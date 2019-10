O adolescenta in varsta de 17 ani din localitatea prahoveana Gherghita, disparuta in timp ce se intorcea de la scoala, este cautata de politisti. Potrivit unui comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova, disparitia a fost sesizata de familie marti seara. "Marti, 22 octombrie, in jurul orelor 22,30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Pucheni au fost sesizati despre faptul ca numita Chirila Ioana Gabriela, in varsta de 17 ani, din comuna Gherghita, a plecat de la domiciliu si nu a mai revenit. Se pare ca aceasta ar fi plecat in aceeasi zi, in jurul…