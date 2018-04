Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane si-au pierdut viata, iar alte patru au fost ranite in urma unui accident produs duminica in cartierul Ferneziu din municipiul Baia Mare, fiind implicate doua autoturisme, a declarat, pentru AGERPRES , purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes. “Accidentul s-a soldat cu decesul…

- Un microbuz in care se aflau cetateni din Israel s-a rasturnat, duminica, in timp ce se indrepta catre intrarea in Salina Slanic, aflata la 207 metri sub pamant. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a...

- 11.49 „Un barbat de 36 ani, care a condus un autocar inmatriculat in Prahova, pe drumul privat deschis circulatiei publice ce face legatura intre DN 73F si locatia de cazare din Fundata a unui complex turistic, pe sensul de coborare, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, a derapat, a patruns…

- Consilierul PSD Florin Bogdeacircula cu viteza pe una dintre arterele importante din municipiul Caransebes si, la un moment dat, nu a mai reușit sa redreseze autovehiculul și a intrat pe contrasens. Scapat de sub control, autoturismul marca Opel, pilotat de Bogdea, s-a lovit frontal de un autoturism…

- Un barbat care a fost aruncat luni seara in raul Sasar, in Baia Mare, de un barbat si o femeie a fost salvat de pompierii din cadrul ISU Maramures, potrivit dispeceratului institutiei citat de Agerpres.ro. Barbatul, care aruncat de pe pod, a fost salvat la aproape 1.000 de metri in aval de locul unde…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un microbuz in care se aflau sase persoane…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va avea in dotare de luna viitoare un aparat RMN ultramodern. Echipamentul va fi livrat dupa data de 20 aprilie de catre Ministerul Sanatatii, care l-a achizitionat in cadrul unui program finantat de Banca Mondiala. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului…

- Un jandarm din Maramureș este in stare grava la spital dupa ce i s-a facut rau la volanul unei autospeciale, in centrul orașului Baia Mare. Subofițerul, in varsta de 39 de ani, a facut accident vascular cerebral. UPDATE 6 martie, ora 7:30: Jandarmul din Maramureș, care a suferit un accident vascular…

- Accident grav in judetul Gorj, luni dimineața. Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti, iar trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un…

- Sorina Pintea, ministrul Sanatatii s-a aflat sambata intr-o vizita la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. Dupa un tur al Unitatii de Primiri Urgente, aceasta, insotita de autoritati, a calcat pragul sectiei de pediatrie si pe cel al compartimentului pentru tratarea diabetului.

- Agentia Nationala a Functionarilor Publici va organiza cel mai probabil in luna aprilie-mai concursul pentru postul de manager al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj. Potrivit lui Cosmin Popescu, seful Consiliului Judetean Gorj, anuntul pentru organizarea concursului…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- Numarul oamenilor strazii cazati in adaposturile special amenajate de autoritatile locale a crescut in ultimele zile, in urma ninsorilor si gerului, in unele orase din tara fiind nevoie de marirea capacitatii prin suplimentarea numarului saltelelor utilizate. *** PRAHOVA Zeci de persoane au fost cazate…

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;SF. APOSTOL ANDREI" Constanta asigura permanenta actului medical, fara niciun fel de sincope, indiferent de conditiile meteo.Potrivit purtatorului de cuvant al SCJU Constanta, Crina Kibedi, de ieri, ora 10.00 pana astazi, ora 10.00, la UPU au fost adusi 264…

- O femeie in varsta de 47 de ani din localitatea Mizil a murit la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in cazul ei exista suspiciunea ca a fost rapusa de virusul gripal. Autoritatile asteapta rezultatele analizelor trimise la Institutul National de Boli Infectioase dr. Matei Bals din Bucuresti.

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu se confrunta cu lipsa medicilor la Unitatea de Primiri Urgente. Aici ar trebui sa lucreze 11 medici urgentisti, insa sunt numai opt. Unitatea sanitara a organizat in mai multe randuri...

- Mai mulți indivizi de etnie rroma au luat cu asalt curtea Spitalului Județean Buzau, care au adus la Unitatea de Primiri Urgențe o femeie de 40 de ani care se afla in stop cardiac. Femeia s-ar fi simțit rau dupa o injectie și pentru ca ambulanța nu mai sosea, rudele au decis sa o transporte pe cont…

- Gheața de pe strazi și trotuare a facut noi victime. In ultimele doua saptamani, 37 de oameni s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgența "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava cu traumatisme provocate de caderi accidentale pe gheața. Majoritatea s-au ales cu ...

