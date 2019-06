Stiri pe aceeasi tema

- Bilanț tragic in urma inundațiilor din țara. Ploile abundente care au cazut in ultimele ore, in județul Prahova, au inundat zeci de gospodarii, iar peste 100 de oameni au fost evacuați. Patru copii cu varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani au fost dati disparuti și o fetita de trei ani a murit, conform…

- In urma fenomenelor meteorologice periculoase produse in zona de competenta a inspectoratului, pompierii prahoveni au intervenit in cursul zilei de vineri si noaptea de vineri spre sambata cu motopompe si alte mijloace pentru evacuarea apei din 15 locatii, respectiv Berceni, Valea Calugareasca, Gherghita,…

- Ploile torentiale din ultimele ore au afectat mai multe judete RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (31 mai, ora 19:00) - Realizator: Mihaela Mihai - Ploile torentiale din ultimele ore au afectat mai multe judete. Unele dintre cele mai grave probleme sunt în judetul Prahova, unde patru copii sunt…

- Un drum comunal din comuna Lapos, judetul Prahova, este blocat din cauza unei viituri produse vineri dupa-amiaza, iar 30 de persoane au fost evacuate, informeaza ISU Prahova. Conform sursei citate, au fost inundate in Lapos sapte locuinte. Pompierii prahoveni se deplaseaza in zona cu probleme pentru…

- Nicoleta Dumitrescu, Violeta Stoica Scrutinul de ieri, cand simultan cu alegerea europarlamentarilor s-a desfașurat și referendumul național pe tema justiției, poate fi considerat drept un punct de cotitura in sistemul electoral din Romania. Prezența la vot a fost peste așteptari la nivel național,…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare nowcasting cod portocaliu de grindina, intensificari ale vantului si averse torentiale, valabila in zone din judetele Prahova, Dambovita si Ilfov pe durata urmatoarei ore, informeaza Agerpres.Citește și: COD GALBEN de vreme rea: Ministerul Afacerilor…

- F. T. Sub genericul „Plan de masuri specifice Sarbatorilor de Paște”, jandarmii prahoveni au suplimentat, incepand de astazi, efectivele “din teren”, pentru menținerea ordinii publice și siguranței cetațenilor, urmarindu-se, in paralel, prevenirea comiterii faptelor antisociale, a vagabondajulului,…