F. T. Fireste, a te duce sa verifici legalitatea actelor de comert in targuri si oboare este o actiune de la care nu ai cum sa te intorci cu mana goala. Cu mana goala, in sensul ca dai amenzi sau prinzi indivizi care vand pe sub mana bunuri furate. A prinde in flagrant persoane care sustrag motorina…