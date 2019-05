Pragul de 30% pentru validarea Referendumului a fost atins

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca Referendumul sa fie validat mai trebuie intrunita inca o condiție, și anume „Rezultatul referendumului este validat daca optiunile valabil exprimate reprezinta cel putin 25% din cei inscrisi pe listele electorale permanente”. Prezența este principala condiție de validare…

- Prezența ridicata la aceasta ora, la referendum pentru justiție 2019! Ultimele date ale BEC indica faptul ca cvorumul la referendumul pentru justiție este la un pas sa fie atins. In acest moment, 4.396.971 de persoane au votat!

- La ora 17:15 s-a atins pragul de prezența de 30% din totalul persoanelor cu drept de vot, asta daca luam in calcul atat voturile exprimate in țara, cat și diaspora. In Romania au votat deja peste 5.400.000 de persoane, cele mai multe fiind din mediul rural. Legea 3/2000, cu modificarile intrate…

- Situația privind cetațenii cu drept de vot alegerile europarlamentare Listele electorale permanente (LEP) actualizate pentru alegerile europarlamentare cuprind 18.267.618 de alegatori, potrivit ultimelor date transmise de Autoritatea Electorala Permanenta. Numarul total de alegatori…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,7611 lei/euro, o crestere de 0,18 % fata de nivelul atins marti. În luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record în raport cu leul şi a ajuns, în 25 ianuarie, la un nivel maxim de 4,7648…

- "Se alinta, dar nu-l prea baga nimeni in seama. A zis ca de ce ne este noua frica de referendum? Carui PSD-ist ii este frica de referendum? Nu are de ce sa ne fe frica. De asemenea, inveteaza tot felul de prostii, ca spunem noi ca facem sectii diferite. Nici macar nu permite legea asta. Legea referendumului…

