Pragul necesar pentru validarea referendumului a fost atins intr-un singur judet, unul dintre cele mai sarace din Romania

- Prezenta la vot la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei este de 20,41 la suta, numarul votantilor fiind de 3.731.704 la ora 21.00, atunci cand s-au inchis urnele, potrivit datelor transmise de Biroul Electoral Central (BEC). Referendumul este valid daca prezenta la…

- Presedintele Klaus Iohannis a votat, duminica seara, la referendumul pentru redefinirea casatoriei in Constitutie. Seful statului a venit la scoala generala nr.4 din Sibiu, in jurul orelor 19.30, singur, fara sotia sa, Carmen Iohannis. Presedintele nu a vrut sa faca nicio declaratie,…

- BEC: Prezenta la vot in Romania la ora 16.00: 15,21%. REFERENDUM pentru familie reluat, duminica, dupa ABSENTEISMUL major din prima zi / Biroul Electoral Central a anuntat duminica prezenta la vot pentru ora 16.00, in a doua zi de referendum pentru familie, aceasta fiind de 15,21%. Potrivit datelor…

- Prezenta la vot la inchiderea urnelor, in prima zi de votare, sambata, 06 octombrie, a fost scazuta, numai 5,72% dintre alegatori prezentandu-se la secții. Scrutinul se reia duminica dimineața, la ora 7.00. Referendum pentru revizuirea Constitutiei. S-au inchis urnele. Romanii mai pot…

- Aproape 200 de cazuri de meningite si meningo-encefalite provocate de infectia cu virusul West Nile au fost inregistrate din 2 mai pana in aceasta saptamana, informeaza Ministerul Sanatatii (MS). Institutia precizeaza ca 21 de persoane au murit din cauza infectiei cu acest virus, transmis prin intepatura…

- Initiativa USR “Fara penali in functii publice”, care are ca scop revizuirea Constitutiei in acest sens, a ajuns miercuri la pragul minim de semnaturi in 13 judete, in timp ce alte in 11 judete se apropie de numarul minim. Pana in prezent, initiativa a adunat peste 620 de mii de semnaturi, transmite…

- Astfel, judetele Timis, Arad, Bihor, Cluj, Sibiu, Brasov, Prahova, Dolj, Bucuresti, Ilfov, Iasi, Galati si Constanta au depasit pragul de minim 20 de mii de semntauri. De asemenea, judetele Maramures, Mures, Hunedoara, Arges, Alba, Vaslui, Bacau, Neamt, Suceava, Tulcea si Ialomita mai au de adunat intre…