- Fundația Corporativa Michelin, parte a Grupului Michelin, sprijina comunitatea locala prin imbunatațirea serviciilor medicale din cadrul Spitalelor Judetene de Urgenta din Zalau (SJUZ) și Ploiești, investind in dotarea cu echipamente medicale. Acest proiect a vizat echiparea sectiilor UPU SMURD, Cardiologie,…

- Un grav accident rutier s-a produs in aceasta seara pe DN1, in apropiere de Paralela 45, la intersecția cu drumul spre Florești. Au fost implicate trei mașini: un microbuz, un autoturism și o autoutilitara. 11 persoane se aflau in cele trei vehicule - 9 in microbuz și șoferii celorlalte doua mașini.…

- Investitiile realizate de Consiliul Judetean (CJ) Dolj in domeniul sanatatii nu raman fara ecou. Seful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, a dorit sa vada saptamana trecuta la fata locului mersul lucrarilor la Unitatea de Primiri Urgente…

- A fost iar scandal la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau. Mai multe persoane de etnie roma aduse la spital cu mai multe leziuni in urma unei altercații s-au tavalit pe jos și au amenințat personalul medical de pe secție ca nu ar fi fost tratate corespunzator. Trei romi – doi barbați…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Targu Jiu a declansat o ancheta interna, in urma unui scandal care a avut loc sambata la Unitatea de Primiri Urgente (UPU). In centrul atentiei au fost primarul comunei gorjene Slivilesti, Sorin Bucurescu, si ...

- Investițiile realizate de Consiliul Județean (CJ) Dolj la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la Clinica de Cardiologie Intervenționala și Chirurgie Cardiovasculara din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența (SCJU) Craiova au fost trecute in revista de secretarul de stat ...

- Politistii si procurorii fac cercetari, dupa ce o tanara de 29 de ani a decedat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad, a declarat, luni, Simina Roz, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare. Potrivit sursei citate, tanara care a fost adusa la UPU…

- Codul portocaliu de ninsoare a aglomerat Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Alba. Șapte persoane au ajuns la UPU cu traumatisme la nivelul membrelor, dupa ce au cazut pe gheața. In perioada de manifestare a codului portocaliu au fost inregistrate la UPU Alba Iulia 7 pacienți cu traumatisme…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Trei persoane au fost transportate la spital miercuri seara dupa ce un autobuz a derapat si s-a oprit in santul de pe marginea drumului, in localitatea Dragutesti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, este vorba despre un autobuz care…

- Paisprezece persoane, dintre care patru copii, au ajuns la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean Satu Mare, în noaptea de marti spre miercuri, cu suspiciune de trichineloza, informeaza Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) într-un comunicat

- O masina a ars in intregime, iar doua persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, marti seara, la un service auto din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, din hala au ars aproximativ 150-200 metri patrati si toate bunurile din interior."Au…

- Doua persoane nevaccinate s-au imbolnavit de gripa sezoniera saptamana trecuta, acestea fiind primele cazuri de gripa confirmate din judetul Olt, potrivit purtatorului de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt, Gabriela Gogiu. Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de…

- Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute din cauza vantului, in timp ce ninsorile se manifesta mai mult in zonele muntoase. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand chiar si sub minus 32 de grade Celsius (vezi hartile ANM atasate) TEPERATURI RESIMTITE LA ORA 11.00…

- Doua persoane au fost ranite sambata, in urma exploziei unei butelii intr-o locuinta din localitatea Spiru Haret, deflagratia fiind urmata de un incendiu, potrivit ISU Braila. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost lichidat de Serviciul pentru Situatii de Urgenta Voluntari, nefiind…

- Unitatea de Primiri Urgente este sufocata de pacientii ale caror afectiuni sunt de competenta medicului de familie si care aleg aceasta varianta pentru a beneficia de investigatii de specialitate rapid si gratuit.

- Investiții masive la Spitalul Județean de Urgența din Constanța. Unitatea medicala de la malul marii va fi dotata, anul acesta, cu echipamente performante de imagistica medicala. Este vorba despre un aparat RMN și despre un sistem de arhivare a imaginilor medicale. Contractele au fost semnate, astazi,…

- F. T. Ieri dupa amiaza, doi barbați – in varsta de 22 de ani și, respectiv, 29 de ani – care lucrau la Parcul Industrial din Ariceștii Rahtivani, au fost prinși sub o grinda metalica, fiind necesara transportarea lor, de catre un echipaj SMURD, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Ploiești.…

- Accident de circulatie pe trecerea de pietoni, pe strada Otelarilor, din Galati. O femeie si copii ei, care se pare ca treceau strada alaturi de mama, dar erau pe trotinete, au fost loviti de o masina. ”Un sofer in varsta de 33 de ani, aflat la volanul unui autoturism care circula pe strada Otelarilor,…