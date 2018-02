Prahova: 23 de cazuri de rujeolă confirmate săptămâna trecută In perioada 12 – 18 februarie au fost confirmate 23 de cazuri noi de rujeola, la care se adauga alte opt confirmari in cazul unor pacienti care se prezentasera la medic in saptamana anteioara. Dintre cele 23 de cazuri noi, 18 sunt copii nevaccinati, iar cinci sunt copii care fusesera imunizati, dar care totusi s-au imbolnavit. Potrivit news.ro, dintre pacientii nevaccinati, cei mai multi, respectiv sapte, sunt copii cu varste intre un an si sase ani, iar patru dintre bolnavi au varste sub un an, precizeaza sursa citata. In ceea ce priveste cazurile pacientilor care fusesera… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

