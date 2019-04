Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai activi muzicieni romani din Franta, cu o cariera desfasurata in Europa si Asia, pianista Axia Marinescu va sustine, joi, 6 iunie, de la ora 19.00, un recital la Bucuresti, la Sala Radio, in cadrul proiectului “Mostenitorii Romaniei muzicale” organizat de Radio Romania Muzical si…

- Formația maghiara The Qualitons, care recent a caștigat premiul de cea mai buna trupa de indie rock din Ungaria de catre industria muzicala din țara vecina, va susține un concert de neratat la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare miercuri 17 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue. Trupa…

- Erlend Krauser va susține un concert de neratat pentru melomani sambata 6 aprilie, de la ora 21, la Reflektor Venue, evenimentul fiind intitulat „Discover Home“. Erlend Krauser este considerat pe buna dreptate drept unul din cei mai buni chitariști ai Romaniei. Nascut pe 19 iulie 1958 la Timișoara,…

- Trupa rock americana Foo Fighters va reveni in Columbia cu un concert ce va avea loc pe stadionul El Campin din Bogota pe 1 octombrie, alaturi de Weezer si Tenacious D, au informat miercuri organizatorii evenimentului, citati de EFE. Trupa americana, condusa de solistul si chitaristul Dave Grohl, fostul…

- Formatia timisoreana Pragu’ de Sus lanseaza al cincilea album la Oradea. Concertul va avea loc sambata, 23 martie, la Bistro Blues Caffe, de la ora 19:00. „Nu mai am rabdare” e un strigat-manifest al generației actuale, cu un picior blocata inca in trecutul mlaștinos, dar cu speranța…

- Dupa succesul inregistrat anul trecut de recitalurile artiștilor latino Maluma și Luis Fonsi, festivalul El Carrusel revine și in 2019, in perioada 27-30 iunie, la Romexpo. Ediția de anul acesta ii are cap de afiș pe J Balvin, Nicky Jam și Ozuna, unii dintre cei mai apreciați artiști raggaeton ai momentului.

- Actrita americana Angelina Jolie revine pe marile ecrane, avand rolul principal intr-o adaptare a romanului "Those Who Wish Me Dead" (2014), scris de Michael Koryta. Lungmetrajul va fi regizat de Taylor Sheridan, conform contactmusic.com.

- O seara “In culori” pe care sa o tii minte! In 14 februarie, de la ora 19.30, Filarmonica Banatul din Timisoara va fi locul din care se va pleca intr-o minunata calatorie muzicala alaturi de Directia 5. Timisoara ocupa un loc special in inima formatiei care se intoarce in fiecare an, cu ocazia Valentine’s…